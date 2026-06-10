ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ! Σοβαρές καταγγελίες για απολύσεις ιδιωτικών εκπαιδευτικών επειδή ζήτησαν βεβαίωση προϋπηρεσίας – Τα ερωτήματα και οι προβληματισμοί

Πίνακας περιεχομένων

Σοβαρές καταγγελίες για απειλές απόλυσης ή και καταγγελίες συμβάσεων ιδιωτικών εκπαιδευτικών, οι οποίοι ζήτησαν βεβαίωση προϋπηρεσίας από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, φέρνει στο προσκήνιο η ΟΙΕΛΕ.

Η Ομοσπονδία κάνει λόγο για περιστατικά που προκαλούν έντονο προβληματισμό, καθώς, σύμφωνα με όσα αναφέρουν εκπαιδευτικοί, ορισμένοι ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων φέρονται να αντέδρασαν επειδή θεώρησαν ότι οι βεβαιώσεις ζητήθηκαν για χρήση στον ΟΠΣΥΔ και για μοριοδότηση στους πίνακες του ΑΣΕΠ.

Το ζήτημα, όπως επισημαίνει η ΟΙΕΛΕ, δεν περιορίζεται μόνο στις καταγγελίες για πιέσεις προς εκπαιδευτικούς, αλλά ανοίγει και ένα ιδιαίτερα σοβαρό ερώτημα: πώς πληροφορήθηκαν οι εργοδότες ότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι ζήτησαν τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας τους. Η Ομοσπονδία αφήνει αιχμές για πιθανή παράνομη διακίνηση ευαίσθητων πληροφοριών από Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και καλεί την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να διασφαλίσει την προστασία των προσωπικών δεδομένων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών.

H ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ:

Ντροπή! Καταγγελίες συναδέλφων για απολύσεις, επειδή ζήτησαν βεβαίωση προϋπηρεσίας από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης – Πώς το έμαθαν, άραγε, οι ιδιοκτήτες;;;

ΑΣΕΠ: Γιατί αποκλείστηκαν απόφοιτοι Πολυκλαδικών Λυκείων παρά την αναγνώριση των τίτλων τους

Με κατάπληξη πληροφορούμαστε τις τελευταίες ημέρες από συναδέλφους πως κάποιοι, ευτυχώς ελάχιστοι, ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων απειλούν με απόλυση ή προχωρούν σε καταγγελία σύμβασης εκπαιδευτικών που ζήτησαν το τελευταίο διάστημα από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης βεβαιώσεις προϋπηρεσίας. Οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες είναι φανερό πως έχουν ενοχληθεί, θεωρώντας πως ορισμένοι εκ των συναδέλφων μας ζήτησαν τη βεβαίωση για να την καταθέσουν στον ΟΠΣΥΔ για μοριοδότηση στον Πίνακα του ΑΣΕΠ, και έτσι παίρνουν «εκδίκηση».

Το ερώτημα όμως που εύλογα προκύπτει είναι το εξής: Πώς πληροφορήθηκαν οι ιδιοκτήτες ότι οι συνάδελφοι ζήτησαν την προϋπηρεσία τους; Υπάρχουν άραγε, όπως κάποιοι καταγγέλλοντες υποστηρίζουν, υπάλληλοι σε κάποιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που «πρόθυμα» – και ταυτόχρονα παράνομα – διακινούν ευαίσθητες πληροφορίες που σχετίζονται με προσωπικά δεδομένα;

Πληροφορούμε κάθε ενδιαφερόμενο ότι δεν θα αφήσουμε τους συναδέλφους μας απροστάτευτους. Από εδώ και στο εξής θα δημοσιοποιούμε και θα αποστέλλουμε στις αρμόδιες αρχές κάθε καταγγελία που μας κάνουν εκπαιδευτικοί, οι οποίοι καλούνται από τους ιδιοκτήτες και απειλούνται, επειδή ζήτησαν βεβαίωση προϋπηρεσίας από τις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Καλούμε, δε, την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να ενημερώσει τις Διευθύνσεις πως δεν είναι αποδεκτή η διαρροή προσωπικών δεδομένων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών στους εργοδότες τους και να διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων αυτών από οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία

Και κάτι τελευταίο, για τους συγκεκριμένους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων. Αντί να αναλώνουν την ενεργητικότητά τους υποδυόμενοι τον Επιθεωρητη Κλουζώ για να βρουν τους συναδέλφους που ζήτησαν βεβαίωση προϋπηρεσίας, καλό θα ήταν να δώσουν κίνητρα στους εκπαιδευτικούς για να μείνουν στα σχολεία τους. Για το θέμα αυτό, περισσότερα αύριο…

Πρωτοφανής «φυγή» 20.000 εκπαιδευτικών από τους πίνακες του ΑΣΕΠ – Στην Βουλή η μείωση αιτήσεων