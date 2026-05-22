Παιδικές κατασκηνώσεις ΕΦΚΑ: Ανοίγουν οι αιτήσεις για 36.000 θέσεις

Από τις 23 Μαΐου ανοίγει η πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ για το Θερινό Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα 2026, με 36.000 θέσεις για παιδιά ασφαλισμένων και συνταξιούχων.

e-ΕΦΚΑ: από το Σάββατο 23 Μαΐου 2026, στις 17:00, ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο Θερινό Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα 2026.

Το πρόγραμμα αφορά 36.000 θέσεις φιλοξενίας για παιδιά ασφαλισμένων και συνταξιούχων συγκεκριμένων ενταχθέντων φορέων του e-ΕΦΚΑ, καθώς και για παιδιά εργαζομένων του Φορέα.

Η προθεσμία για τις αιτήσεις

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά από το Σάββατο 23 Μαΐου 2026 και ώρα 17:00.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 1η Ιουνίου 2026 και ώρα 23:59.

Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά μέσω του ιστότοπου του e-ΕΦΚΑ, με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet.

Πόσες θέσεις προβλέπονται

Για το Θερινό Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα 2026 προβλέπονται συνολικά 36.000 θέσεις φιλοξενίας.

Οι θέσεις καλύπτουν όλες τις κατασκηνωτικές περιόδους του προγράμματος.

Ποια παιδιά αφορά το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών.

Αφορά παιδιά συγκεκριμένων κατηγοριών ασφαλισμένων και συνταξιούχων των ενταχθέντων φορέων του e-ΕΦΚΑ, καθώς και παιδιά εργαζομένων του Οργανισμού.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται τόσο παιδιά τυπικής ανάπτυξης όσο και παιδιά με αναπηρία.

Η συμμετοχή με voucher

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα γίνεται με ηλεκτρονική επιταγή, δηλαδή voucher κατασκήνωσης.

Οι δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και, εφόσον εγκριθούν, λαμβάνουν την ηλεκτρονική επιταγή.

Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς με το voucher

Μέσω του voucher, οι γονείς μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα κατασκηνωτική επιχείρηση από όσες συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Μπορούν επίσης να επιλέξουν την επιθυμητή κατασκηνωτική περίοδο και να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή του παιδιού τους, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των θέσεων.

Η διάρκεια για παιδιά τυπικής ανάπτυξης

Για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, η κατασκηνωτική περίοδος διαρκεί από τις 15 Ιουνίου 2026 έως και τις 10 Σεπτεμβρίου 2026.

Συνολικά προβλέπονται πέντε κατασκηνωτικές περίοδοι.

Τι ισχύει για παιδιά με αναπηρία

Για τα παιδιά με αναπηρία, η φιλοξενία μπορεί να πραγματοποιηθεί έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2026.

Προβλέπονται αντίστοιχες περίοδοι φιλοξενίας, καθώς και μία επιπλέον κατασκηνωτική περίοδος.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν παιδιά ασφαλισμένων και συνταξιούχων των ενταχθέντων φορέων, τομέων και κλάδων του e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες καταστατικές διατάξεις.

Βασικές προϋποθέσεις είναι τα παιδιά να διαθέτουν ασφαλιστική ικανότητα και να μη λαμβάνουν αντίστοιχη παροχή από άλλον φορέα για το 2026.

Οι κατηγορίες δικαιούχων

Δικαιούχοι είναι ενεργοί ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι συγκεκριμένων πρώην Ταμείων που έχουν ενταχθεί στον e-ΕΦΚΑ.

Στις κατηγορίες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι των τέως ΤΑΞΥ, ΤΥΔΚΥ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΕΤΑΑ, ΟΑΕΕ, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΤΑΠΙΤ και άλλων ενταχθέντων φορέων.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται επίσης άμεσα συνταξιούχοι λόγω θανάτου γονέα ή γονέων, ηλικίας 6 έως 16 ετών, των ίδιων φορέων.

Παιδιά με αναπηρία και παιδιά υπαλλήλων

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και παιδιά δικαιούχων ασφαλισμένων και υπαλλήλων του Οργανισμού με αποδεδειγμένη αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω.

Επίσης, στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών δικαιούχων υπαλλήλων και συνταξιούχων υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ.

Πώς γίνεται η επιλογή

Σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης, οι αιτήσεις θα μοριοδοτηθούν αυτόματα.

Η μοριοδότηση θα βασιστεί στην οικογενειακή κατάσταση, στο ύψος του πραγματικού οικογενειακού εισοδήματος από κάθε πηγή και στα στοιχεία του τελευταίου εκκαθαριστικού της ΑΑΔΕ.

Κατ’ εξαίρεση ένταξη για παιδιά με αναπηρία

Για τα ωφελούμενα τέκνα με αποδεδειγμένη αναπηρία ποσοστού 67% και άνω προβλέπεται δυνατότητα κατ’ εξαίρεση ένταξης στο πρόγραμμα.

Η ένταξη αυτή μπορεί να γίνει ανεξάρτητα από τη μοριοδότηση, εφόσον οι διαθέσιμες θέσεις των συμμετεχουσών κατασκηνωτικών επιχειρήσεων επαρκούν για τη φιλοξενία τους.

Πώς θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν μέσω email στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει κατά την αίτηση.

Μετά την ενημέρωση, θα μπορούν να εκδώσουν, να εκτυπώσουν και να προσκομίσουν κατά την άφιξη στην κατασκήνωση την ηλεκτρονική επιταγή συμμετοχής.

Τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των κατασκηνωτικών περιόδων μπορεί να παρουσιάζουν μικρές αποκλίσεις ανά κατασκηνωτική επιχείρηση.

Οι αποκλίσεις αυτές εξαρτώνται από τον προγραμματισμό λειτουργίας κάθε συμμετέχουσας κατασκήνωσης.