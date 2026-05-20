Ελληνική PISA: Η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και η αντίδραση της ΔΟΕ

Το Υπουργείο Παιδείας επικαλείται δικαστική απόφαση που έκρινε παράνομη τη στάση εργασίας για τις εξετάσεις τύπου PISA, ενώ η ΔΟΕ απαντά ότι η εγκύκλιος είναι «απαράδεκτη και ανυπόστατη».

Εξετάσεις PISA: εγκύκλιο προς τις σχολικές μονάδες απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας, με αφορμή την τετράωρη στάση εργασίας που είχε κηρυχθεί για σήμερα, Τετάρτη 20 Μαΐου, ημέρα διεξαγωγής των Εθνικών Εξετάσεων Διαγνωστικού Χαρακτήρα.

Στην εγκύκλιο γίνεται επίκληση απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με την οποία η συγκεκριμένη στάση εργασίας κρίθηκε παράνομη, ενώ το Υπουργείο τονίζει ότι η δικαστική κρίση είναι προσωρινά εκτελεστή και δεσμευτική για τις σχολικές μονάδες που συμμετέχουν στη διαδικασία.

Τι αναφέρει το Υπουργείο Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας επικαλείται την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για τη στάση εργασίας που είχε κηρυχθεί την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η απόφαση καθιστά μη νόμιμη τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην κινητοποίηση που είχε ανακοινωθεί.

Ποιες σχολικές μονάδες αφορά η απόφαση

Όπως αναφέρεται στο κείμενο, το διατακτικό της δικαστικής απόφασης αφορά 330 δημοτικά σχολεία και 330 γυμνάσια.

Οι συγκεκριμένες σχολικές μονάδες εμπλέκονται στη διαδικασία διεξαγωγής των Εθνικών Εξετάσεων Διαγνωστικού Χαρακτήρα, οι οποίες είναι γνωστές και ως «ελληνική PISA».

Η αντίδραση της ΔΟΕ

Από την πλευρά της, η ΔΟΕ χαρακτήρισε την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας «απαράδεκτη και ανυπόστατη».

Η Ομοσπονδία ανέφερε ότι η νομιμότητα μιας απεργιακής κινητοποίησης κρίνεται από τα αρμόδια δικαστήρια.

Παράλληλα, κατηγόρησε το Υπουργείο ότι επιλέγει συνειδητά την καλλιέργεια σύγχυσης και παραπλάνησης.

Τι ισχύει για τη στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ

Η ΔΟΕ υποστήριξε επίσης ότι η στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ για το πρωινό ωράριο των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης βρίσκεται σε ισχύ.

Η αναφορά αυτή εντάσσεται στην απάντηση της Ομοσπονδίας προς την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας.

Ποιοι μαθητές συμμετέχουν στις εξετάσεις

Στις εξετάσεις τύπου PISA συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες της ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού.

Συμμετέχουν επίσης μαθητές και μαθήτριες της Γ’ τάξης Γυμνασίου.

Τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία εξετάζονται οι μαθητές είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά.

Η στάση εργασίας της ΟΛΜΕ

Σημειώνεται ότι και η ΟΛΜΕ είχε κηρύξει στάση εργασίας με αφορμή τη διεξαγωγή των εξετάσεων τύπου PISA.

Η σημερινή διαδικασία πραγματοποιείται μέσα σε κλίμα αντιπαράθεσης για τη στάση εργασίας και την εγκύκλιο που απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας.