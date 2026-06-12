Μερομήνια: Αυτός θα είναι ο δυσκολότερος μήνας

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Τα Μερομήνια δείχνουν ήπια έναρξη του καλοκαιριού τον Ιούνιο, αλλά έντονη ζέστη και παρατεταμένα κύματα καύσωνα μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Τα Μερομήνια, η παραδοσιακή λαϊκή μέθοδος πρόβλεψης του καιρού, επανέρχονται στο προσκήνιο όσο πλησιάζει το καλοκαίρι και πολλοί αναζητούν μια πρώτη εικόνα για τις καιρικές συνθήκες των επόμενων μηνών.

Η μέθοδος αυτή εξακολουθεί να συγκεντρώνει ενδιαφέρον, κυρίως από όσους θέλουν να προγραμματίσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Σύμφωνα με τις σχετικές εκτιμήσεις, το φετινό καλοκαίρι φαίνεται να ξεκινά πιο ήπια, πριν ακολουθήσει η έντονη ζέστη του Ιουλίου και του Αυγούστου.

Ήπιο ξεκίνημα τον Ιούνιο

Ο Ιούνιος αναμένεται να λειτουργήσει ως περίοδος ομαλής μετάβασης προς το καλοκαίρι. Οι θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα κινηθούν σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, χωρίς έντονες ακραίες μεταβολές.

Τα καιρικά φαινόμενα προβλέπονται περιορισμένα, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο. Το σκηνικό αυτό παραπέμπει σε μια πιο ήπια έναρξη της θερινής περιόδου.

Πιο καυτός ο Ιούλιος και ο Αύγουστος

Η εικόνα αλλάζει από τον Ιούλιο και μετά, καθώς τα Μερομήνια δείχνουν ότι οι δύο βασικοί μήνες του καλοκαιριού θα είναι και οι πιο θερμοί. Το διάστημα αυτό αναμένεται να κυριαρχήσει η ζέστη.

Παρατεταμένα κύματα καύσωνα φαίνεται πως θα επηρεάσουν κυρίως τις ηπειρωτικές περιοχές της χώρας. Οι υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα διατηρούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Λίγες βροχές και παρατεταμένη ζέστη

Οι βροχοπτώσεις, σύμφωνα με την εικόνα που δίνουν τα Μερομήνια, αναμένεται να είναι ελάχιστες. Το θερμόμετρο θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, ιδιαίτερα στο αποκορύφωμα της θερινής περιόδου.

Η έλλειψη σημαντικών βροχών και η παρατεταμένη ζέστη συνθέτουν ένα σκηνικό που θυμίζει κλασικό ελληνικό καλοκαίρι. Η πιο δύσκολη περίοδος από πλευράς θερμοκρασιών φαίνεται να τοποθετείται στα μέσα και προς τα τέλη του καλοκαιριού.

Τι δείχνει συνολικά η πρόβλεψη

Συνολικά, τα Μερομήνια δείχνουν ένα καλοκαίρι με ήπιο ξεκίνημα και έντονη θερμή κορύφωση. Ο Ιούνιος αναμένεται πιο ισορροπημένος, ενώ Ιούλιος και Αύγουστος φαίνεται ότι θα φέρουν τα μεγαλύτερα διαστήματα ζέστης.

Η εικόνα αυτή ενδιαφέρει ιδιαίτερα όσους σχεδιάζουν τις διακοπές τους, καθώς η παραδοσιακή πρόβλεψη δείχνει ότι η πιο θερμή φάση της σεζόν θα εκδηλωθεί κυρίως στο δεύτερο μισό του καλοκαιριού.