Επίδομα ανεργίας: Παρέμβαση για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που απολύονται το καλοκαίρι – Το πρόβλημα με την προπληρωμένη κάρτα στη Βουλή

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Το ζήτημα της έγκαιρης και πλήρους καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς φέρνει στη Βουλή ο βουλευτής Αχαΐας της Νίκης, Σπυρίδων Τσιρώνης, με ερώτηση προς τις υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Λίγες ημέρες πριν από την ολοκλήρωση του διδακτικού έτους, χιλιάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικοί βρίσκονται ξανά μπροστά στο ενδεχόμενο της απόλυσης από τα δημόσια σχολεία, παρά το γεγονός ότι, όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, κάλυψαν σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς πάγιες και διαρκείς ανάγκες της εκπαίδευσης.

Ο βουλευτής ζητά απαντήσεις για το αν θα υπάρξουν άμεσες ενέργειες ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη και ολική καταβολή του επιδόματος ανεργίας, ενώ θέτει και το θέμα της προπληρωμένης κάρτας, των περιορισμών που στερούν το επίδομα από δικαιούχους, καθώς και της αναγνώρισης των ημερών άδειας κύησης και λοχείας για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων ενσήμων.

Αναλυτικά η ερώτηση:

Προς τις κ.κ. Υπουργούς α) Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και β) Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού

Θέμα: Άμεση, έγκαιρη και ολική καταβολή του επιδόματος ανεργίας στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

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Σε λίγες ημέρες ολοκληρώνεται το διδακτικό έτος και χιλιάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πρόκειται να απολυθούν από τα δημόσια σχολεία της χώρας, όπου καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς κάλυψαν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της εκπαίδευσης. Οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι συχνά υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους επωμιζόμενοι δυσβάσταχτο κόστος διαβίωσης, βρίσκονται για ακόμη ένα καλοκαίρι αντιμέτωποι με ένα καθεστώς εργασιακής και οικονομικής ομηρίας. Είναι απαράδεκτο και προσβλητικό για την αξιοπρέπεια των λειτουργών της εκπαίδευσης να βιώνουν κάθε χρόνο την ίδια αγωνία για το πότε και υπό ποιους όρους θα λάβουν το επίδομα ανεργίας. Το επίδομα αυτό αποτελεί στοιχειώδες δικαίωμά τους και προϊόν των δικών τους ασφαλιστικών εισφορών, και όχι κάποια κρατική «χάρη» ή ελεημοσύνη.

Δυστυχώς, η επιμονή της Κυβέρνησης και της ΔΥΠΑ στη λογική της «προπληρωμένης κάρτας» αντιμετωπίζει τους εκπαιδευτικούς ως πολίτες υπό οικονομική κηδεμονία, περιορίζοντας αδικαιολόγητα τη διαχείριση των δεδουλευμένων τους. Την ίδια στιγμή, μια σειρά από γραφειοκρατικά προσκόμματα και άδικους περιορισμούς – όπως η μη αναγνώριση των ημερών άδειας κύησης και λοχείας για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων ενσήμων – στερούν από χιλιάδες δικαιούχους το επίδομα. Επιπλέον, το ύψος του υφιστάμενου επιδόματος αδυνατεί πλέον να ανταποκριθεί στο συνεχώς αυξανόμενο κόστος ζωής και στις πραγματικές ανάγκες διαβίωσης. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δεν ζητούν προνόμια, αλλά τον αυτονόητο σεβασμό και τη δικαιοσύνη προκειμένου να ζήσουν με αξιοπρέπεια.

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Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτώνται οι αρμόδιες Υπουργοί

1.Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη και ολική καταβολή του επιδόματος ανεργίας στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

2.Προτίθεται η Κυβέρνηση να καταργήσει το μέτρο της προπληρωμένης κάρτας για τη συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων και να άρει τους άδικους περιορισμούς που στερούν το επίδομα από χιλιάδες εκπαιδευτικούς;

3.Εξετάζεται η θεσμική αναγνώριση των ημερών άδειας κύησης και λοχείας για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων ενσήμων, καθώς και η ουσιαστική αύξηση του επιδόματος ανεργίας, ώστε να ανταποκρίνεται στο τρέχον αυξημένο κόστος ζωής;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Σπυρίδων Τσιρώνης Βουλευτής Αχαΐας