Ψυχοσάββατο: Πότε πάμε το πρόσφορο και τα κόλλυβα στην εκκλησία

Πρόσθεσε το iPaidia.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πίνακας περιεχομένων

Το τελευταίο Ψυχοσάββατο της χρονιάς, γνωστό και ως Σάββατο των χρυσών κολλύβων, είναι αφιερωμένο στη μνήμη των κεκοιμημένων και συνοδεύεται από προσευχές, κόλλυβα και μνημόσυνα στους ναούς.

Ψυχοσάββατο: η αυριανή ημέρα είναι το τελευταίο Ψυχοσάββατο της χρονιάς, γνωστό και ως Σάββατο των χρυσών κολλύβων, με την Ορθόδοξη Εκκλησία να τιμά τη μνήμη των κεκοιμημένων.

Οι πιστοί συγκεντρώνονται στους ναούς για τρισάγια, μνημόσυνα και προσευχές, συμμετέχοντας σε κοινή δέηση για την ανάπαυση των ψυχών των προσφιλών τους προσώπων.

Πότε τελείται το τελευταίο Ψυχοσάββατο

Η Εκκλησία έχει θεσπίσει δύο κύριες ημερομηνίες για την τέλεση μνημοσύνων.

Η πρώτη είναι το Σάββατο πριν από την Κυριακή των Απόκρεω και η δεύτερη το Σάββατο πριν από την Κυριακή της Πεντηκοστής.

Το τελευταίο Ψυχοσάββατο τελείται εννέα ημέρες μετά την εορτή της Αναλήψεως και πριν από την Πεντηκοστή, λειτουργώντας συμβολικά ως γέφυρα ανάμεσα στον επίγειο και τον ουράνιο κόσμο.

Η σύνδεση με την εορτή του Αγίου Πνεύματος

Φέτος, το τελευταίο Ψυχοσάββατο συμπίπτει με την παραμονή της μεγάλης εορτής του Αγίου Πνεύματος.

Η εορτή του Αγίου Πνεύματος τιμάται τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, γεγονός που ενισχύει τον πνευματικό χαρακτήρα των ημερών.

Πότε πηγαίνουμε κόλλυβα στην εκκλησία

Οι πιστοί παρασκευάζουν τα κόλλυβα την Παρασκευή, παραμονή του Ψυχοσαββάτου.

Στη συνέχεια τα μεταφέρουν στην εκκλησία είτε το απόγευμα της ίδιας ημέρας για τον Εσπερινό είτε το πρωί του Σαββάτου για τη Θεία Λειτουργία.

Τι γίνεται με τα ονόματα των κεκοιμημένων

Ο ιερέας ευλογεί τα κόλλυβα και διαβάζει τα ονόματα των κεκοιμημένων που έχουν δώσει οι πιστοί.

Μετά την ευλογία, τα κόλλυβα μοιράζονται στους παρευρισκόμενους, ως ένδειξη συμμετοχής στην κοινή προσευχή και στη μνήμη των νεκρών.

Γιατί πηγαίνουμε και πρόσφορο

Πολλοί πιστοί, εκτός από τα κόλλυβα, προσκομίζουν και πρόσφορο στην εκκλησία.

Το πρόσφορο συνοδεύεται συνήθως από χαρτάκι, δηλαδή δίπτυχο, στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα των κεκοιμημένων και των ζώντων.

Τι δεν πρέπει να γίνεται με τα κόλλυβα

Τα ευλογημένα κόλλυβα θεωρούνται ιερά και γι’ αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη διαχείρισή τους.

Δεν πρέπει να σκορπίζονται στους τάφους ούτε να απορρίπτονται στα απορρίμματα.

Ο συμβολισμός της ημέρας

Το τελευταίο Ψυχοσάββατο είναι ημέρα έντονης συναισθηματικής και πνευματικής φόρτισης.

Είναι αφιερωμένο στη μνήμη όλων των προσφιλών προσώπων που έχουν φύγει από τη ζωή.

Η Εκκλησία τελεί το καθολικό αυτό μνημόσυνο για όλους τους κεκοιμημένους, από τον πρωτόπλαστο Αδάμ έως σήμερα.

Η μνήμη για όσους δεν τιμήθηκαν ξεχωριστά

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για τις ψυχές που, για διάφορους λόγους, δεν είχαν την τύχη να τιμηθούν με ξεχωριστά μνημόσυνα.

Με αυτόν τον τρόπο, το Ψυχοσάββατο αποκτά καθολικό χαρακτήρα, καθώς η προσευχή της Εκκλησίας αγκαλιάζει όλους τους κεκοιμημένους.

Γιατί λέγονται χρυσά κόλλυβα

Ο χαρακτηρισμός «χρυσά» για τα κόλλυβα του τελευταίου Ψυχοσαββάτου έχει συμβολική σημασία.

Η ονομασία αναδεικνύει την πνευματική αξία της ημέρας και τη βαθιά πίστη στην ανάσταση και την αιώνια ζωή.

Τι εκφράζουν τα χρυσά κόλλυβα

Τα χρυσά κόλλυβα αποτελούν έκφραση αγάπης, σεβασμού και προσευχής προς τους κεκοιμημένους.

Μέσα από το έθιμο αυτό, οι ζωντανοί διατηρούν ζωντανή τη μνήμη των προσώπων που έφυγαν, ενισχύοντας παράλληλα τη δική τους πνευματική πορεία.

Γιατί χρησιμοποιούνται 9 υλικά

Η παρασκευή των κολλύβων ακολουθεί συγκεκριμένο συμβολισμό, με τη χρήση εννέα υλικών.

Ο αριθμός εννέα δεν θεωρείται τυχαίος, καθώς αντιστοιχεί στα εννέα τάγματα των αγγέλων της ουράνιας ιεραρχίας.

Ο συμβολισμός των βασικών υλικών

Το βρασμένο σιτάρι αντιπροσωπεύει τους κεκοιμημένους και το γήινο στοιχείο, συμβολίζοντας τη ζωή που αναγεννάται από το χώμα.

Η ζάχαρη παραπέμπει στη γλυκύτητα του Παραδείσου, ενώ οι σταφίδες συνδέονται με την Άμπελο, δηλαδή τον ίδιο τον Χριστό.

Τα υπόλοιπα υλικά και η σημασία τους

Ο φρέσκος μαϊντανός εκφράζει την ανάπαυση «εν τόπω χλοερώ», όπως αναφέρεται στις προσευχές.

Η τριμμένη φρυγανιά ή το σουσάμι συμβολίζουν το χώμα στο οποίο επιστρέφει το σώμα, ενώ οι κόκκοι του ροδιού αναπαριστούν τα ελέη και τη λαμπρότητα του Παραδείσου.

Η πνευματική εικόνα των κολλύβων

Η κανέλλα συμβολίζει την ευωδία των αρωμάτων, ενώ τα αμύγδαλα ή τα καρύδια παραπέμπουν στην ευγονία και στη ζωή που συνεχίζεται μέσα από τους απογόνους.

Τα ασημένια και λευκά κουφέτα αντιπροσωπεύουν τα οστά που παραμένουν αναλλοίωτα, καθώς το σώμα φθείρεται.