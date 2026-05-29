Θλίψη για διευθυντή δημοτικού σχολείου -Σκοτώθηκε ενώ επέστρεφε σπίτι του

Πρόσθεσε το iPaidia.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πίνακας περιεχομένων

Θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος 37χρονου εκπαιδευτικού και διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Φενεού, ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στην Επαρχιακή Οδό Ορχομενού – Λίμνης.

Ανείπωτη θλίψη έχει προκαλέσει στην εκπαιδευτική κοινότητα και στην τοπική κοινωνία ο θάνατος του 37χρονου διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Φενεού.

Ο εκπαιδευτικός έχασε τη ζωή του στην Επαρχιακή Οδό Ορχομενού – Λίμνης, κατά την επιστροφή του στη Σκάλα Λακωνίας, όπου κατευθυνόταν για να συναντήσει την οικογένειά του.

Πού σημειώθηκε το δυστύχημα

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο 6ο χιλιόμετρο της Επαρχιακής Οδού Ορχομενού – Λίμνης της Αρκαδίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά, το όχημα που οδηγούσε ο 37χρονος εξετράπη της πορείας του και ανετράπη μέσα σε ρέμα.

Ο θανάσιμος τραυματισμός του εκπαιδευτικού

Από την εκτροπή και την ανατροπή του οχήματος, ο 37χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα.

Ο άτυχος εκπαιδευτικός εγκλωβίστηκε μέσα στο αυτοκίνητό του, με την είδηση του θανάτου του να σκορπά βαθιά οδύνη σε όσους τον γνώριζαν.

Τραγωδία: 47χρονος υπέστη ανακοπή την ημέρα που η κόρη του έδινε πανελλήνιες

Θλίψη στην εκπαιδευτική κοινότητα

Ο 37χρονος ήταν διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Φενεού.

Ο αδόκητος χαμός του έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση στην εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και στην τοπική κοινωνία, όπου ήταν γνωστός μέσα από την παρουσία και το έργο του στο σχολείο.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, το όχημα εντοπίστηκε σήμερα, 29 Μαΐου 2026, τις πρώτες πρωινές ώρες, στο 6,5ο χιλιόμετρο της Επαρχιακής Οδού Ορχομενού – Λίμνης.

Όπως προέκυψε, το Ι.Χ. επιβατηγό όχημα είχε εκτραπεί της πορείας του και είχε ανατραπεί εντός ρέματος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 37χρονου που βρισκόταν μέσα σε αυτό.

Ποια Αρχή διενεργεί την προανάκριση

Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα διενεργείται προανάκριση.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Τρίπολης, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της εκτροπής και της ανατροπής του οχήματος.