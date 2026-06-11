Παιδικοί σταθμοί: Τι αλλάζει με το νέο σχέδιο νόμου

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Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών προβλέπει δυνατότητα σύστασης θέσεων τακτικού προσωπικού στους δημοτικούς παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, καθώς και παράταση προσαρμογής έως τις 31 Αυγούστου 2028.

Νέες ρυθμίσεις για τους δημοτικούς βρεφικούς,παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Οι διατάξεις αφορούν, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα σύστασης θέσεων τακτικού προσωπικού από τους ΟΤΑ α’ βαθμού, καθώς και την παράταση της προθεσμίας προσαρμογής των δημοτικών δομών στο ισχύον πλαίσιο αδειοδότησης και λειτουργίας.

Δυνατότητα σύστασης θέσεων τακτικού προσωπικού

Σύμφωνα με το άρθρο 759 του σχεδίου νόμου, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού στους οποίους λειτουργούν βρεφικοί, παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί μπορούν να κινηθούν για τη σύσταση θέσεων τακτικού προσωπικού.

Η δυνατότητα αυτή αφορά σταθμούς που έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με το π.δ. 99/2017 ή υπάγονται στη ρύθμιση για την προθεσμία προσαρμογής των δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών.

Η προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026

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Οι δήμοι μπορούν, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, να υποβάλουν προς έγκριση στις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις αποφάσεις τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας τους.

Οι τροποποιήσεις αυτές θα αφορούν τη σύσταση θέσεων τακτικού προσωπικού σε κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες που συνδέονται με τη λειτουργία των δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών.

Ποιες δομές αφορά η ρύθμιση

Η ρύθμιση αφορά βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς που λειτουργούν σε δήμους. Στόχος είναι να δοθεί θεσμική δυνατότητα στους ΟΤΑ να οργανώσουν καλύτερα τις ανάγκες τους σε προσωπικό.

Η σύσταση θέσεων τακτικού προσωπικού συνδέεται με τη λειτουργία των δομών και με τις απαιτήσεις που προβλέπονται από τον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας των δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών.

Παράταση προσαρμογής έως το 2028

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Στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνεται και πρόβλεψη για την προθεσμία προσαρμογής των δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών. Σύμφωνα με το άρθρο 765, οι προθεσμίες συμμόρφωσης στο π.δ. 99/2017 μπορούν να παραταθούν έως τις 31 Αυγούστου 2028.

Η παράταση μπορεί να δοθεί με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου. Η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνολικού αριθμού των μελών του, κατόπιν εισήγησης του δημάρχου.

Τι σημαίνει για τους δήμους

Οι ρυθμίσεις δίνουν στους δήμους περιθώριο να προσαρμόσουν τη λειτουργία των δομών τους και να οργανώσουν καλύτερα το ανθρώπινο δυναμικό που απαιτείται. Η δυνατότητα σύστασης θέσεων τακτικού προσωπικού αποτελεί κρίσιμη παρέμβαση για τη σταθερή λειτουργία των σταθμών.

Παράλληλα, η παράταση προσαρμογής έως το 2028 δίνει χρόνο στους ΟΤΑ να καλύψουν τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου. Η πρόβλεψη αυτή αφορά τη συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις αδειοδότησης και λειτουργίας, με εξαίρεση τις προδιαγραφές πυρασφάλειας.

Γιατί ενδιαφέρει γονείς και εργαζόμενους

Οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί αποτελούν κρίσιμες κοινωνικές δομές για χιλιάδες οικογένειες. Η στελέχωση και η ομαλή λειτουργία τους επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα γονέων, παιδιών και εργαζομένων.

Με τις νέες διατάξεις, το ζήτημα του προσωπικού και της προσαρμογής των σταθμών μπαίνει στο επίκεντρο του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το επόμενο στάδιο θα κριθεί από τις αποφάσεις των δήμων και την έγκριση των σχετικών τροποποιήσεων από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.