Πανελλήνιες 2026: Ήταν εύκολα ή δύσκολα τα θέματα σε Φυσική, Ιστορία, Οικονομία; Η τεχνητή νοημοσύνη απαντά

Πανελλήνιες 2026 – Η Ιστορία και η Οικονομία κινήθηκαν σε πιο διαχειρίσιμο επίπεδο για καλά προετοιμασμένους υποψηφίους, ενώ η Φυσική είχε αυξημένες απαιτήσεις, ειδικά στα τελευταία θέματα.

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Ιστορία προσανατολισμού: μέτριας δυσκολίας, χωρίς μεγάλες εκπλήξεις

Τα θέματα της Ιστορίας μπορούν να χαρακτηριστούν μέτριας δυσκολίας. Η πρώτη ομάδα ήταν σχετικά αναμενόμενη, με ορισμούς όπως «Εθνικές γαίες», «Οργανικός Νόμος» και «Εθνικόν Κομιτάτον», καθώς και ερωτήσεις σωστού-λάθους και ανάπτυξης από γνωστά σημεία της ύλης.

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Η δεύτερη ομάδα απαιτούσε καλή σύνθεση ιστορικών γνώσεων και αξιοποίηση πηγών. Το Γ1 ζητούσε πελατειακά δίκτυα και ρόλο της οικογένειας, ενώ το Δ1 αφορούσε τον ρόλο του εμπορίου στην οικονομική ανάπτυξη του Πόντου. Τα κείμενα ήταν κατανοητά, αλλά ήθελαν προσοχή ώστε ο υποψήφιος να μην περιοριστεί σε απλή αντιγραφή των πηγών.

Συμπέρασμα: Όχι ιδιαίτερα δύσκολα, αλλά απαιτούσαν καλή γνώση ύλης, σωστή δομή και ικανότητα σύνθεσης. Οι καλά διαβασμένοι μαθητές μπορούσαν να γράψουν υψηλά.

Φυσική προσανατολισμού: τα πιο απαιτητικά θέματα της ημέρας

Η Φυσική ήταν μέτρια προς δύσκολη, με σαφώς αυξημένες απαιτήσεις στα θέματα Γ και Δ. Το Θέμα Α ήταν βατό, με κλασικές ερωτήσεις θεωρίας από στροφορμή, κύματα, εναλλασσόμενο ρεύμα και κρούσεις.

Το Θέμα Β είχε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση, αλλά δεν ήταν απλώς τυπικό. Απαιτούσε καλή κατανόηση στάσιμων κυμάτων, δυνάμεων μεταξύ ρευματοφόρων αγωγών και ισορροπίας ράβδων.

Το Θέμα Γ συνδύαζε φαινόμενο Compton και φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, άρα χρειαζόταν άνεση στην κβαντομηχανική ενότητα και προσοχή στις μονάδες. Το Θέμα Δ ήταν το πιο απαιτητικό, καθώς συνδύαζε μαγνητικό πεδίο, κίνηση αγωγού, ελατήριο, ταλάντωση, ενέργεια και θερμική ισχύ.

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Συμπέρασμα: Η Φυσική δεν ήταν εύκολη. Ήταν εξέταση για καλά προετοιμασμένους υποψηφίους, με πιθανή πίεση χρόνου και αρκετές παγίδες στα σύνθετα ερωτήματα.

Οικονομία προσανατολισμού: βατή έως μέτρια, με απαιτητικό Δ θέμα

Η Οικονομία ήταν γενικά βατή προς μέτριας δυσκολίας. Το Θέμα Α περιλάμβανε σωστό-λάθος, υπολογισμό μέσου μεταβλητού κόστους και ερώτηση κρατικού προϋπολογισμού, χωρίς να φαίνεται ιδιαίτερα απρόσιτο.

Το Θέμα Β ζητούσε οικονομικούς κύκλους και διάγραμμα, δηλαδή θεωρία που μπορούσε να αποδώσει ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής. Το Θέμα Γ, με Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων, κόστος ευκαιρίας, ΑΕΠ και ανεργία, ήθελε προσοχή στους υπολογισμούς, αλλά ήταν μέσα στη λογική των κλασικών ασκήσεων.

Το Θέμα Δ ανέβαζε τη δυσκολία, καθώς συνδύαζε ζήτηση, προσφορά, ανώτατη τιμή, ελαστικότητα, νέο σημείο ισορροπίας και εισοδηματική μεταβολή. Δεν ήταν ακραίο, αλλά απαιτούσε καθαρή μεθοδολογία και προσοχή στα βήματα.

Συμπέρασμα: Η Οικονομία ήταν πιο φιλική από τη Φυσική. Μπορούσε να δώσει καλούς βαθμούς, αλλά όχι χωρίς προσεκτικούς υπολογισμούς.

Γενική εικόνα

Πιο δύσκολο μάθημα: Φυσική

Πιο βατό μάθημα: Οικονομία

Ιστορία: αναμενόμενη, αλλά με ανάγκη καλής σύνθεσης στις πηγές

Άρα, συνολικά: τα θέματα δεν ήταν ακραία, αλλά ούτε εύκολα. Η Φυσική ξεχώρισε ως το μάθημα με τη μεγαλύτερη δυσκολία και την υψηλότερη απαίτηση σε συνδυαστική σκέψη.