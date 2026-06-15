ΕΠΙΣΗΜΟ! Πότε θα βγουν οι βαθμολογίες Πανελληνίων και οι βάσεις 2026

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Η Σοφία Ζαχαράκη ανέφερε ότι οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών 2026 θα ανακοινωθούν από 26 έως 29 Ιουνίου, ενώ τα τελικά αποτελέσματα αναμένονται στο τέλος Ιουλίου.

Από τις 26 έως τις 29 Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες, σύμφωνα με όσα ανέφερε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας 15 Ιουνίου στον ΣΚΑΪ.

Η υπουργός σημείωσε ακόμη ότι τα αποτελέσματα αναμένονται στο τέλος Ιουλίου, ενώ αναφέρθηκε και στον εθνικό διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη για ένα εναλλακτικό σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στη φοιτητική μέριμνα, αλλά και στις πολιτικές εξελίξεις της επικαιρότητας.

Οι ημερομηνίες για βαθμολογίες και αποτελέσματα

Η Σοφία Ζαχαράκη προσδιόρισε το χρονικό διάστημα ανακοίνωσης των βαθμολογιών των Πανελλαδικών 2026 από τις 26 έως τις 29 Ιουνίου. Πρόκειται για το επόμενο κρίσιμο ορόσημο για τους υποψηφίους, μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας.

Για τα τελικά αποτελέσματα, η υπουργός ανέφερε ότι αυτά θα ανακοινωθούν στο τέλος Ιουλίου. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι είναι ακόμη νωρίς για να υπάρχει ασφαλής εικόνα σχετικά με τις βάσεις.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «ας πάρουν λίγο τα παιδιά τις ανάσες τους, και σύντομα θα έχουν και τα αποτελέσματα», δίνοντας έμφαση στην ανάγκη να ολοκληρωθεί πρώτα η διαδικασία πριν εξαχθούν συμπεράσματα.

Ο διάλογος για εναλλακτικό σύστημα εισαγωγής

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Η υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε εκτενώς στον εθνικό διάλογο για την καθιέρωση ενός εναλλακτικού τρόπου εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Όπως ανέφερε, η συζήτηση αφορά την αναζήτηση ενός εξίσου αξιόπιστου συστήματος και μηχανισμού.

Η ίδια σημείωσε ότι από τον Φεβρουάριο εργάζονται πάνω από 100 άτομα σε ειδικές ομάδες εργασίας, με αντικείμενο την πρόταση για το εθνικό απολυτήριο.

Για το πότε θα μπορούσε να υπάρξει αλλαγή στο σύστημα, τόνισε ότι θα πρέπει πρώτα να αναμένονται το αποτέλεσμα και το συμπέρασμα της επιτροπής. Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι δεν αλλάζει κάτι για τα παιδιά που βρίσκονται τώρα στην τελευταία τάξη του γυμνασίου και στο λύκειο.

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Η απάντηση στην πρόταση Τσίπρα για τις Πανελλαδικές

Η Σοφία Ζαχαράκη σχολίασε και την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για κατάργηση των Πανελλαδικών, αναφέροντας ότι κατά την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ δεν έγινε τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση.

Όπως είπε, «άρα είτε δεν το εννοούσε τότε, είτε δεν το κατάφερε, ή σίγουρα τώρα πρέπει να μας εξηγήσει τι θα αντιπρότεινε ως προς αυτό».

Η υπουργός υπογράμμισε ότι έχει ήδη τοποθετηθεί δημόσια υπέρ της μετάβασης σε έναν εναλλακτικό τρόπο εισαγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι θα βρεθεί ένα εξίσου αξιόπιστο σύστημα.

Γλωσσομάθεια, ψηφιακό φροντιστήριο και έξοδα οικογένειας

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η υπουργός και στη σημασία ενός κρατικού διπλώματος γλωσσομάθειας, το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα παιδιά και θα είναι δημόσιο και δωρεάν.

Στόχος, όπως ανέφερε, είναι μελλοντικά να μειωθούν τα έξοδα των οικογενειών στο φροντιστηριακό κομμάτι. Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε και στο ψηφιακό φροντιστήριο που έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση.

Η Σοφία Ζαχαράκη σημείωσε ότι η συγκεκριμένη επιλογή έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος, συνδέοντάς τη με το ζήτημα των μεγάλων εξόδων που αντιμετωπίζουν οι γονείς.

Τι είπε για τα ΑΕΙ και τα νέα τμήματα

Η υπουργός συνέδεσε τις αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής με ευρύτερες παρεμβάσεις στον χάρτη των πανεπιστημιακών τμημάτων. Όπως ανέφερε, η αλλαγή στο σύστημα θα συμπαρασύρει και τη δημιουργία νέων τμημάτων, αλλά και την κατάργηση παλαιότερων.

Εξήγησε ότι η εξέλιξη αυτή συνδέεται με την παγκόσμια επανάσταση που βρίσκεται σε εξέλιξη λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με την ίδια, ορισμένα τμήματα είναι πλέον παρωχημένα και «πολλά δεν έχουν λόγο ύπαρξης».

Παράλληλα, στάθηκε και στην έλευση μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, ώστε ένα παιδί που δεν καταφέρει να περάσει στη σχολή που επιθυμεί να έχει και αυτή τη δυνατότητα.

Τι αλλάζει για τους μαθητές από το 2027

Αν και ξεκαθάρισε ότι δεν αλλάζει κάτι άμεσα για τα παιδιά που βρίσκονται τώρα στην τελευταία τάξη του γυμνασίου και στο λύκειο, η υπουργός αναφέρθηκε σε αλλαγές που θα έρθουν από το 2027.

Όπως είπε, από τότε οι μαθητές θα έχουν σε πολλά μαθήματα καινούργια βιβλία και νέα προγράμματα σπουδών.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον νέο εξοπλισμό που θα σταλεί στα σχολεία, όπως διαδραστικοί πίνακες και νέος αθλητικός εξοπλισμός.