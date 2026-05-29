Αττικόν: Σε συναγερμό το νοσοκομείο – Δεκάδες κρούσματα νοροϊού

Πρόσθεσε το iPaidia.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πίνακας περιεχομένων

Έξαρση γαστρεντερίτιδας από νοροϊό καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι στο «Αττικόν», ζητώντας άμεσα μέτρα και εξαίρεση του νοσοκομείου από την εφημερία της 30ής Μαΐου.

Αττικόν: Σε συναγερμό βρίσκονται οι υγειονομικές Αρχές, μετά την έξαρση γαστρεντερίτιδας που καταγράφεται στο νοσοκομείο, με κρούσματα σε υγειονομικούς, ασθενείς και συνοδούς.

Το σωματείο εργαζομένων του νοσοκομείου «Αναγέννηση» κάνει λόγο για εκτεταμένη ενδονοσοκομειακή έξαρση από νοροϊό και ζητά να ληφθούν άμεσα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς.

Δεκάδες κρούσματα στο νοσοκομείο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των εργαζομένων, η έξαρση γαστρεντερίτιδας έχει λάβει εκτεταμένες διαστάσεις μέσα στο νοσοκομείο.

Το σωματείο αναφέρει ότι νοσούν διαδοχικά νοσοκομειακοί, ασθενείς και συνοδοί, κάνοντας λόγο για τουλάχιστον 25 υγειονομικούς και δεκάδες ακόμη περιστατικά σε ασθενείς και συνοδούς.

Η ανησυχία για τη διασπορά του νοροϊού

Οι εργαζόμενοι επισημαίνουν ότι η διασπορά ενός τόσο μεταδοτικού ιού μέσα σε νοσοκομειακό περιβάλλον δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως μεμονωμένο περιστατικό.

Συνδέουν την κατάσταση με την υποστελέχωση, την υπερπληρότητα και τη διαρκή παρουσία ράντζων στους διαδρόμους του νοσοκομείου.

Το αίτημα για την εφημερία της 30ής Μαΐου

Το σωματείο ζητά να εξαιρεθεί εκτάκτως το «Αττικόν» από την προγραμματισμένη γενική εφημερία του Σαββάτου 30 Μαΐου.

Όπως αναφέρει, νέες εισαγωγές και νέα ράντζα ενδέχεται να αυξήσουν τον κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης του ιού μέσα στο νοσοκομείο.

Οι καταγγελίες για τα ράντζα

Στην ανακοίνωση τίθεται το ερώτημα πώς μπορούν να εφαρμοστούν μέτρα απομόνωσης, περιορισμού μετακινήσεων και ξεχωριστής χρήσης τουαλέτας, όταν δεκάδες ασθενείς νοσηλεύονται σε ράντζα.

Οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι ασθενείς βρίσκονται σε διαδρόμους και ακατάλληλους χώρους, χωρίς τις στοιχειώδεις υποδομές που απαιτούνται για ασφαλή νοσηλεία.

Τι ζητούν οι εργαζόμενοι

Το σωματείο καλεί το προσωπικό να συμμορφωθεί με τους κανόνες υγιεινής και τις οδηγίες της Επιτροπής Λοιμώξεων, η οποία, όπως αναφέρει, αντέδρασε άμεσα.

Παράλληλα, ζητά να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς και να απομακρυνθούν άμεσα από την εργασία όλοι οι συμπτωματικοί εργαζόμενοι.

Μέτρα προστασίας και ασφαλής νοσηλεία

Στα αιτήματα των εργαζομένων περιλαμβάνεται η εξασφάλιση επαρκών μέσων ατομικής προστασίας και υλικών απολύμανσης.

Ζητούν επίσης ξεχωριστούς χώρους όπου αυτό απαιτείται, καθώς και όλες τις αναγκαίες υποδομές για την ασφαλή νοσηλεία των ασθενών.

Το ζήτημα της υποστελέχωσης

Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι η κατάσταση επιβαρύνεται από την έλλειψη μόνιμου προσωπικού.

Για τον λόγο αυτό ζητούν άμεσες μόνιμες προσλήψεις, με βάση τις πραγματικές ανάγκες του νοσοκομείου.

Η ευθύνη που καταλογίζει το σωματείο

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η ευθύνη για την κατάσταση είναι πολιτική και διοικητική.

Το σωματείο καταγγέλλει ότι τα δημόσια νοσοκομεία λειτουργούν σε συνθήκες διαρκούς έκτακτης ανάγκης, με τα ράντζα να αντιμετωπίζονται ως κανονικότητα.

Το μήνυμα προς το Υπουργείο Υγείας

Οι εργαζόμενοι ζητούν πολιτική απόφαση του Υπουργείου Υγείας για την αποδέσμευση του «Αττικόν» από την επόμενη γενική εφημερία.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, το νοσοκομείο δεν αντέχει άλλο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη άμεσης παρέμβασης για την προστασία ασθενών, συνοδών και προσωπικού.