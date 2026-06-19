Πανελλήνιες 2026: Οι εναλλακτικοί δρόμοι για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια

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Η είσοδος στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση δεν περνά μόνο μέσα από τη βασική διαδρομή των Πανελλαδικών Εξετάσεων, καθώς υπάρχουν και άλλοι δρόμοι που μπορούν να αξιοποιήσουν μαθητές, απόφοιτοι και πτυχιούχοι, ανάλογα με την περίπτωση.

Όπως εξηγεί στο ipaidia.gr ο Μπαρλάκας Δημήτριος, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας LABORA, η σωστή ενημέρωση για τις διαθέσιμες επιλογές μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για όσους αναζητούν πρόσβαση στις πανεπιστημιακές σπουδές.

Πέρα από τις Πανελλαδικές, σημαντικό ρόλο έχουν η κατηγορία του 10%, η εισαγωγή υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις μέσω του 5%, οι μετεγγραφές φοιτητών, οι κατατακτήριες εξετάσεις, οι ειδικές ρυθμίσεις για διακριθέντες αθλητές, καθώς και οι διαδικασίες που αφορούν Έλληνες του εξωτερικού, αλλοδαπούς υποψηφίους και μαθητές με σημαντικές διακρίσεις. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι οι Πανελλαδικές παραμένουν η κύρια πύλη εισόδου στα ΑΕΙ, αλλά δεν αποτελούν τη μοναδική δυνατότητα για όσους σχεδιάζουν την ακαδημαϊκή τους πορεία.

Αναλυτικά όσα εξηγεί ο κ. Μπαρλάκας στο iPaidia.gr:

Οι εναλλακτικοί δρόμοι για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Για χιλιάδες μαθητές στην Ελλάδα, η είσοδος στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους στόχους της μαθητικής τους πορείας. Ωστόσο, η επιλογή της κατάλληλης σχολής και η πρόσβαση σε αυτήν δεν είναι πάντα μια εύκολη διαδικασία. .Οι περισσότεροι σε πρώτη φάση δυσκολεύονται να βρουν μια σχολή που ταιριάζει στα θέλω τους και στην προσωπικότητα τους, ενώ σε δεύτερη φάση αντιμετωπίζουν δυσκολίες για να περάσουν τελικά στη σχολή της προτίμησής τους. Για κάποιους η διαδρομή είναι εύκολη και απευθείας, ενώ για κάποιους άλλους… δύσκολη και με αρκετά εμπόδια.

Πως μπορεί όμως κάποιος να εισαχθεί σε ένα Πανεπιστημιακό τμήμα της χώρας μας;

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Πανελλαδικές Εξετάσεις

Η συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό παραδοσιακό δρόμο εισαγωγής στα Πανεπιστήμια της χώρας. Κάθε χρόνο οι απόφοιτοι των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων διεκδικούν το 90% των διαθέσιμων θέσεων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, είτε προέρχονται από ημερήσια είτε από εσπερινά λύκεια.

Η κατηγορία του 10%

Δεν είναι λίγοι οι υποψήφιοι που είτε δεν καταφέρνουν να πετύχουν τον αρχικό τους στόχο είτε συνειδητοποιούν αργότερα ότι η σχολή στην οποία εισήχθησαν δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές τους επιθυμίες. Για τους αποφοίτους των δύο προηγούμενων ετών υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία του 10%, μέσω της οποίας μπορούν να διεκδικήσουν εκ νέου μια θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίς να χρειαστεί να εξεταστούν ξανά.

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Εισαγωγή μέσω της κατηγορίας 5%

Η Πολιτεία προβλέπει ειδική διαδικασία εισαγωγής για μαθητές που αντιμετωπίζουν σοβαρές παθήσεις, οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά την καθημερινότητα και τη σχολική τους πορεία. Οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας εισάγονται σε ποσοστό 5% επιπλέον των προβλεπόμενων θέσεων εισακτέων, με μοναδικό κριτήριο τον βαθμό του απολυτηρίου τους.

Μετεγγραφές φοιτητών

Για πολλούς φοιτητές η εισαγωγή σε ένα τμήμα δεν αποτελεί το τέλος της διαδρομής. Μέσω του συστήματος των μετεγγραφών μπορούν να διεκδικήσουν τη μετακίνησή τους σε άλλο τμήμα ή σε άλλη πόλη, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Οι βασικές κατηγορίες μετεγγραφών αφορούν:

Μετεγγραφή βάσει κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων με ποσοτικό περιορισμό (15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά τμήμα).

Μετεγγραφή αδελφών προπτυχιακών φοιτητών χωρίς ποσοτικό περιορισμό.

Κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές φοιτητών χωρίς ποσοτικό περιορισμό (φοιτητές με ειδικές παθήσεις – κατηγορία 5%, τέκνα θυμάτων τρομοκρατίας, τέκνα στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά́ τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας, φοιτητές με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, φοιτητές κρατούμενοι σε σωφρονιστικά ιδρύματα, δωρητές οργάνων ή μυελού των οστών σε συνάνθρωπο).

Ειδικές κατηγορίες μετεγγραφών χωρίς ποσοτικό περιορισμό (κληρικοί, φοιτητές κρατούμενοι σε κατάστημα κράτησης της χώρας, φοιτητές Ελλήνων πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, φοιτητές κυπριακής καταγωγής).

Μετεγγραφές διακριθέντων αθλητών φοιτητών.

Μετεγγραφές πληγέντων από φυσικές καταστροφές, πυρόπληκτων.

Η διαδικασία των μετεγγραφών αποτελεί συχνά μια δεύτερη ευκαιρία για καλύτερη ακαδημαϊκή και οικογενειακή ισορροπία.

Κατατακτήριες εξετάσεις

Όσοι έχουν ήδη ολοκληρώσει έναν κύκλο σπουδών και επιθυμούν να αποκτήσουν ένα δεύτερο πτυχίο, μπορούν να ακολουθήσουν τη διαδικασία των κατατακτηρίων εξετάσεων. Οι εξετάσεις αυτές απευθύνονται αποκλειστικά σε πτυχιούχους και πραγματοποιούνται από κάθε πανεπιστημιακό τμήμα ξεχωριστά, με δικό του πρόγραμμα και εξεταζόμενα μαθήματα.

Η ειδική κατηγορία των αθλητών

Οι μαθητές που έχουν πετύχει σημαντικές αθλητικές διακρίσεις διαθέτουν ειδικές δυνατότητες πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Ανάλογα με το επίπεδο της διάκρισης — πανελλήνιο, ευρωπαϊκό, παγκόσμιο ή ολυμπιακό — προβλέπεται συγκεκριμένη μοριοδότηση ή ακόμη και η δυνατότητα εισαγωγής σε πανεπιστημιακά τμήματα χωρίς συμμετοχή σε Πανελλαδικές εξετάσεις.

Έλληνες του εξωτερικού και αλλοδαποί

Η πρόσβαση στα ελληνικά πανεπιστήμια δεν αφορά μόνο τους υποψηφίους της γενικής σειράς. Ξεχωριστές διαδικασίες προβλέπονται για:

Έλληνες του εξωτερικού και τέκνα υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό.

Αλλοδαπούς και αλλογενείς υποψηφίους.

Αποφοίτους σχολείων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι κατηγορίες αυτές ακολουθούν ειδικές διαδικασίες επιλογής και εισαγωγής.

Διακρίσεις και ειδικές κατηγορίες

Πέρα από τις γνωστές κατηγορίες, υπάρχουν περιπτώσεις υποψηφίων που αποκτούν δικαίωμα εισαγωγής μέσω συγκεκριμένων διακρίσεων ή ειδικών ρυθμίσεων που θεσπίζονται με υπουργικές αποφάσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι μαθητές που διακρίνονται σε διεθνείς ή βαλκανικές Ολυμπιάδες Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας ή Ρομποτικής, καθώς και άλλες κατηγορίες που προβλέπονται από την εκάστοτε νομοθεσία.

Σύμφωνα με τα παραπάνω αντιλαμβανόμαστε πως οι Πανελλαδικές Εξετάσεις παραμένουν η κυριότερη πύλη εισόδου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ωστόσο δεν αποτελούν τη μοναδική επιλογή. Η γνώση των εναλλακτικών διαδρομών και των ειδικών κατηγοριών μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική για μαθητές και οικογένειες που αναζητούν τον καταλληλότερο τρόπο πρόσβασης στις πανεπιστημιακές σπουδές.