Πανελλήνιες 2026: Εύκολα ή δύσκολα τα θέματα σε Λατινικά, Χημεία, Πληροφορική; Τι λένε οι ειδικοί

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Πώς σχολιάζει ο ΟΕΦΕ τα θέματα στα συγκεκριμένα μαθήματα

Με μαθήματα προσανατολισμού συνεχίστηκαν σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου, οι Πανελλήνιες Εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΓΕΛ, οι οποίοι εξετάστηκαν σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική.

Οι εξετάσεις ξεκίνησαν στις 08:30 το πρωί, με τους υποψηφίους να καλούνται να βρίσκονται στα εξεταστικά κέντρα έως τις 08:00, ενώ η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις ώρες. Η σημερινή ημέρα θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς τα συγκεκριμένα μαθήματα συνδέονται άμεσα με τις ομάδες προσανατολισμού και την πορεία των υποψηφίων προς την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Αναλυτικά ο σχολιασμός του ΟΕΦΕ:

Για τα Λατινικά

Τα σημερινά θέματα των Λατινικών χαρακτηρίζονται ως σαφή και ξεκάθαρα. Δόθηκαν αποσπάσματα από τα κείμενα 35 και 49 και η μετάφραση που ζητήθηκε είναι απλή, χωρίς ιδιαιτερότητες και προβλήματα. Η ερώτηση εισαγωγής (Β1) ήταν κλειστού τύπου (με τη

μορφή της πολλαπλής επιλογής) και δεν αναμένεται να δυσκολέψει ιδιαίτερα τους μαθητές παρόλο που είχε αναφορές σε πολλά ονόματα. Η λεξιλογική άσκηση (Β2) κινήθηκε σε αναμενόμενα επίπεδα. Ζητήθηκε από τους μαθητές, όπως και στην αντίστοιχη περσινή

εξέταση, να αντιστοιχίσουν τις λατινικές λέξεις της μιας στήλης με τις ελληνικές της άλλης όπου όμως περίσσευαν δύο λέξεις. Οι ερωτήσεις της Γραμματικής (Γ1, Γ2), εξέταζαν αρκετά μεγάλο μέρος της ύλης, ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας, χωρίς όμως να υπάρχει η πολύ δύσκολη άσκηση ή να ζητείται κάποια εξεζητημένη εξαίρεση. Ίσως θα έπρεπε στο venit της Γ2β. να οριστεί και η φωνή του ζητούμενου τύπου. Οι ασκήσεις του Συντακτικού (Δ1, Δ2), δεν παρουσιάζουν κάποια ιδιαίτερη δυσκολία αλλά έκρυβαν κάποιες παγίδες – αστοχίες.

Η Δ1α. κινήθηκε στο κλασικό μοτίβο αφού ζητούσε αναγνώριση συντακτικών όρων ενώ η Δ1β. ζήτησε τη δήλωση του τόπου με ονόματα πόλεων. Εδώ θα μπορούσε κανείς να μπερδευτεί με τον ζητούμενο όρο Carthago μια και στο κείμενο 25 του σχολικού βιβλίου ο συγκεκριμένος τύπος εκλαμβάνεται και ως όνομα πόλης αλλά και ως όνομα ευρύτερης περιοχής, χρησιμοποιείται δηλαδή και απρόθετα και εμπρόθετα. Η Δ2α ζήτησε, όπως αναμενόταν, την αναγνώριση μιας Δευτερεύουσας Πρότασης αλλά και τη σύμπτυξή της σε μετοχή, άσκηση που δεν είχε ζητηθεί ξανά τα τελευταία 4-5 χρόνια.

Η Δ2β ζήτησε, για πρώτη φορά επίσης τα τελευταία χρόνια τη δήλωση του σκοπού. Το γ ερώτημα της Δ2β. θα μπορούσε να έχει διατυπωθεί καλύτερα γιατί ζητά εμπρόθετο γερούνδιο αλλά στη Λατινική αυτός ο τύπος πρέπει να αποδοθεί με γερουνδιακό (Υποχρεωτική Γερουνδιακή Έλξη), κάτι που ίσως μπερδέψει τους μαθητές. Οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές και όσοι

αντιμετώπισαν το μάθημα και την εξέταση με σοβαρότητα και ψυχραιμία δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα να αριστεύσουν.

Για τη Χημεία

Τα θέματα της χημείας χαρακτηρίζονται ως θέματα υψηλής δυσκολίας, τα οποία απαιτούσαν από τους υποψηφίους στρατηγική διαχείριση του χρόνου εξέτασης.

Συγκεκριμένα:

Πανελλήνιες 2026: Αυτά είναι τα θέματα σε Λατινικά, Χημεία, Πληροφορική – Οι απαντήσεις

1ο θέμα

Ερωτήματα αναμενόμενα χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες σε γενικές γραμμές.

2ο θέμα

Με εξαίρεση τα θέματα Β1 και Β2 τα οποία χαρακτηρίζονται ως αναμενόμενα

και βατά, τα ερωτήματα Β3, Β4 & Β5 απαιτούσαν από τους υποψηφίους βαθιά

γνώση της ανόργανης χημείας και αρκετό χρόνο για την αιτιολόγησή τους.

3ο θέμα

Πρόκειται για ένα από τα απαιτητικότερα θέματα οργανικής που έχουμε δει

στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Το ερώτημα Γ1 το οποίο περιέγραφε ένα «δεντράκι» οργανικών αντιδράσεων

απαιτούσε υψηλή γνώση εμπειρίας και εξοικείωσης στην οργανική χημεία,

χρονοβόρες δοκιμές με σκοπό την εύρεση των σωστών συντακτικών τύπων. Σε

ένα ερώτημα μάλιστα όπου το παραμικρό λάθος οδηγούσε σε τεράστια

απώλεια μορίων.

Ο υποψήφιος που κατάφερε να ανταποκριθεί και να απαντήσει στο Γ1 είχε

διανύσει πολλά χιλιόμετρα εξάσκησης στην οργανική χημεία.

Το Γ2 ερώτημα απαιτούσε υψηλή στοιχειομετρική εξοικείωση και μια

ικανότητα συνθετικής σκέψης όπου οι υπολογισμοί έπρεπε να συνδυαστούν με

τη γνώση των χημικών αντιδράσεων.

Τέλος, στο Γ3 παρότι το θέμα με σαφήνεια διατύπωνε τα ζητούμενα απαιτούσε

από τον υποψήφιο σύνθετη χημική σκέψη που ξεφεύγει ακόμα και από το

πνεύμα του σχολικού βιβλίου σε βαθμό δυσκολίας.

4ο θέμα

Δ1: θέμα χημικής ισορροπίας με ερώτημα θερμοχημείας στο οποίο ένας καλά

προετοιμασμένος θα μπορούσε να ανταποκριθεί.

Δ2: θέμα που συνδύαζε το κεφάλαιο χημικής ισορροπίας με την χημική

κινητική που αν και εφόσον ένας μαθητής είχε επαρκή χρόνο και γνώση θα

απαντούσε.

Δ3: θέμα βασισμένο στην ιοντική ισορροπία που απαιτούσε συνδυασμό

γνώσεων στο επαγωγικό φαινόμενο, τη σχέση σταθερών ιοντισμού με αυτό,

καθώς και τον παράγοντα της θερμοκρασίας ενός διαλύματος.

Πανελλήνιες 2026: Εύκολα ή δύσκολα τα θέματα σε Λατινικά, Χημεία, Πληροφορική; Δείτε τι λέει η τεχνητή νοημοσύνη

Σε γενικές γραμμές περιμένουμε να ανταποκριθούν στο σύνολο του διαγωνίσματος οι ψύχραιμοι και πολύ καλά προετοιμασμένοι υποψήφιοι, καθώς το διαγώνισμα κρίνεται ένα από τα πιο απαιτητικά των τελευταίων ετών.

Για την Πληροφορική

Τα σημερινά θέματα στο μάθημα της Πληροφορικής ήταν σαφώς διατυπωμένα και εξέταζαν το μεγαλύτερο μέρος της ύλης. Ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας, αντίστοιχης με τη δυσκολία των περσινών θεμάτων.

Πιο συγκεκριμένα:

Θέμα Α΄

Θέμα θεωρίας – χωρίς παγίδες

Θέμα Β΄

Β1. Θέμα αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού, το οποίο έχει δουλευτεί αρκετά

Β2. Θέμα μετατροπής ανάμεσα σε εντολές επανάληψης – χωρίς δυσκολία

Β3. Θέμα που απαιτούσε κατανόηση του αλγορίθμου ευθείας ανταλλαγής και δημιουργικότητα.

Θέμα Γ΄

Είναι το θέμα που θα βοηθήσει να ξεχωρίσουν οι μαθητές που έχουν

κατακτήσει την αλγοριθμική σκέψη. Είναι θέμα με άγνωστο πλήθος

επαναλήψεων το οποίο χρειάζεται προσοχή σε κάποια σημεία του.

Θέμα Δ΄

Κλασικό θέμα επεξεργασίας πινάκων με υποπρόγραμμα που περιέχει τις

περισσότερες από τις τυπικές επεξεργασίες πινάκων