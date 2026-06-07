Στην τελική ευθεία οι Πανελλήνιες 2026 – Ακολουθούν τα ειδικά μαθήματα – Πότε κλείνουν τα Δημοτικά

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Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις μπαίνουν στην τελική τους φάση, με τους υποψηφίους των ΓΕΛ να ολοκληρώνουν τα μαθήματα Προσανατολισμού και τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ να συνεχίζουν με μαθήματα ειδικότητας.

Οι Πανελλήνιες 2026 πλησιάζουν στο τέλος τους για τους υποψηφίους των ΓΕΛ, οι οποίοι αύριο, Δευτέρα, θα εξεταστούν στα τελευταία μαθήματα Προσανατολισμού. Η διαδικασία αφορά τους μαθητές που διεκδικούν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά.

Την ίδια ώρα, το εξεταστικό πρόγραμμα δεν ολοκληρώνεται συνολικά, καθώς οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ συνεχίζουν με μαθήματα ειδικότητας έως και τις 15 Ιουνίου. Αμέσως μετά, από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου, θα ακολουθήσουν οι εξετάσεις στα Ειδικά Μαθήματα.

Η Δευτέρα 8/6 σηματοδοτεί την ολοκλήρωση των μαθημάτων Προσανατολισμού για τα ΓΕΛ. Οι υποψήφιοι καλούνται να εξεταστούν στα τελευταία πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα του προγράμματός τους, ολοκληρώνοντας έτσι το βασικό μέρος της διαδικασίας.

Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στην Ιστορία για την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, στη Φυσική για την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και στην Οικονομία για την Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.

Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις συνεχίζονται την ερχόμενη εβδομάδα με τα μαθήματα ειδικότητας. Το πρόγραμμα παραμένει σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται στις 15 Ιουνίου.

Την Τρίτη 9 Ιουνίου 2026, οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν στα μαθήματα Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Εφαρμογές, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης και Στοιχεία Μηχανών.

Πότε ολοκληρώνονται οι εξετάσεις στα σχολεία

Παράλληλα με τις Πανελλαδικές, στην τελική ευθεία βρίσκεται και η εξεταστική διαδικασία στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι προαγωγικές εξετάσεις στα λύκεια της χώρας ολοκληρώνονται την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026.

Στα γυμνάσια, οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις βαίνουν επίσης προς ολοκλήρωση. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας, η διαδικασία ολοκληρώνεται στις 15 Ιουνίου.

Το κλείσιμο της σχολικής χρονιάς στην Πρωτοβάθμια

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, οι μικρότεροι μαθητές και μαθήτριες βρίσκονται στα τελευταία μαθήματα της σχολικής χρονιάς. Το κλείσιμο των σχολείων πλησιάζει και για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία θα κλείσουν τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, με το σχολικό έτος να ολοκληρώνεται και για τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας.