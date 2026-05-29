30χρονη προσβλήθηκε από μηνιγγίτιδα λίγες ημέρες αφότου γέννησε

Συναγερμός σήμανε στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου νοσηλεύεται σε απομόνωση στη Β’ Παθολογική Κλινική μια 30χρονη γυναίκα, μόλις 20 ημέρες μετά τη γέννηση του παιδιού της, καθώς διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή μητέρα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσηλευτικό ίδρυμα το απόγευμα της Πέμπτης, παρουσιάζοντας υψηλό πυρετό, έντονο πόνο στον αυχένα και συμπτώματα σύγχυσης, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα το ιατρικό προσωπικό.

Οι γιατροί αναμένουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για μικροβιακή ή ιογενή μορφή μηνιγγίτιδας. Όπως επισημαίνουν, πρόκειται για ένα σχετικά σπάνιο περιστατικό, καθώς η λοίμωξη εκδηλώθηκε κατά τη λοχεία, περίοδο κατά την οποία η γυναίκα θεωρείται περισσότερο προστατευμένη από εξωτερικές εκθέσεις, αν και η φυσιολογική καταστολή του ανοσοποιητικού συστήματος μετά την εγκυμοσύνη μπορεί να αυξήσει την ευαλωτότητα σε λοιμώξεις. Το νεογέννητο βρέφος αναμένεται να υποβληθεί προληπτικά στις απαραίτητες εξετάσεις, ενώ αντίστοιχοι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν και στα μέλη της οικογένειας, καθώς και σε όσους ήρθαν σε στενή επαφή με τη 30χρονη.

Υπενθυμίζεται ότι ο χρόνος επώασης της μηνιγγίτιδας διαφοροποιείται ανάλογα με το αίτιο της λοίμωξης. Στη βακτηριακή μορφή κυμαίνεται συνήθως από μία έως δέκα ημέρες, ενώ στην ιογενή από δύο έως δεκατέσσερις ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, η αντιμετώπιση απαιτεί νοσηλεία και στενή ιατρική παρακολούθηση έως ότου εξακριβωθεί η ακριβής αιτία της νόσου.