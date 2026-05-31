Χιλιάδες τα κενά εκπαιδευτικών στα σχολεία: Ανησυχία για την επόμενη σχολική χρονιά

Στη Βουλή φέρνει το ΠΑΣΟΚ το ζήτημα των χιλιάδων κενών εκπαιδευτικών και των χαμένων διδακτικών ωρών λίγο πριν από τη λήξη του διδακτικού έτους 2025-2026.

Τα χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών και οι χαμένες διδακτικές ώρες στα σχολεία βρίσκονται στο επίκεντρο κοινοβουλευτικής ερώτησης που κατατέθηκε προς την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με φόντο τη λήξη του διδακτικού έτους 2025-2026.

Στο κείμενο της ερώτησης γίνεται λόγος για σοβαρή εικόνα υποστελέχωσης και αποδιοργάνωσης στα δημόσια σχολεία, ενώ τίθεται ζήτημα ευθύνης για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν τα εκπαιδευτικά κενά κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών στο τέλος της χρονιάς

Σύμφωνα με την κοινοβουλευτική ερώτηση, οι διαβεβαιώσεις που είχαν δοθεί στην αρχή της σχολικής χρονιάς για έγκαιρη κάλυψη των κενών δεν επιβεβαιώθηκαν στην πράξη. Αντίθετα, όπως αναφέρεται, το διδακτικό έτος 2025-2026 ολοκληρώνεται με χιλιάδες κενές θέσεις εκπαιδευτικών και αντίστοιχα μεγάλο αριθμό χαμένων διδακτικών ωρών.

Το ζήτημα δεν παρουσιάζεται ως μεμονωμένο περιστατικό, αλλά ως επαναλαμβανόμενο πρόβλημα στη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Στην ερώτηση επισημαίνεται ότι, για ακόμη μία χρονιά, οι μαθητές και οι οικογένειές τους βρέθηκαν αντιμέτωποι με κενά στο ωρολόγιο πρόγραμμα, μετακινήσεις προσωπικού και μαθήματα που δεν διδάχθηκαν επαρκώς ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν διδάχθηκαν καθόλου.

Καταγγελίες για μεγάλη έκταση του προβλήματος

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε καταγγελίες τοπικών εκπαιδευτικών ενώσεων, σύμφωνα με τις οποίες το πρόβλημα φέτος έλαβε πολύ μεγάλες διαστάσεις. Στο κείμενο της ερώτησης σημειώνεται ότι η κατάσταση αποτυπώνει αδυναμία στη διαχείριση του εκπαιδευτικού προσωπικού και αδιαφορία για την καθημερινή λειτουργία των σχολείων.

Η εικόνα που περιγράφεται συνδέεται με αποδιοργάνωση του σχολικού προγράμματος και με δυσκολίες στην ομαλή εκπαιδευτική διαδικασία. Όπως τονίζεται, οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στη διοικητική λειτουργία των μονάδων, αλλά αγγίζουν άμεσα το μορφωτικό δικαίωμα των μαθητών.

Επιπτώσεις στους μαθητές και στις εκπαιδευτικές ανισότητες

Στην ερώτηση υπογραμμίζεται ότι οι χαμένες ώρες και τα κενά στα μαθήματα πλήττουν την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Το πρόβλημα εμφανίζεται ακόμη πιο έντονο σε απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές, όπου οι δυσκολίες κάλυψης θέσεων συχνά δημιουργούν μεγαλύτερες ανισότητες.

Η υποστελέχωση, σύμφωνα με το κείμενο, οδηγεί σε εκπαιδευτικές ανισότητες και επιβαρύνει ιδιαίτερα μαθητές που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε εναλλακτικές μορφές στήριξης. Με αυτόν τον τρόπο, το δημόσιο σχολείο εμφανίζεται να λειτουργεί με σημαντικά κενά, σε βάρος της συνέχειας και της πληρότητας της διδασκαλίας.

Ανησυχία για την επόμενη σχολική χρονιά

Κεντρικό σημείο της ερώτησης αποτελεί και η απουσία, όπως αναφέρεται, σοβαρού σχεδιασμού για την επόμενη σχολική χρονιά. Το ΠΑΣΟΚ ζητά να υπάρξει σαφής απάντηση για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει το υπουργείο, ώστε να μη συνεχιστεί η ίδια εικόνα αποδιοργάνωσης και υποστελέχωσης στα δημόσια σχολεία.

Παράλληλα, τίθεται το ερώτημα ποια είναι η πραγματική εικόνα των κενών ανά βαθμίδα και περιοχή λίγο πριν από τη λήξη του διδακτικού έτους. Η απάντηση αυτή θεωρείται κρίσιμη, καθώς θα αποτυπώσει το μέγεθος του προβλήματος και τις ανάγκες που παραμένουν ανοιχτές στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Στο κείμενο της ερώτησης γίνεται επίσης σύνδεση της κατάστασης στα δημόσια σχολεία με την αυξημένη ροή μαθητών προς την ιδιωτική εκπαίδευση. Όπως αναφέρεται, παρά τη γενικότερη μείωση του μαθητικού πληθυσμού λόγω του δημογραφικού προβλήματος, παρατηρείται αύξηση της μετακίνησης μαθητών προς ιδιωτικά σχολεία.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου, η οποία, σύμφωνα με την ερώτηση, ωθεί τη μέση ελληνική οικογένεια να αναζητεί λύσεις εκτός του δημόσιου συστήματος. Το ζήτημα τίθεται, έτσι, όχι μόνο ως θέμα στελέχωσης, αλλά και ως θέμα εμπιστοσύνης προς τη δημόσια εκπαίδευση.

Με την κοινοβουλευτική ερώτηση ζητείται από την υπουργό Παιδείας να απαντήσει ποια είναι σήμερα η πραγματική εικόνα των κενών εκπαιδευτικών ανά βαθμίδα και περιοχή, λίγο πριν από τη λήξη του διδακτικού έτους.

Παράλληλα, ζητούνται συγκεκριμένα μέτρα ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη του ίδιου φαινομένου την επόμενη σχολική χρονιά. Την ερώτηση υπογράφει ο βουλευτής Στέφανος Παραστατίδης, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.