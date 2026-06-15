Καιρικό «κοκτέιλ»: Ανεβαίνει ο υδράργυρος από Δευτέρα – Πού αναμένονται βροχές

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Βροχές και καταιγίδες επηρεάζουν ηπειρωτικές περιοχές, ενώ σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά μετά το Σαββατοκύριακο αναμένεται σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας χωρίς σαφές σήμα ακραίας ζέστης.

Βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις εκδηλώνονται από το μεσημέρι της Παρασκευής 12 Ιουνίου σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές της χώρας, με τα φαινόμενα να εμφανίζονται πιο έντονα στα κεντρικά και βόρεια τμήματα.

Την εικόνα για την εξέλιξη του καιρού μετά το Σαββατοκύριακο παρουσίασε ο Θοδωρής Κολυδάς, με νέα ανάρτησή του στα social media. Σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα που παραθέτει, μετά την πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας το διήμερο 13-14 Ιουνίου, αναμένεται σταδιακή άνοδος.

Πότε ανεβαίνει ξανά η θερμοκρασία

Οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να επιστρέψουν κοντά ή λίγο πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου από τις 15 Ιουνίου και μετά. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι η αστάθεια των ημερών θα δώσει σταδιακά τη θέση της σε πιο θερμές συνθήκες.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, το προγνωστικό μοντέλο ECMWF διατηρεί γενικά θερμότερη τάση σε σχέση με το GEFS. Προς το τέλος του δεκαημέρου, το ECMWF δίνει μεγαλύτερη πιθανότητα για θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών Κελσίου.

Δεν φαίνεται ακραία ζέστη

Παρά την άνοδο της θερμοκρασίας, από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν προκύπτει σαφές σήμα για ακραία ζέστη. Η τάση δείχνει επιστροφή σε πιο καλοκαιρινές τιμές, χωρίς όμως ένδειξη για έντονο ή παρατεταμένο κύμα καύσωνα.

Η εξέλιξη αυτή έχει σημασία, καθώς μετά τις βροχές και τις καταιγίδες του διημέρου, ο καιρός φαίνεται να οδηγείται σε πιο ξηρό και θερμό μοτίβο. Ωστόσο, οι διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα μοντέλα παραμένουν, κυρίως ως προς τη θερμή τάση προς το τέλος του δεκαημέρου.

Πότε αναμένονται οι περισσότερες βροχές

Η πιο αξιόλογη πιθανότητα βροχής εντοπίζεται κυρίως στο διήμερο 12-13 Ιουνίου. Το GFS εμφανίζεται γενικά πιο «υγρό» από το ECMWF, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην πιθανότητα εκδήλωσης φαινομένων.

Στις 12 Ιουνίου, η πιθανότητα για υετό άνω του 1 χιλιοστού είναι πολύ υψηλή και στα δύο μοντέλα. Στις 13 Ιουνίου παραμένει αυξημένη, αν και η απόκλιση ανάμεσα στα προγνωστικά μοντέλα γίνεται μεγαλύτερη.

Πιο ξηρή εικόνα από τις 14 Ιουνίου

Από τις 14 έως τις 16 Ιουνίου επικρατεί σαφώς πιο ξηρή εικόνα. Τα φαινόμενα υποχωρούν και ο καιρός σταδιακά σταθεροποιείται, με τη θερμοκρασία να αρχίζει να ανεβαίνει.

Μικρή και πιο αβέβαιη πιθανότητα για τοπικά φαινόμενα επανεμφανίζεται γύρω στο διάστημα 17-20 Ιουνίου. Η πιθανότητα αυτή, ωστόσο, δεν εμφανίζεται ως ισχυρό σήμα και θα χρειαστεί νεότερη προγνωστική αξιολόγηση.

Η εικόνα για την Αθήνα

Για την Αθήνα, η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει πρόσκαιρη πτώση στις 13 και 14 Ιουνίου. Από τις 15 Ιουνίου και μετά, οι μέγιστες τιμές θα επανέλθουν κοντά ή λίγο πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Και στην περίπτωση της Αθήνας, το ECMWF δίνει γενικά θερμότερη τάση από το GEFS. Προς το τέλος του δεκαημέρου αυξάνεται η πιθανότητα για θερμοκρασίες πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου, χωρίς όμως να προκύπτει καθαρή ένδειξη ακραίας ζέστης.

Τι δείχνουν τα μοντέλα για την Αττική

Η μεγαλύτερη πιθανότητα βροχής για την Αθήνα εντοπίζεται επίσης στο διήμερο 12-13 Ιουνίου. Στις 12 Ιουνίου και τα δύο μοντέλα δείχνουν υψηλή πιθανότητα υετού άνω του 1 χιλιοστού.

Στις 13 Ιουνίου η πιθανότητα παραμένει αυξημένη, αλλά με μεγαλύτερη διαφοροποίηση μεταξύ GFS και ECMWF. Από τις 14 έως τις 16 Ιουνίου επικρατεί πιο ξηρή εικόνα, ενώ γύρω στις 17-20 Ιουνίου εμφανίζεται μικρή και αβέβαιη πιθανότητα τοπικών φαινομένων.