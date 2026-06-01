Έκτακτο Επίδομα Παιδιού: Τα εισοδηματικά κριτήρια που «κόβουν» δικαιούχους

Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να καταβληθεί το έκτακτο επίδομα παιδιού, με ποσά που ξεκινούν από 150 ευρώ για ένα παιδί και φτάνουν έως τα 900 ευρώ για έξι ή περισσότερα παιδιά.

Εκτακτο επίδομα παιδιού: Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς περίπου ενός εκατομμυρίου οικογενειών, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση.

Τα εισοδηματικά κριτήρια έχουν διευρυνθεί, ώστε να καλυφθούν περισσότερα νοικοκυριά, ενώ τα ποσά διαμορφώνονται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών κάθε οικογένειας.

Πότε θα γίνει η πληρωμή

Η πληρωμή για το έκτακτο επίδομα παιδιού έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Ιουνίου.

Οι γονείς αναμένεται να δουν τα χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς λίγο μετά τις 24 Ιουνίου, σε χρονικό σημείο που συμπίπτει με την καταβολή των συντάξεων.

Πόσα χρήματα θα λάβουν οι οικογένειες

Το ποσό του επιδόματος υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των τέκνων.

Για οικογένεια με ένα παιδί προβλέπονται 150 ευρώ, ενώ για δύο παιδιά το ποσό διαμορφώνεται στα 300 ευρώ.

Τα ποσά ανά αριθμό παιδιών

Για τρία παιδιά το ποσό φτάνει τα 450 ευρώ, ενώ για τέσσερα παιδιά ανέρχεται σε 600 ευρώ.

Για πέντε παιδιά προβλέπονται 750 ευρώ, ενώ για έξι ή περισσότερα παιδιά το ποσό φτάνει τα 900 ευρώ.

Τα εισοδηματικά όρια για άγαμους γονείς

Για άγαμους γονείς με ένα παιδί, το εισοδηματικό όριο ορίζεται έως 39.000 ευρώ.

Για δύο παιδιά το όριο φτάνει έως 44.000 ευρώ, ενώ για τρία παιδιά έως 49.000 ευρώ.

Τα όρια για περισσότερα παιδιά στους άγαμους γονείς

Για άγαμους γονείς με τέσσερα παιδιά, το εισοδηματικό όριο ανέρχεται έως 54.000 ευρώ.

Για πέντε παιδιά το όριο φτάνει έως 59.000 ευρώ, ενώ για έξι ή περισσότερα παιδιά έως 64.000 ευρώ.

Τα εισοδηματικά όρια για έγγαμους γονείς

Για έγγαμους γονείς με ένα παιδί, το εισοδηματικό όριο ορίζεται έως 40.000 ευρώ.

Για δύο παιδιά το όριο φτάνει έως 45.000 ευρώ, ενώ για τρία παιδιά έως 50.000 ευρώ.

Τι ισχύει για πολύτεκνες οικογένειες

Για έγγαμους γονείς με τέσσερα παιδιά, το εισοδηματικό όριο ανέρχεται έως 55.000 ευρώ.

Για πέντε παιδιά το όριο φτάνει έως 60.000 ευρώ, ενώ για έξι ή περισσότερα παιδιά έως 65.000 ευρώ.

Ποιοι θα λάβουν την ενίσχυση

Το έκτακτο επίδομα αφορά οικογένειες που πληρούν τα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Η καταβολή θα γίνει απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, με βάση τα στοιχεία που έχουν ήδη δηλωθεί.