Μητσοτάκης για Πανελλήνιες 2026: Τι είπε για την ψυχολογία των υποψηφίων και το νέο εργαλείο βοήθειας και στήριξης

Η δωρεάν 24ωρη γραμμή 1550 παρουσιάστηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως βασικό εργαλείο ψυχολογικής στήριξης για τους υποψηφίους των Πανελληνίων 2026 και τις οικογένειές τους.

Πανελλήνιες 2026: Mε χιούμορ, άμεσο ύφος και αναφορά στην ψυχολογική στήριξη των υποψηφίων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε το δικό του μήνυμα για την έναρξη των εξετάσεων.

Ο πρωθυπουργός απευθύνθηκε στους μαθητές που μπαίνουν στη δοκιμασία των Πανελληνίων, αξιοποιώντας ένα παλιό βίντεο που κάθε χρόνο τέτοια περίοδο γίνεται viral με την ατάκα «όλα τα αντι-sos».

Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να μιλήσει στους υποψηφίους με πιο άμεσο και ανθρώπινο τρόπο, αποφεύγοντας τις τυπικές ευχές.

«Είμαι σίγουρος ότι το τελευταίο που θέλετε να ακούσετε από εμένα, είναι τα γνωστά κλισέ», ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά του.

Η αναφορά στα «αντι-sos»

Στο μήνυμα αξιοποιείται το γνωστό βίντεο με τον απογοητευμένο υποψήφιο παλαιότερων ετών.

Στο συγκεκριμένο βίντεο ο υποψήφιος εμφανίζεται να λέει αγανακτισμένος ότι στις εξετάσεις έπεσαν «όλα τα αντι-sos, τα δύσκολα και τα πολύπλοκα».

Η έμφαση στην ψυχολογία των παιδιών

Πέρα από το χιούμορ, το μήνυμα του πρωθυπουργού δίνει βάρος στην ψυχολογική στήριξη των μαθητών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη δωρεάν 24ωρη γραμμή στήριξης 1550, η οποία απευθύνεται στα παιδιά που δίνουν Πανελλήνιες και στις οικογένειές τους.

Η γραμμή στήριξης 1550

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρωθυπουργός, στη γραμμή 1550 παρέχεται υποστήριξη από ψυχολόγους και ειδικούς.

Η γραμμή παρουσιάζεται ως ένα ουσιαστικό εργαλείο βοήθειας για μαθητές και οικογένειες κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου.

Η ευχή προς τους υποψηφίους

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τους υποψηφίους να πιστέψουν στον εαυτό τους.

Παράλληλα, ευχήθηκε «καλή επιτυχία» σε όλους όσοι συμμετέχουν στις Πανελλήνιες 2026.