Εκπαιδευτικοί: Σοβαρή καταγγελία για επεισόδια σε ώρα εξετάσεων

Σοβαρές καταγγελίες για όσα συνέβησαν στο 9ο ΕΠΑΛ Πειραιά διατυπώνει η ΕΛΜΕ Πειραιά, κάνοντας λόγο για απαράδεκτη κατάσταση μέσα στο σχολείο, κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, με εκφοβιστικές συμπεριφορές σε βάρος εκπαιδευτικών και με ευθύνη, όπως αναφέρει, του Διευθυντή του σχολείου, γονέα μαθητή και εξωσχολικών ενηλίκων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΜΕ, τα περιστατικά σημειώθηκαν στις 20 και 21 Μαΐου, όταν ενήλικες εισήλθαν στον χώρο του σχολείου και απαίτησαν να συμμετάσχει στις γραπτές εξετάσεις μαθητής του οποίου η φοίτηση είχε κριθεί ανεπαρκής από τον Σύλλογο Διδασκόντων. Η ένωση καταγγέλλει ότι οι εκπαιδευτικοί δέχθηκαν πιέσεις και εκφοβισμό, ενώ ζητά την παρέμβαση της ΔΙΔΕ Πειραιά για την προστασία του σχολείου και των εκπαιδευτικών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από ΕΛΜΕ Πειραιά:

Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ καταγγέλλει την απαράδεκτη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο 9ο ΕΠΑΛ Πειραιά, με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου, του γονέα ενός μαθητή, από κοινού με άλλους τρεις ενήλικες εξωσχολικούς.

Συγκεκριμένα, στις 20/5 δύο ενήλικες εισήλθαν στο σχολείο και απαίτησαν να δώσει γραπτές εξετάσεις μαθητής, που η φοίτησή του είχε κριθεί ανεπαρκής. Για το λόγο αυτό, προσκόμισαν εκπρόθεσμο δικαιολογητικό για τη δικαιολόγηση απουσιών. Όταν απορρίφθηκε από το Σύλλογο Διδασκόντων, άρχισαν να μπαινοβγαίνουν στις αίθουσες του σχολείου, σε ώρα εξετάσεων, να εκφοβίζουν εκπαιδευτικούς στο χώρο εργασίας τους, να ζητούν τα ονόματα των εκπαιδευτικών, που υποστήριξαν πως η φοίτηση του μαθητή πρέπει να κριθεί ανεπαρκής (είναι όλος ο Σύλλογος Διδασκόντων, πλην του Διευθυντή). Το αποκορύφωμα ήταν πως, ο Διευθυντής του σχολείου από κοινού με τον έναν εξωσχολικό ενήλικα, οδήγησαν με το “έτσι θέλω” το μαθητή στην αίθουσα των εξετάσεων, ενώ μπαινόβγαιναν μέσα σε αυτή!!! Μετά από επισήμανση του επιτηρητή, το παιδί αποχώρησε από την αίθουσα, όχι όμως και ο εξωσχολικός, που παρέμεινε μέσα στο χώρο του σχολείου, πότε έξω και πότε μέσα στην αίθουσα των εξετάσεων. Παρότι τού ζητήθηκε από άλλο εκπαιδευτικό του σχολείου να αποχωρήσει, καθώς δεν είχε δικαίωμα να βρίσκεται εκεί και να διαταράσσει την εκπαιδευτική διαδικασία, εκείνος μπαινόβγαινε στην αίθουσα εξετάσεων και απαιτούσε το παιδί να γράψει, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να αποχωρήσει τελικά ο συνάδελφος επιτηρητής!!! Αν είναι δυνατόν!!! Σημειώνουμε πως ήταν η 2η ημέρα εξετάσεων, δηλαδή το παιδί, με βάση την απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, δεν είχε προσέλθει την 1η μέρα των εξετάσεων.

Τα ίδια επαναλήφθηκαν και την επόμενη ημέρα, στις 21/5. Η μητέρα και θεία του παιδιού εισήλθαν στο σχολείο, απαίτησαν ο μαθητής να δώσει εξετάσεις, παρά την ομόφωνη (πλην του Διευθυντή) απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Κάλεσαν, δε, την Αστυνομία. Ξανά ο Διευθυντής του σχολείου οδήγησε το μαθητή στην αίθουσα εξετάσεων (!), έδωσε θέματα και κόλλα στο μαθητή!

Με τη γενικότερη στάση του, έχει σταθεί απέναντι στο Σύλλογο Διδασκόντων και την απόφασή του, δεν κάνει απολύτως τίποτα για την απαράδεκτη, προσβλητική, επιθετική στάση και συμπεριφορά απέναντι στους εκπαιδευτικούς του σχολείου, καταστρατηγεί την ίδια την απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων! Είναι χαρακτηριστικό, πως έφτασε στις 20/5 στο σημείο να ζητήσει από τον υποδιευθυντή του σχολείου, μετά από απαίτηση των δύο ενηλίκων, να τυπώσει κατάσταση με τα ονόματα των εκπαιδευτικών που δεν συμφωνούν ο μαθητής να δώσει εξετάσεις!

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, ωστόσο, δύο ημέρες ούτε τρομοκρατήθηκαν, ούτε υπέκυψαν στους διάφορους εκφοβισμούς. Αφού προσπάθησαν για ώρα, με ψυχραιμία, να αποκαταστήσουν και τις δύο ημέρες το παιδαγωγικό κλίμα στο σχολείο, όταν δεν είχαν άλλα περιθώρια, ειδοποίησαν την ΕΛΜΕ, η οποία πραγματοποίησε άμεση παρέμβαση στο σχολείο. Στις 20/5 ενημέρωσαν και την Αστυνομία. Στη συνέχεια, οι συνάδελφοι υπέβαλλαν μαζικά μήνυση (στις 20/5) στο Αστυνομικό Τμήμα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Στις 21/5 κλιμάκιο της ΕΛΜΕ βρέθηκε ξανά στο σχολείο, μετά από κάλεσμα των συναδέλφων, με την παρουσία του δικηγόρου του σωματείου, για την στήριξη των συναδέλφων/συναδελφισσών.

Επαναλαμβάνουμε για μία ακόμα φορά πως δεν θα ανεχτούμε τη στοχοποίηση και τον τραμπουκισμό εκπαιδευτικών, που προσπαθούν με συνέπεια, επαγγελματισμό και αγάπη προς τα παιδιά, να κάνουν το λειτούργημά τους.

Δυστυχώς, η στοχοποίηση των εκπαιδευτικών, η καλλιέργεια κλίματος κοινωνικού αυτοματισμού, αλλά και κανιβαλισμού, ξεκινά από το ΥΠΑΙΘΑ, που δείχνει με το δάκτυλο τους/τις εκπαιδευτικούς, τους/τις καθιστά υπόλογους και υπεύθυνους για τα πάντα, ώστε να κρύψει τις δικές της ευθύνες.

Οι συνάδελφοι στο 9ο ΕΠΑΛ Πειραιά, σε όλη τη διάρκεια των γεγονότων στις 20/5 και 21/5 παρέμειναν ψύχραιμοι, αποφασιστικοί και κατέβαλλαν ασταμάτητες προσπάθειες να αποκατασταθεί το, όχι με δική τους ευθύνη, διαταραγμένο παιδαγωγικό κλίμα.

Απαιτούμε, τέλος, από τη ΔΙΔΕ Πειραιά να παρέμβει για την προστασία του σχολείου και των εκπαιδευτικών και να προβεί, έστω και τώρα, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

Η ΕΛΜΕ Πειραιά θα συνεχίζει να στηρίζει τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες νομικά και συνδικαλιστικά, όπως έκανε από την 1η στιγμή.