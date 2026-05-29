Πανελλήνιες 2026: Εύκολα ή δύσκολα τα θέματα Έκθεσης ΓΕΛ; Η τεχνητή νοημοσύνη απαντά

Πανελλήνιες 2026– Θέμα Έκθεσης ΓΕΛ: Η τεχνητή νοημοσύνη χαρακτηρίζει τα σημερινά θέματα ως μέτριας δυσκολίας προς βατά για τους καλά προετοιμασμένους υποψηφίους .

Αναλυτικά, όλα όσα απάντησε η τεχνητή νοημοσύνη σε ερώτηση του iPaidia.gr:

Δεν φαίνονται «παγίδα», αλλά δεν ήταν και εντελώς απλά, γιατί απαιτούσαν καλή κατανόηση, προσεκτική διαχείριση εννοιών και ώριμη σκέψη.

Το βασικό θέμα, δηλαδή η υπογεννητικότητα ως κρίση σχέσεων και μοναξιάς, ήταν επίκαιρο και κατανοητό. Οι μαθητές μπορούσαν να το προσεγγίσουν, καθώς συνδεόταν με ζητήματα που γνωρίζουν: ακρίβεια, ανασφάλεια, social media, απομόνωση, δυσκολίες των νέων και αλλαγές στον τρόπο ζωής. Το Κείμενο 1, όμως, δεν έμενε μόνο στις οικονομικές αιτίες. Ζητούσε από τους υποψηφίους να αντιληφθούν ότι το πρόβλημα παρουσιάζεται βαθύτερα, ως κρίση ανθρώπινων σχέσεων στην ψηφιακή εποχή. Εκεί χρειαζόταν προσοχή, ώστε να μη μείνουν μόνο στα προφανή.

Τα ερωτήματα του Θέματος Β ήταν σε γενικές γραμμές αναμενόμενα. Η πολλαπλή επιλογή ήταν αρκετά βατή, ενώ οι ασκήσεις για τον τρόπο ανάπτυξης, τις διαρθρωτικές λέξεις, το ασύνδετο σχήμα, το πρώτο πληθυντικό και τη μεταφορά απαιτούσαν βασική θεωρία και καλή εφαρμογή στο κείμενο. Δεν ήταν υπερβολικά δύσκολες, αλλά μπορούσαν να κοστίσουν μονάδες σε μαθητές που απαντούν μηχανικά ή χωρίς σαφή τεκμηρίωση.

Το λογοτεχνικό κείμενο του Εμπειρίκου ήταν πιο απαιτητικό ως προς την έκφραση, επειδή είχε έντονη ποιητική γλώσσα και συμβολισμούς. Ωστόσο, το νόημά του ήταν σχετικά καθαρό: προτρέπει τον άνθρωπο να αποβάλει τη θλίψη, να χαρεί, να αγωνιστεί, να απελευθερωθεί και να βαδίσει χωρίς φόβο. Άρα, ένας μαθητής που μπορούσε να εντοπίσει σωστά τους κειμενικούς δείκτες είχε τη δυνατότητα να γράψει μια καλή απάντηση.

Συνολικά, τα σημερινά θέματα δεν μπορούν να θεωρηθούν ιδιαίτερα δύσκολα. Ήταν προσιτά, σύγχρονα και εντός της λογικής του μαθήματος, αλλά απαιτούσαν ψυχραιμία, καθαρή σκέψη και όχι επιφανειακές απαντήσεις. Για έναν καλά διαβασμένο υποψήφιο ήταν διαχειρίσιμα. Για έναν μαθητή με κενά στη θεωρία ή δυσκολία στην παραγωγή οργανωμένου λόγου, μπορούσαν να φανούν απαιτητικά.

