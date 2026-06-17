Βαθμολογίες Πανελληνίων 2026: Οδηγίες για τα αποτελέσματα με SMS

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Οι υποψήφιοι θα συνεχίσουν να μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματά τους και μέσω της online εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας.

Βαθμολογίες Πανελληνίων 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα μέσω της οποίας οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ μπορούν να καταχωρίσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου, ώστε να ενημερωθούν με SMS για τα αποτελέσματά τους.

Η υπηρεσία αφορά τόσο τις βαθμολογίες στα μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν οι υποψήφιοι όσο και τη σχολή ή το τμήμα εισαγωγής τους, όταν ανακοινωθούν τα τελικά αποτελέσματα.

Μέχρι πότε θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Τρίτη 23 Ιουνίου. Μέσα σε αυτό το διάστημα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να μπουν στην υπηρεσία και να ελέγξουν τα στοιχεία του κινητού τηλεφώνου τους.

Η διαδικασία αφορά όλους τους υποψηφίους που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου και Επαγγελματικού Λυκείου. Με την ολοκλήρωση της καταχώρισης ή επιβεβαίωσης, θα μπορούν να λάβουν γραπτό μήνυμα στο κινητό τους.

Η ενημέρωση μέσω SMS λειτουργεί συμπληρωματικά με τους υπόλοιπους τρόπους ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων και δεν αντικαθιστά τις γνωστές διαδικασίες που εφαρμόζονται κάθε χρόνο.

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Ποια στοιχεία χρειάζονται οι υποψήφιοι

Η είσοδος στην υπηρεσία γίνεται με τα στοιχεία συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν τον οκταψήφιο Κωδικό Υποψηφίου.

Παράλληλα, απαιτείται το αρχικό γράμμα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο, σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες. Στη συνέχεια δηλώνεται ή επιβεβαιώνεται ο αριθμός κινητού τηλεφώνου.

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, αποστέλλεται στο κινητό που δηλώθηκε ένας μοναδικός κωδικός μίας χρήσης. Ο υποψήφιος πρέπει να τον εισαγάγει στην υπηρεσία, ώστε να επιβεβαιωθεί ο αριθμός.

Τι θα λάβουν οι υποψήφιοι με SMS

Μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με γραπτό μήνυμα για τις βαθμολογίες τους στο σύνολο των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν.

Σε επόμενο στάδιο, με SMS θα μπορούν να ενημερωθούν και για τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο εισάγονται, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακοίνωσης των τελικών αποτελεσμάτων.

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Η υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης στο κινητό τηλέφωνο, χωρίς οι υποψήφιοι να χρειάζεται να αναζητούν εκείνη τη στιγμή τα αποτελέσματα μόνο μέσω άλλων εφαρμογών ή αναρτήσεων.

Πώς λειτουργεί η υπηρεσία

Η υπηρεσία ενημέρωσης μέσω SMS λειτουργεί από το 2021 και έχει αναπτυχθεί από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας.

Η λειτουργία της εντάσσεται στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Εκπαίδευσης και έχει στόχο να διευκολύνει τους υποψηφίους και τις οικογένειές τους στην άμεση πρόσβαση στα αποτελέσματα.

Η πλατφόρμα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την καταχώριση ή επιβεβαίωση του κινητού τηλεφώνου και την αποστολή της σχετικής ενημέρωσης όταν ανακοινωθούν οι βαθμολογίες και τα αποτελέσματα εισαγωγής.

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Οι υπόλοιποι τρόποι ενημέρωσης

Οι υποψήφιοι θα συνεχίσουν να μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματά τους και μέσω της online εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας.

Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται ο οκταψήφιος κωδικός υποψηφίου και το αρχικό γράμμα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο, σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Παράλληλα, η ενημέρωση θα γίνει και μέσω των καταλόγων που θα αναρτηθούν στις σχολικές μονάδες, όπως προβλέπεται από τη διαδικασία των προηγούμενων ετών.

Με αυτόν τον τρόπο, οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών 2026 θα έχουν στη διάθεσή τους περισσότερα από ένα κανάλια ενημέρωσης για τις βαθμολογίες και την τελική τους εισαγωγή.