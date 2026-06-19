Αυτοκίνητα: Τι αλλάζει σε φόρους, πρόστιμα και ελέγχους με το νέο πλαίσιο

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Αλλαγές στη φορολόγηση των ΙΧ φέρνει το νέο πλαίσιο, με εκπτώσεις για υβριδικά, απαλλαγή για ηλεκτρικά και ενισχυμένους ελέγχους με τεχνητή νοημοσύνη για ανασφάλιστα οχήματα, τέλη κυκλοφορίας και ΚΤΕΟ.

Αλλαγές στη φορολόγηση των ΙΧ, με ειδική έμφαση στα υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα, φέρνει το νέο πλαίσιο που τίθεται σε εφαρμογή.

Οι ρυθμίσεις αφορούν το τέλος ταξινόμησης, τις φορολογικές απαλλαγές, τις παροχές σε είδος, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα γίνονται οι έλεγχοι και η εξέταση ενστάσεων για παραβάσεις.

Τι αλλάζει στο τέλος ταξινόμησης

Τα υβριδικά ηλεκτρικά ΙΧ θα έχουν πλέον έκπτωση 50% στο τέλος ταξινόμησης, ανεξάρτητα από το επίπεδο εκπομπών CO2.

Πρόκειται για μία οριζόντια πρόβλεψη που διαφοροποιεί το καθεστώς φορολόγησης των συγκεκριμένων οχημάτων και μειώνει το κόστος κατά την ταξινόμησή τους.

Για τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα και γενικότερα για τα οχήματα μηδενικών εκπομπών προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης.

Με αυτόν τον τρόπο, το νέο πλαίσιο διατηρεί ευνοϊκότερη μεταχείριση για τα οχήματα που δεν εκπέμπουν ρύπους.

Η μεταβατική πρόβλεψη για οχήματα χαμηλών εκπομπών

Στο νέο πλαίσιο περιλαμβάνεται και μεταβατική ρύθμιση για συγκεκριμένη κατηγορία οχημάτων.

Προβλέπεται έκπτωση 75% στο τέλος ταξινόμησης για οχήματα που εκπέμπουν έως 75 γραμμάρια CO2.

Η πρόβλεψη αυτή αφορά οχήματα που έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα από την 1η Νοεμβρίου 2025 έως τις 31 Μαΐου 2026.

Με τη μεταβατική διάταξη επιχειρείται να καλυφθούν περιπτώσεις οχημάτων που βρίσκονται ήδη στη διαδικασία εισαγωγής ή έχουν εισαχθεί μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Τι αλλάζει στις παροχές σε είδος

Σημαντική αλλαγή υπάρχει και στο καθεστώς των παροχών σε είδος.

Καταργείται η εξαίρεση που ίσχυε για αποζημιώσεις και παροχές σε είδος για υβριδικά ΙΧ χαμηλών ρύπων έως 50 γραμμάρια CO2.

Το ευνοϊκό καθεστώς περιορίζεται πλέον αποκλειστικά στα οχήματα μηδενικών εκπομπών.

Η ρύθμιση αφορά οχήματα που αποκτώνται μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου και ισχύει για αυτοκίνητα με λιανική τιμή προ φόρων έως 40.000 ευρώ.

Πότε προκύπτει φορολογική επιβάρυνση

Παροχή σε είδος προκύπτει για ΙΧ με λιανική τιμή προ φόρων από 20.000 ευρώ και άνω.

Αυτό σημαίνει ότι για οχήματα που ξεπερνούν το συγκεκριμένο όριο ενεργοποιείται φορολογικός υπολογισμός, ανάλογα με την αξία του αυτοκινήτου.

Ενδεικτικά, για όχημα αξίας 25.000 ευρώ, η παροχή σε είδος υπολογίζεται στις 3.900 ευρώ.

Με βάση το παράδειγμα, η φορολογική επιβάρυνση μπορεί να φτάσει περίπου τα 1.000 ευρώ για εισόδημα 1.400 ευρώ.

Έλεγχοι με τεχνητή νοημοσύνη

Παράλληλα με τις φορολογικές αλλαγές, ενισχύονται και οι έλεγχοι για παραβάσεις που αφορούν την κυκλοφορία και τη νόμιμη κατάσταση των οχημάτων.

Στο επίκεντρο μπαίνουν ανασφάλιστα οχήματα, οχήματα που βρίσκονται σε ακινησία, απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας και εκκρεμότητες με ΚΤΕΟ.

Οι έλεγχοι θα ενισχυθούν με τη συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να γίνεται πιο γρήγορη διασταύρωση στοιχείων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται, 125.051 οχήματα είναι ανασφάλιστα, 170.000 δεν έχουν καταβάλει τέλη κυκλοφορίας, ενώ από 700.000 έως 2,9 εκατομμύρια ΙΧ εκτιμάται ότι δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ.

Πώς θα γίνεται η ένσταση

Οι πολίτες που θεωρούν ότι έχει επιβληθεί λανθασμένα πρόστιμο θα μπορούν να υποβάλουν ένσταση μέσω της εφαρμογής «διασταυρωτικοί έλεγχοι».

Η ένσταση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να υποβάλλεται εντός 10 εργάσιμων ημερών.

Η τεχνητή νοημοσύνη θα αναλαμβάνει την αρχική επεξεργασία των εγγράφων, ελέγχοντας την εγκυρότητα και τη συνάφειά τους με την ένσταση.

Η τελική απόφαση, ωστόσο, δεν θα λαμβάνεται από το σύστημα, αλλά από αρμόδιο υπάλληλο.

Πότε θα βγαίνει η απόφαση

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αναμένεται να γνωστοποιούνται εντός 30 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της ένστασης.

Το νέο μοντέλο επιχειρεί να επιταχύνει την εξέταση των υποθέσεων, καθώς καταγράφονται ήδη καθυστερήσεις στις ενστάσεις.

Με τις αλλαγές αυτές, το πλαίσιο για τα ΙΧ κινείται σε δύο κατευθύνσεις: από τη μία διαφοροποιεί τη φορολογική μεταχείριση υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων και από την άλλη ενισχύει τους ηλεκτρονικούς ελέγχους για παραβάσεις που σχετίζονται με την κυκλοφορία, την ασφάλιση και τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών.