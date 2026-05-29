Πανελλήνιες 2026: Δείτε πρώτοι τα θέματα στην Έκθεση ΕΠΑΛ

Πρόσθεσε το iPaidia.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πίνακας περιεχομένων

Οι Πανελλήνιες 2026 ξεκίνησαν για τους υποψηφίους των ΓΕΛ με Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία. Σειρά παίρνουν οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ.

Πανελλήνιες 2026: Με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας ξεκίνησαν οι εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΓΕΛ.

Τη σκυτάλη παίρνουν οι μαθητές των ΕΠΑΛ που διαγωνίζονται το Σάββατο 30/5 στο ίδιο μάθημα.

Το iPaidia.gr για άλη μια χρονιά θα δημοσιεύσει άμεσα τις απαντήσεις, σε συνεργασία με τα φροντιστήρια ΑΞΙΑ.

Δείτε τα θέματα, μόλις αυτά είναι διαθέσιμα, εδώ

Δείτε τις απαντήσεις, μόλις αυτές είναι διαθέσιμες, εδώ

Πανελλήνιες 2026: Πώς φάνηκαν στους υποψήφιους τα θέματα; Δείτε βίντεο

Το πρόγραμμα για τα ΓΕΛ

Στις 3 Ιουνίου ακολουθούν οι εξετάσεις σε Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία, ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού του κάθε υποψηφίου.

Στις 5 Ιουνίου οι μαθητές εξετάζονται σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική, ενώ η διαδικασία ολοκληρώνεται στις 8 Ιουνίου με Ιστορία, Φυσική και Οικονομία.

Οι ημερομηνίες για τα ΕΠΑΛ

Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, η έναρξη των εξετάσεων γίνεται στις 30 Μαΐου με το μάθημα των Νέων Ελληνικών.

Στις 2 Ιουνίου ακολουθούν τα Μαθηματικά, Άλγεβρα, ενώ από τις 4 έως τις 15 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας.

Ειδικά μαθήματα και ΤΕΦΑΑ

Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων έχουν προγραμματιστεί για το διάστημα από τις 16 έως τις 25 Ιουνίου.

Πανελλήνιες 2026: Αυτά είναι τα θέματα στην Έκθεση ΓΕΛ – Δείτε και τις απαντήσεις

Παράλληλα, από τις 15 έως τις 26 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες για τους υποψηφίους που διεκδικούν εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ.

Πότε αναμένονται αποτελέσματα και βάσεις

Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, οι υποψήφιοι θα περιμένουν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, τα οποία αναμένονται, όπως κάθε χρόνο, γύρω στα τέλη Ιουνίου.

Οι Βάσεις των ΑΕΙ ανακοινώνονται παραδοσιακά περίπου στα τέλη Αυγούστου, οπότε και οι υποψήφιοι μαθαίνουν σε ποια σχολή πέτυχαν την εισαγωγή τους.

Τι είναι το Δελτίο Εξεταζομένου

Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν μαζί τους το Δελτίο Εξεταζομένου, το οποίο εκτυπώνεται προσυμπληρωμένο από το πληροφοριακό σύστημα myschool.

Στο δελτίο εκτυπώνονται αυτόματα τα τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα, ενώ στην ένδειξη «Εξεταστικό Κέντρο» αναγράφεται το εξεταστικό κέντρο ή το ειδικό εξεταστικό κέντρο για όσους εξετάζονται προφορικά.

Τι αναγράφεται στο δελτίο

Στην ένδειξη «Ειδικά Μαθήματα» εμφανίζονται προσυμπληρωμένα τα ειδικά μαθήματα ή και τα δύο νέα μουσικά μαθήματα, εφόσον έχουν δηλωθεί στην Αίτηση-Δήλωση.

Για τους υποψηφίους που έχουν δηλώσει τα Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής, στο δελτίο αναγράφεται το εξεταστικό κέντρο για τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία και ένα ακόμη μάθημα της αντίστοιχης Ομάδας Προσανατολισμού.

Τι ισχύει για τους υποψηφίους του 10%

Οι υποψήφιοι που διεκδικούν το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση δεν παραλαμβάνουν Δελτίο Εξεταζομένου, καθώς δεν συμμετέχουν στις εξετάσεις.

Όσοι απόφοιτοι υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση για τις Πανελλαδικές 2026, αλλά τελικά δεν θα προσέλθουν σε κανένα εξεταζόμενο μάθημα, δεν χρειάζεται να κάνουν ενέργεια ανάκλησης.

Μετά την ανακοίνωση των γραπτών βαθμολογιών, θα έχουν δυνατότητα να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο, διεκδικώντας το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση, εφόσον είχαν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές των δύο τελευταίων ετών.

Τι απαγορεύεται στην αίθουσα

Κατά την είσοδο στην αίθουσα εξέτασης, οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές μηχανές ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Αν υποψήφιος φέρει κινητό τηλέφωνο στο Εξεταστικό Κέντρο, πρέπει να το παραδώσει στον πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής, ο οποίος το φυλάσσει σε ειδικό χώρο μέχρι τη λήξη της εξέτασης.

Πότε μπορεί να μηδενιστεί γραπτό

Η κατοχή κινητού τηλεφώνου μέσα στην αίθουσα, ακόμη και αν είναι απενεργοποιημένο, αποτελεί επαρκή λόγο μηδενισμού του γραπτού.

Σε περίπτωση μηδενισμού, η απόφαση της τριμελούς Λυκειακής Επιτροπής πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τον πρόεδρο, τα δύο μέλη και τον γραμματέα.

Αν υπάρχουν στοιχεία που βρέθηκαν στην κατοχή του υποψηφίου, επισυνάπτονται στο πρακτικό και το γραπτό βαθμολογείται με τον κατώτερο βαθμό, μηδέν.

Ποιοι επιτρέπεται να βρίσκονται στο εξεταστικό κέντρο

Στο εξεταστικό κέντρο επιτρέπεται η παρουσία μόνο των εξεταζομένων, των μελών και του προσωπικού των επιτροπών, του βοηθητικού προσωπικού και των επιτηρητών.

Η είσοδος άλλων προσώπων απαγορεύεται αυστηρά, με εξαίρεση περιπτώσεις έκτακτης τεχνικής ή ιατρικής βοήθειας, έπειτα από πρόσκληση της επιτροπής.

Τι γίνεται σε περίπτωση ασθένειας

Αν υποψήφιος αναγκαστεί να διακόψει την εξέτασή του λόγω ξαφνικής ασθένειας, η Λυκειακή Επιτροπή τον καλεί να δηλώσει αν ολοκλήρωσε τελικά την εξέταση.

Αν ο υποψήφιος υπογράψει υπεύθυνη δήλωση ότι ολοκλήρωσε την εξέταση, το γραπτό του αποστέλλεται και βαθμολογείται κανονικά.

Αν δεν υπογράψει τέτοια δήλωση, συντάσσεται πρακτικό και το γραπτό φυλάσσεται στο εξεταστικό κέντρο ή στην οικεία ΕΕΔΔΕ.

Πότε υποβάλλεται το Μηχανογραφικό Δελτίο

Η υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου για την πλειονότητα των υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ πραγματοποιείται παραδοσιακά μέσα στον Ιούλιο.

Στα τέλη Ιουνίου, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και των ειδικών μαθημάτων, οι υποψήφιοι προσέρχονται στα Λύκειά τους για να δημιουργήσουν τον προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας.

Η διαδικασία για το μηχανογραφικό

Η υποβολή γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας.

Ο υποψήφιος χρησιμοποιεί τον οκταψήφιο κωδικό εξετάσεων και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας που παρέλαβε από το σχολείο του.

Μπορεί να επιλέγει σχολές, να αλλάζει τη σειρά προτίμησης και να αποθηκεύει προσωρινά τις επιλογές του μέχρι τη λήξη της προθεσμίας.

Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι στο μηχανογραφικό

Η οριστικοποίηση είναι το κρίσιμο βήμα, καθώς μετά από αυτήν το Μηχανογραφικό Δελτίο κλειδώνει και αποκτά αριθμό πρωτοκόλλου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέξουν την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, τους συντελεστές βαρύτητας των τμημάτων και τη σειρά προτίμησης, η οποία πρέπει να αντανακλά τις πραγματικές επιθυμίες τους.

Ο αριθμός των εισακτέων

Σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση, ο συνολικός αριθμός εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 ανέρχεται σε 68.788.

Υπολογίζεται ότι φέτος στις Πανελλήνιες θα συμμετάσχουν συνολικά περίπου 90.000 υποψήφιοι.