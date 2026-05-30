Αγίου Πνεύματος: Πώς πληρώνονται όσοι εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα – Οι υπόλοιπες αργίες του 2026

Η ΓΣΕΕ διευκρινίζει τι ισχύει για την αμοιβή των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα την ημέρα του Αγίου Πνεύματος, που φέτος πέφτει τη Δευτέρα 1η Ιουνίου 2026.

Το Αγίου Πνεύματος 2026, που φέτος πέφτει τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες που προβλέπει ο νόμος για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας, μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων, δίνει διευκρινίσεις για το πότε η ημέρα θεωρείται αργία, τι ισχύει για όσους δεν εργαστούν και πώς αμείβονται όσοι απασχοληθούν.

Τι ισχύει για τον ιδιωτικό τομέα

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026, ημέρα του Αγίου Πνεύματος, δεν ανήκει στις υποχρεωτικές αργίες που ορίζει η νομοθεσία για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα.

Αυτό σημαίνει ότι δεν ισχύει αυτομάτως ως αργία για όλες τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η συγκεκριμένη ημέρα μπορεί να αντιμετωπίζεται ως αργία, ανάλογα με το πλαίσιο που ισχύει για κάθε επιχείρηση ή κλάδο.

Πότε οι επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις αργούν την ημέρα του Αγίου Πνεύματος όταν αυτή έχει χαρακτηριστεί αργία με απόφαση περιφερειάρχη.

Η αργία μπορεί επίσης να προβλέπεται από Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, κανονισμό εργασίας της επιχείρησης, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο, εφόσον η επιχείρηση παραμένει κλειστή κάθε χρόνο τη συγκεκριμένη ημέρα.

Τι πληρώνονται όσοι δεν εργαστούν

Στην περίπτωση που οι μισθωτοί δεν εργαστούν επειδή η ημέρα του Αγίου Πνεύματος ισχύει ως αργία για την επιχείρηση, λαμβάνουν κανονικά τον μισθό τους.

Όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους, εφόσον δεν απασχοληθούν σύμφωνα με τα παραπάνω.

Τι ισχύει για την εργασία την ημέρα του Αγίου Πνεύματος

Ευνοϊκότεροι όροι μπορούν να ισχύουν και για την προσαύξηση της αμοιβής, όταν η εργασία παρέχεται νόμιμα την ημέρα του Αγίου Πνεύματος.

Αν η ημέρα έχει χαρακτηριστεί πρόσθετη εορτή αργία για μια επιχείρηση, αλλά η επιχείρηση λειτουργήσει κατ’ εξαίρεση, οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν δικαιούνται προσαύξηση 75%.

Πώς υπολογίζεται η προσαύξηση 75%

Για τους εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο, η προσαύξηση 75% υπολογίζεται πάνω στο ημερομίσθιό τους.

Για όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό, η προσαύξηση υπολογίζεται στο 1/25 του μηνιαίου μισθού τους.

Τι ισχύει για το ρεπό

Η ΓΣΕΕ επισημαίνει ότι δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης, δηλαδή ρεπό, με την ημέρα του Αγίου Πνεύματος.

Η απαγόρευση αυτή ισχύει εφόσον η ημέρα του Αγίου Πνεύματος λογίζεται ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας για την επιχείρηση ή τον κλάδο.

Οι επόμενες αργίες του 2026

Μετά το Αγίου Πνεύματος, που είναι αργία για το Δημόσιο και συγκεκριμένους κλάδους, ακολουθεί ο Δεκαπενταύγουστος, δηλαδή η Κοίμηση της Θεοτόκου, στις 15 Αυγούστου 2026, ημέρα Σάββατο, που είναι υποχρεωτική αργία.

Στις υποχρεωτικές αργίες του 2026 περιλαμβάνονται επίσης η 28η Οκτωβρίου, που πέφτει Τετάρτη, τα Χριστούγεννα στις 25 Δεκεμβρίου, ημέρα Παρασκευή, και η 26η Δεκεμβρίου, ημέρα Σάββατο.