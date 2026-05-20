389 προσλήψεις – Όλες οι λεπτομέρειες

Πρόσθεσε το iPaidia.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πίνακας περιεχομένων

Η ΟΣΥ προχωρά σε 389 προσλήψεις, με μόνιμες θέσεις οδηγών, τεχνικών και διοικητικού προσωπικού, καθώς και 100 εποχικές θέσεις ελεγκτών κομίστρου.

ΟΣΥ: Σε μία από τις μεγαλύτερες ενισχύσεις προσωπικού των τελευταίων ετών προχωρά η εταιρία, καθώς δημοσιεύθηκαν τέσσερις νέες προκηρύξεις για συνολικά 389 θέσεις εργασίας σε διαφορετικές ειδικότητες.

Οι προσλήψεις αφορούν μόνιμο προσωπικό αλλά και συμβάσεις ορισμένου χρόνου, με στόχο την ενίσχυση της λειτουργίας των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού.

Οι μόνιμες θέσεις που προκηρύχθηκαν

Από το σύνολο των νέων θέσεων, οι 289 αφορούν μόνιμες προσλήψεις σε διαφορετικούς κλάδους και ειδικότητες.

Οι θέσεις κατανέμονται σε τεχνικό προσωπικό, οδηγούς, καθώς και διοικητικό, τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό, καλύπτοντας ανάγκες που συνδέονται τόσο με το συγκοινωνιακό έργο όσο και με την υποστήριξη της λειτουργίας της ΟΣΥ.

Οι 60 τεχνικοί για τα συνεργεία

Η πρώτη προκήρυξη αφορά την πρόσληψη 60 τεχνικών με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Οι ειδικότητες περιλαμβάνουν μηχανοτεχνίτες οχημάτων, ηλεκτροτεχνίτες, φανοποιούς, ηλεκτρολόγους, βαφείς αμαξωμάτων, ηλεκτροσυγκολλητές και τεχνίτες τροχών και ελαστικών.

Το προσωπικό αυτό θα στελεχώσει τα συνεργεία και τις τεχνικές υπηρεσίες της ΟΣΥ, αναλαμβάνοντας εργασίες συντήρησης και επισκευής του στόλου λεωφορείων και τρόλεϊ.

Οι προσλήψεις οδηγών

Η δεύτερη προκήρυξη αφορά την πρόσληψη 167 οδηγών με μόνιμη σχέση εργασίας.

ΑΣΕΠ: Πάνω από 1.600 θέσεις εργασίας-Δείτε πού ανοίγουν

Οι νέοι οδηγοί θα ενταχθούν στο συγκοινωνιακό έργο της εταιρίας και θα αναλάβουν την εκτέλεση δρομολογίων σε όλη την Περιφέρεια Αττικής.

Η συγκεκριμένη ενίσχυση θεωρείται σημαντική για τις αστικές συγκοινωνίες, καθώς στόχος είναι η αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων και η μείωση των καθυστερήσεων.

Οι προθεσμίες για οδηγούς και τεχνικούς

ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών 2026 : Πώς γίνεται η ηλεκτρονική αίτηση (VIDEO)

Για την προκήρυξη των 60 τεχνικών, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 11 Ιουνίου 2026.

Για τις 167 θέσεις οδηγών, οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 12 Ιουνίου 2026.

Οι υποψήφιοι οδηγοί θα πρέπει να διαθέτουν τα απαραίτητα επαγγελματικά προσόντα και τις απαιτούμενες άδειες οδήγησης.

Οι 62 θέσεις διοικητικού, τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού

Παράλληλα, η ΟΣΥ προχωρά στην κάλυψη 62 μόνιμων θέσεων διοικητικού, τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού.

Από αυτές, οι 55 θέσεις αφορούν κατηγορίες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και οι 7 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι ειδικότητες περιλαμβάνουν διοικητικούς και οικονομικούς υπαλλήλους, ηλεκτρολόγους και μηχανολόγους μηχανικούς, μηχανικούς πληροφορικής, πολιτικούς μηχανικούς, ιατρούς εργασίας, ψυχιάτρους, νοσηλευτές και ψυχολόγους.

Ποιες υπηρεσίες ενισχύονται

Οι νέες προσλήψεις αναμένεται να ενισχύσουν κρίσιμες υπηρεσίες της εταιρίας.

Η ενίσχυση αφορά τόσο τη λειτουργία του συγκοινωνιακού έργου όσο και την υποστήριξη του προσωπικού και των επιβατών.

Για τις 62 μόνιμες θέσεις διοικητικού, τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει επίσης στις 12 Ιουνίου 2026.

Οι 100 εποχικές θέσεις ελεγκτών κομίστρου

Εκτός από τις μόνιμες προσλήψεις, η ΟΣΥ προχωρά και στην πρόσληψη 100 ελεγκτών κομίστρου.

Οι θέσεις αυτές θα καλυφθούν με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών.

Οι ελεγκτές θα στελεχώσουν τη Γενική Διεύθυνση Παραγωγής της ΟΣΥ και θα αναλάβουν τον έλεγχο εισιτηρίων και καρτών μετακίνησης στο δίκτυο λεωφορείων και τρόλεϊ.

Τα προσόντα και η διαδικασία αιτήσεων

Για τη συμμετοχή στην προκήρυξη των ελεγκτών κομίστρου απαιτείται απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμος τίτλος.

Απαιτούνται επίσης καλή γνώση αγγλικών και καθαρό ποινικό μητρώο.

Οι αιτήσεις για τις 100 εποχικές θέσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 10 Ιουνίου 2026, ενώ οι αιτήσεις για όλες τις προκηρύξεις πραγματοποιούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας προσλήψεων της ΟΣΥ.

Με πληροφορίες από Ελεύθερο Τύπο