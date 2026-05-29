ΠΡΟΣΟΧΗ! Κοινωνικός τουρισμός: Καταγγελίες για απάτη – «Δεν έχουμε εξουσιοδοτήσει κανέναν ιδιωτικό φορέα» λέει η ΔΥΠΑ

Η ΔΥΠΑ προειδοποιεί τους δικαιούχους του Κοινωνικού Τουρισμού να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με ιδιωτικές πλατφόρμες που ζητούν χρήματα για αναζήτηση ή κράτηση καταλυμάτων.

Κοινωνικός Τουρισμός: Νέα προειδοποίηση προς τους δικαιούχους απευθύνει η ΔΥΠΑ, μετά από καταγγελίες για πρακτικές που δημιουργούν σύγχυση γύρω από τις κρατήσεις καταλυμάτων.

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με μη εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες, πλατφόρμες ή ιστοσελίδες που ζητούν χρήματα για αναζήτηση, διαμεσολάβηση ή κράτηση στο πλαίσιο του προγράμματος.

Η προειδοποίηση της ΔΥΠΑ

Η ΔΥΠΑ ξεκαθαρίζει ότι δεν διατηρεί καμία συνεργασία, σχέση ή συμβατική σύνδεση με ιδιωτικές πλατφόρμες, ιστοσελίδες ή επιχειρήσεις που προσφέρουν σχετικές υπηρεσίες έναντι αμοιβής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η υπηρεσία δεν έχει εξουσιοδοτήσει κανέναν ιδιωτικό φορέα να ενεργεί για λογαριασμό της στο Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού.

Τι καταγγέλλουν οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος καταγγέλλουν νέα μορφή απάτης, αυτή τη φορά με αφορμή τον Κοινωνικό Τουρισμό της ΔΥΠΑ.

Το περιστατικό έρχεται μετά από αντίστοιχες περιπτώσεις εξαπάτησης που είχαν συνδεθεί με fuel pass, ΑΑΔΕ, ΕΛΤΑ και Αττική Οδό.

Πότε πρέπει να είναι προσεκτικοί οι πολίτες

Οι δικαιούχοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν τους ζητείται η καταβολή χρηματικού ποσού για υπηρεσίες που παρουσιάζονται ως απαραίτητες.

Η προειδοποίηση αφορά κυρίως περιπτώσεις όπου εμφανίζεται ότι απαιτείται πληρωμή για την αναζήτηση ή την πραγματοποίηση κράτησης καταλύματος μέσω του προγράμματος.

Πώς γίνονται οι κρατήσεις

Η ΔΥΠΑ υπενθυμίζει ότι η επικοινωνία και η πραγματοποίηση κρατήσεων στα συνεργαζόμενα καταλύματα γίνονται απευθείας μεταξύ δικαιούχων και παρόχων.

Δεν απαιτείται η μεσολάβηση τρίτου φορέα, ούτε η καταβολή προμήθειας ή αμοιβής προς οποιονδήποτε υποτιθέμενο συνεργάτη της ΔΥΠΑ.

Τι ζητά η ΔΥΠΑ από τους παρόχους

Η ΔΥΠΑ καλεί και τους παρόχους του προγράμματος να ενημερώνουν άμεσα την υπηρεσία για πρακτικές που θεωρούν ότι δημιουργούν σύγχυση στους δικαιούχους.

Η ενημέρωση αφορά και περιπτώσεις στις οποίες αξιοποιείται εμπορικά η συμμετοχή των παρόχων στο πρόγραμμα χωρίς τη συναίνεσή τους.

Οι ενέργειες για τις καταγγελίες

Η ΔΥΠΑ εξετάζει τις σχετικές καταγγελίες που έχουν υποβληθεί.

Παράλληλα, προχωρά σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία των δικαιούχων και των συνεργαζόμενων παρόχων του προγράμματος.

Πού γίνεται η επίσημη ενημέρωση

Η επίσημη ενημέρωση για το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού παρέχεται αποκλειστικά μέσα από τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας και τις ανακοινώσεις της ΔΥΠΑ.

Οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται μόνο από την επίσημη ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ και από τα επίσημα μέσα επικοινωνίας της υπηρεσίας.