Πότε θα πληρωθούν τα 150 ευρώ για κάθε παιδί – Πώς καταβάλλεται η ενίσχυση

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Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί προβλέπει το νέο σχέδιο νόμου, με την καταβολή να αναμένεται έως τις 30 Ιουνίου 2026 χωρίς αίτηση.

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί προβλέπει το σχέδιο νόμου που τέθηκε σήμερα, 2 Ιουνίου, σε δημόσια διαβούλευση.

Η καταβολή αναμένεται να γίνει έως τις 30 Ιουνίου 2026, χωρίς οι δικαιούχοι να χρειάζεται να υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση, καθώς τα ποσά θα πιστωθούν στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ.

Ποιοι θα λάβουν την ενίσχυση

Η έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση αφορά γονείς με εξαρτώμενα τέκνα, οι οποίοι είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια.

Το ποσό ανέρχεται σε 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, γεγονός που σημαίνει ότι οικογένειες με δύο παιδιά μπορούν να λάβουν 300 ευρώ, ενώ οικογένειες με τρία παιδιά μπορούν να λάβουν 450 ευρώ.

Το τελικό ποσό θα εξαρτάται από τον αριθμό των παιδιών που έχουν δηλωθεί ως εξαρτώμενα τέκνα στη φορολογική δήλωση.

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Η ενίσχυση προβλέπεται στο άρθρο 15 του νέου νομοσχεδίου, το οποίο περιλαμβάνει μέτρα για την ενεργειακή κρίση, την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και άλλες ρυθμίσεις.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Δικαιούχοι είναι οι γονείς εξαρτώμενων τέκνων που έχουν δηλώσει για το φορολογικό έτος 2024 συνολικό οικογενειακό εισόδημα εντός των προβλεπόμενων ορίων.

Για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, το όριο είναι έως 40.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα, το όριο ανέρχεται έως 39.000 ευρώ.

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Και σε αυτή την περίπτωση προβλέπεται προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου.

Πότε θα γίνει η πληρωμή

Η ενίσχυση θα καταβληθεί έως την 30ή Ιουνίου 2026 στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου που έχει γνωστοποιηθεί στην ΑΑΔΕ.

Η πληρωμή θα γίνει με βάση τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των γονέων για το φορολογικό έτος 2024.

Για τον υπολογισμό θα ληφθεί υπόψη η εικόνα της δήλωσης όπως έχει διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαΐου 2026.

Για την καταβολή της ενίσχυσης δεν απαιτείται υποβολή αίτησης από τον δικαιούχο.

Τι ισχύει για προσθήκη εξαρτώμενου παιδιού

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για όσους προχωρήσουν έως και τις 31 Ιουλίου 2026 σε δήλωση μεταβολής στοιχείων φυσικού προσώπου στο Μητρώο της ΑΑΔΕ.

Η πρόβλεψη αφορά περιπτώσεις προσθήκης εξαρτώμενου τέκνου μετά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2024.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ενίσχυση ή τυχόν επιπλέον ποσό μπορεί να καταβληθεί έως και τις 31 Αυγούστου 2026.

Η καταβολή θα γίνει με βάση τα εισοδηματικά όρια που αντιστοιχούν σε κάθε τύπο νοικοκυριού.

Πώς μοιράζεται το ποσό στους γονείς

Σε περίπτωση κοινής φορολογικής δήλωσης έγγαμων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στον σύζυγο ή στο μέρος συμφώνου συμβίωσης που έχει δηλωθεί ως υπόχρεος.

Σε περίπτωση χωριστών φορολογικών δηλώσεων, η ενίσχυση για τα κοινά εξαρτώμενα τέκνα καταβάλλεται κατά το ήμισυ σε κάθε γονέα.

Για τα μη κοινά εξαρτώμενα τέκνα, το ποσό καταβάλλεται κατά το ήμισυ σε κάθε γονέα, εφόσον και οι δύο τα δηλώνουν ως εξαρτώμενα.

Αν το παιδί δηλώνεται ως εξαρτώμενο μόνο από τον έναν γονέα, τότε η ενίσχυση καταβάλλεται εξ ολοκλήρου σε αυτόν.

Αφορολόγητη και ακατάσχετη η ενίσχυση

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη.

Δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με χρέη προς τη φορολογική διοίκηση, το Δημόσιο, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ασφαλιστικά ταμεία ή παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.

Επίσης, δεν υπόκειται σε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του e-ΕΦΚΑ.

Το ποσό δεν λαμβάνεται υπόψη στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε κοινωνικής ή προνοιακής παροχής.