Κοινωνικός Τουρισμός ΔΥΠΑ: Βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα – Πώς θα τα δείτε

Πίνακας περιεχομένων

Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού για την περίοδο 2026-2027, με τους δικαιούχους και τους παρόχους να μπορούν πλέον να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της διαδικασίας.

Η ανάρτηση των πινάκων σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του ελέγχου των αιτήσεων και ανοίγει τον δρόμο για την αξιοποίηση των επιταγών κοινωνικού τουρισμού, σύμφωνα με τους όρους και το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος.

Αναρτήθηκαν σήμερα, Παρασκευή 22 Μαΐου, οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειομένων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), στον ιστότοπό της www.dypa.gov.gr.

Το πρόγραμμα που αφορά σε 300.000 επιταγές (vouchers), με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ, θα ξεκινήσει στις 23 Μαΐου 2026 και θα έχει διάρκεια 13 μηνών, με ημερομηνία λήξης την 22 Ιουνίου 2027.

Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησης με τον πάροχο, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Ειδικά σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν (μηδενική ιδιωτική συμμετοχή), ενώ στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου, καθώς και στη Θεσσαλία (πλην Σποράδων), μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η ιδιωτική συμμετοχή ανέρχεται σε 25%, ενώ για ΑμεΑ τα εισιτήρια είναι δωρεάν.

Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής Αύγουστο και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (από 15 Δεκεμβρίου 2026 έως 14 Ιανουαρίου 2027) και του Πάσχα (από 23 Απριλίου 2027 έως 9 Μαΐου 2027). Η αυξημένη επιδότηση ισχύει για όλο τον χρόνο για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας (εκτός των Σποράδων).

Για τις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις, οι δικαιούχοι-ωφελούμενοι εκτυπώνουν την επιταγή από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-services) της ΔΥΠΑ και προσέρχονται σε ταξιδιωτικά γραφεία, πρακτορεία έκδοσης εισιτηρίων ή εκδοτήρια ηλεκτρονικών εισιτηρίων των παρόχων. Εκεί επιδεικνύουν την εκτυπωμένη επιταγή και ζητούν την έκδοση Εισιτηρίου Κοινωνικού Τουρισμού της κατηγορίας στην οποία εντάσσονται. Επισημαίνεται ότι για καμία κατηγορία δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών, εξαιρουμένης της κατηγορίας πολυτέκνων.

Υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι του περσινού προγράμματος, που δεν έχουν ενεργοποιήσει ακόμη τις επιταγές τους, μπορούν να κάνουν διακοπές έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

Οριστικό Μητρώο Πολύτεκνων Δικαιούχων – Ωφελουμένων

Οριστικό Μητρώο Δικαιούχων – Ωφελουμένων

Oριστικός Πίνακας μη Επιλεγομένων λόγω Μοριοδότησης

Oριστικός Πίνακας Αποκλειομένων Δικαιούχων

Oριστικός Πίνακας Αποκλειομένων Ωφελουμένων Μελών