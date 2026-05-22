Παιδικές κατασκηνώσεις ΔΥΠΑ: Πώς θα κάνετε αίτηση για τις 70.000 επιταγές

Πρόσθεσε το iPaidia.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πίνακας περιεχομένων

Άνοιξε η πλατφόρμα της ΔΥΠΑ για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα παιδικών κατασκηνώσεων 2026, που αφορά 70.000 επιταγές για παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών.

ΔΥΠΑ: Ξεκίνησε σήμερα η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για το «Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2026».

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή από την Τετάρτη 20 Μαΐου, στις 14:00, έως την Τρίτη 26 Μαΐου, στις 23:59, με τις αιτήσεις να υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω gov.gr με χρήση κωδικών TAXISnet.

Πόσες επιταγές προβλέπει το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ αφορά 70.000 επιταγές για παιδιά ηλικίας από 6 έως 16 ετών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 37.000.000 ευρώ.

Πότε θα υλοποιηθεί η δράση

Η υλοποίηση του προγράμματος θα γίνει από τις 15 Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης.

Για παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω, το πρόγραμμα θα διαρκέσει έως τις 20 Σεπτεμβρίου.

Η διάρκεια διαμονής στις κατασκηνώσεις

Η μέγιστη διάρκεια διαμονής ορίζεται σε 15 συνεχόμενες ημέρες.

Στο διάστημα αυτό περιλαμβάνονται και οι ημέρες προσέλευσης και αναχώρησης.

Πού προβλέπεται διαμονή έως 30 ημέρες

Σε ορισμένες περιοχές η διαμονή μπορεί να φτάσει έως και τις 30 συνεχόμενες ημέρες.

Η πρόβλεψη αφορά κατασκηνώσεις που λειτουργούν στους πυρόπληκτους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας της Βόρειας Εύβοιας, καθώς και κατασκηνώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Πώς γίνεται η αίτηση

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet.

Η διαδρομή είναι: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Κατασκηνώσεις – Προγράμματα κατασκηνώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ΔΥΠΑ.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι οι γονείς ή όσοι ασκούν την επιμέλεια των ωφελούμενων παιδιών, όπως ανάδοχοι ή κηδεμόνες.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καθώς και ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ λόγω εξαρτημένης εργασίας με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ.

Η ασφάλιση αυτή πρέπει να υπάρχει οποτεδήποτε στο διάστημα των 12 μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Τι ισχύει για τους ανέργους

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο αναζητούντων εργασία της ΔΥΠΑ.

Προϋπόθεση είναι να έχουν συνεχόμενο διάστημα ανεργίας τουλάχιστον τριών μηνών κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Τα εισοδηματικά όρια

Για διαζευγμένους δικαιούχους, το εισόδημα πρέπει να είναι έως 16.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο.

Για έγγαμους δικαιούχους, το εισόδημα πρέπει να είναι έως 24.000 ευρώ, επίσης προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο.

Για μονογονείς, το εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 29.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο μετά το πρώτο.

Επίδομα παιδιού: 150 ευρώ ανά τέκνο τον Ιούνιο -Ποιοι θα δουν χρήματα χωρίς αίτηση στους λογαριασμούς τους

Πώς επιλέγονται οι δικαιούχοι

Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων.

Στα κριτήρια περιλαμβάνονται η αναπηρία, η μονογονεϊκή ιδιότητα, ο αριθμός των παιδιών, το εισόδημα, η πρώτη φορά συμμετοχής στο πρόγραμμα ή η μη συμμετοχή στα δύο προηγούμενα προγράμματα λόγω μοριοδότησης.

Η διαδικασία πραγματοποιείται με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της ΔΥΠΑ.

Ποιοι εξαιρούνται από τη μοριοδότηση

Οι δικαιούχοι γονείς παιδιών με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω εξαιρούνται της μοριοδότησης.

Η εξαίρεση ισχύει εφόσον οι θέσεις που προσφέρονται από τους παρόχους για παιδιά με αναπηρία επαρκούν για τη φιλοξενία όλων των παιδιών αυτών.

Για πρώτη φορά φέτος, εξαιρούνται από τη διαδικασία της μοριοδότησης και οι πολύτεκνοι γονείς, οι οποίοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Ποιοί και πότε θα πάρουν 150 ευρώ ανά παιδί

Ποιοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν

Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εργαζόμενοι και άνεργοι που επιδοτούνται για τη συμμετοχή των παιδιών τους σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα άλλου φορέα για το έτος 2026.

Η ενίσχυση αφορά αποκλειστικά τη διαμονή των ωφελούμενων παιδιών σε παιδική κατασκήνωση του μητρώου παρόχων της ΔΥΠΑ.

Η επιταγή διαμονής

Οι δικαιούχοι επιδοτούνται μέσω Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις.

Η επιταγή έχει τη μορφή μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού, με τον οποίο καλύπτεται η διαμονή των παιδιών στις κατασκηνώσεις του μητρώου παρόχων της ΔΥΠΑ.

Τι ισχύει για τους παρόχους

Πάροχοι του προγράμματος είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και διατηρούν στην Ελλάδα επιχείρηση παιδικών κατασκηνώσεων.

Οι πάροχοι πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Πώς εντάσσονται οι πάροχοι

Στο Μητρώο Παρόχων εντάσσονται αυτόματα οι πάροχοι του προηγούμενου έτους.

Προϋπόθεση είναι να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους.

Οι αιτήσεις συμμετοχής και επικαιροποίησης δικαιολογητικών υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet.

Η διαδρομή για τους παρόχους

Για τους παρόχους, η διαδρομή στην πλατφόρμα είναι: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Κατασκηνώσεις – Πάροχοι κατασκήνωσης Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ΔΥΠΑ.

Η διαδικασία αφορά τόσο τη συμμετοχή στο πρόγραμμα όσο και την επικαιροποίηση των απαραίτητων δικαιολογητικών.