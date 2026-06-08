ΑΣΕΠ: Στον «αέρα» οι προσλήψεις εκπαιδευτικών – Μπλόκο στις διοικητικές πράξεις για τις προκηρύξεις και στο βάθος… καθυστερήσεις

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Σε πανελλήνια απεργία-αποχή από την Τρίτη 09 Ιουνίου 2026 προχωρά η ΠΟΣΥΠ, με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, για τα μέλη των συλλόγων της που εμπλέκονται διοικητικά στη διαδικασία υλοποίησης των προκηρύξεων 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026 του ΑΣΕΠ.

Πίνακες εκπαιδευτικών: Η κινητοποίηση αφορά αποχή από κάθε διοικητική πράξη που συνδέεται με τη συγκεκριμένη διαδικασία και θα διαρκέσει έως την ολοκλήρωσή της.

Η Ομοσπονδία καταγγέλλει την πίεση που ασκείται στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης, κάνοντας λόγο για εξωπραγματική προθεσμία έως τις 30 Ιουνίου και για χρόνια υποστελέχωση των υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘΑ. Παράλληλα, σημειώνει ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν παρέστη την Παρασκευή 05 Ιουνίου 2026 στη διαδικασία δημόσιου διαλόγου στον ΟΜΕΔ, γεγονός που, σύμφωνα με την ΠΟΣΥΠ, ενισχύει τις θέσεις της απεργίας-αποχής.

Στα βασικά αιτήματα περιλαμβάνονται η σύσταση αμειβόμενων επιτροπών ελέγχου και επικύρωσης δικαιολογητικών στις εμπλεκόμενες Περιφερειακές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης, η μη εφαρμογή της μείωσης κατά 30% των αποσπάσεων εκπαιδευτικών για διοικητικό έργο και η άμεση προκήρυξη 500 μόνιμων διορισμών μέσω ΑΣΕΠ για την ενίσχυση των πιο υποστελεχωμένων υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘΑ.

Η ανακοίνωση από ΠΟΣΥΠ:

ΚΑΘΟΛΙΚΗ – ΜΑΖΙΚΗ, ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 09 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026.

Η ΠΟΣΥΠ με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, κήρυξε Πανελλήνια Απεργία- Αποχή για όλα τα φυσικά μέλη των Συλλόγων της που εμπλέκονται διοικητικά στην διαδικασία υλοποίησης των προκηρύξεων 1ΓΕ/2026 & 2ΓΕ/2026, απέχοντας από κάθε διοικητική πράξη που θα μπορούσε να συνδράμει στην υλοποίηση της διαδικασίας αυτής, με ημερομηνία έναρξης της απεργίας-αποχής μετά την πάροδο τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση της, σύμφωνα με την κείμενη συνδικαλιστική νομοθεσία και δη των σχετικών διατάξεων του Ν. 1264/1982, ήτοι από την Τρίτη 09.06.2026 και με ημερομηνία λήξης της απεργίας-αποχής να συμπίπτει με την ημερομηνία περάτωσης της διαδικασίας υλοποίησης των ανωτέρω προκηρύξεων του ΑΣΕΠ.

ΑΣΕΠ: Αλλάζει η εικόνα στους πίνακες εκπαιδευτικών – Τι δείχνει η πτώση στις αιτήσεις

Την Παρασκευή 05 Ιουνίου 2026 το Υπουργείο Παιδείας φυγομάχησε και δεν παρέστη στον Ο.ΜΕ.Δ. ( Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας) και στην διαδικασία του δημόσιου διαλόγου, ισχυροποιώντας την απεργία – αποχή και τις θέσεις της ΠΟΣΥΠ.

Τα αιτήματα της απεργίας-αποχής είναι το εξής:



-Ζητάμε την άμεση προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για τη σύσταση αμειβόμενης επιτροπής ελέγχου και επικύρωσης δικαιολογητικών σε κάθε εμπλεκόμενη Περιφερειακή Υπηρεσία Εκπαίδευσης. Η σχετική δαπάνη δύναται να καλυφθεί από πιστώσεις που προέρχονται από τα παράβολα των υποψηφίων, μέσω μεταφοράς των αντίστοιχων ποσών προς το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., χωρίς να προκαλείται πρόσθετη δημοσιονομική επιβάρυνση,

-Ζητάμε να μην εφαρμοστεί η επικείμενη μείωση κατά 30% των αποσπάσεων εκπαιδευτικών για άσκηση διοικητικού έργου στις υπηρεσίες και στους φορείς του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.,

-Ζητάμε την άμεση προκήρυξη 500 μόνιμων διορισμών μέσω ΑΣΕΠ για την ενίσχυση των πιο υποστελεχωμένων Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., όπως πολλάκις έχουμε αιτηθεί στην Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας με έγγραφα μας, διότι κανένας σοβαρός προγραμματισμός προσλήψεων μόνιμου διοικητικού προσωπικού δεν έχει γίνει εδώ και 20 έτη στο Υπουργείο μας.

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Η απεργία – αποχή μας από την Τρίτη 09 Ιουνίου 2026, θα αποτελέσει την συλλογική και ατομική απάντησή μας, όχι μόνον στα ανωτέρω, αλλά και στον τραγέλαφο της ανάθεσης των αιτημάτων στις υπηρεσίες μας , στην εξωπραγματική προθεσμία της 30ης Ιουνίου που έθεσε το Υπουργείο για την υλοποίηση των προκηρύξεων, όπως και σε μία σειρά προβλημάτων μας που παραμένουν άλυτα, εδώ και χρόνια.

Η ΠΟΣΥΠ αποφασίζει και δρα σύμφωνα πάντα με τα συμφέροντα του κλάδου μας και την εξασφάλιση της υπόστασης και της αξιοπρέπειας του, με κύριο κριτήριο την νομιμότητα, την χρηστή διοίκηση, την ασφάλεια των εργαζομένων και την επίλυση των δίκαιων και εύλογων αιτημάτων τους!

Η εργασία μας, η ευσυνειδησία μας, ο επαγγελματισμός μας και η υπερπροσπάθεια που καταβάλλουμε όλα αυτά τα χρόνια στις υπηρεσίες μας, προφανώς θεωρείτε ως αδυναμία!

Όλοι Μαζί, Ενωμένοι και αποφασισμένοι υπερασπιζόμαστε την αξιοπρέπεια μας συλλογική και ατομική!

Δίνουμε δύναμη στους αγώνες και στις διεκδικήσεις μας!