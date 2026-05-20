Εκπαιδευτικοί: Ετοιμάζεται μεγάλο κυβερνητικό τσεκούρι στους μόνιμους διορισμούς και στις προσλήψεις αναπληρωτών

Πίνακας περιεχομένων

Η ΕΛΜΕ Πειραιά καλεί σε συγκέντρωση στο ΥΠΑΙΘΑ την Τρίτη 9 Ιουνίου, στις 13:00, ενάντια σε αυτό που χαρακτηρίζει «τεράστιο κυβερνητικό τσεκούρι» στους μόνιμους διορισμούς και στις προσλήψεις αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2026-2027.

Για τη συμμετοχή στην κινητοποίηση έχει προκηρυχθεί στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 14:00.

Στην ανακοίνωσή της, η ΕΛΜΕ Πειραιά προειδοποιεί για σοβαρές επιπτώσεις στα σχολεία, στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς, κάνοντας λόγο για περιορισμό των διορισμών, περικοπές στις προσλήψεις μέσω ΕΣΠΑ στην Παράλληλη Στήριξη, συγχωνεύσεις και συμπτύξεις τμημάτων, αλλά και επαναφορά σεναρίων για νέο τρόπο πρόσληψης εκπαιδευτικών μέσω γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από ΕΛΜΕ Πειραιά:

Τρίτη 9 Ιουνίου 13:00 – Συγκέντρωση στο ΥΠΑΙΘΑ για τους μόνιμους διορισμούς και τις προσλήψεις αναπληρωτών για το 2026 – 2027

(Στάση εργασία 11:00 με 14:00)

ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΑΙΑΔΑ ΤΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΖΟΥΝ ΟΜΩΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΟ

ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΙΖΕΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ

ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ-ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΕ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Πλήρης επιβεβαίωση iPaidia.gr – Ζαχαράκη: 5.500 οι διορισμοί εκπαιδευτικών φέτος – Πότε θα γίνουν οι προσλήψεις αναπληρωτών

Εδώ και μήνες έχουμε προειδοποιήσει για τους επικίνδυνους, αντιεκπαιδευτικούς κυβερνητικούς σχεδιασμούς. Τώρα, φαίνονται πως οι εξελίξεις αυτές δρομολογούνται. Με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή:

ετοιμάζεται μεγάλο τσεκούρι στους διορισμούς. Από 10 χιλιάδες, τα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για 5χιλιάδες, με βάση το μνημονιακό κανόνα της Ε.Ε., μία πρόσληψη για κάθε μία αποχώρηση (1-1). Πρόκειται για εφαρμογή των γνωστών αντιλαϊκών δημοσιονομικών κανόνων ενισχυμένης εποπτείας της Ε.Ε. προς τα κράτη-μέλη (βλέπε Σύμφωνο Σταθερότητας κ.α.), που επιβάλλουν κόφτη στις κοινωνικές δαπάνες και ματωμένα πλεονάσματα.

ετοιμάζεται μεγάλο τσεκούρι στις προσλήψεις αναπληρωτών μέσω ΕΣΠΑ στην Παράλληλη Στήριξη, αφού 2 δις ευρώ που προορίζονταν για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών, με απόφαση της κυβέρνησης, θα κατευθυνθούν σε πολεμικές δαπάνες και προμήθειες. Πρόκειται για υλοποίηση της απόφασης για στροφή στην πολεμική οικονομία, έντασης της πολεμικής προετοιμασίας (βλέπε πρόγραμμα Ε.Ε. ReArm Europe 800 δις ευρώ, 25 δις θα δαπανηθούν από την Ελλάδα). Κόβουν χρήματα από την Παιδεία, για να δημιουργήσουν δημοσιονομικό χώρο για τον Πόλεμο!

προχωρούν σε συγχωνεύσεις και συμπτύξεις τμημάτων, ενεργοποιούν τις υποχρεωτικές μετακινήσεις μαθητών για να μη διαχωριστούν τμήματα ακόμα και σε σχολεία που διαθέτουν αίθουσες.

ξαναθερμαίνουν τα σενάρια για νέο τρόπο πρόσληψης των εκπαιδευτικών, μέσω γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ!

Πρόκειται για μέτρα, που αποτελούν αιτία πολέμου για χιλιάδες εκπαιδευτικούς, για κάθε οικογένεια.

Όλα τα παραπάνω, στο τέλος μίας σχολικής χρονιάς που τα κενά δεν καλύφθηκαν ποτέ, παρά τις χιλιάδες ώρες υποχρεωτικών υπερωριών και τις μετακινήσεις εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο. Που χιλιάδες παιδιά στερήθηκαν τον Ειδικό Παιδαγωγό και την αναγκαία στήριξη που είχαν ανάγκη, που χιλιάδες διδακτικές ώρες σε μαθήματα όπως Μουσική, Εικαστικά, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Γυμναστική κ.α., χάθηκαν, που Τμήματα Ένταξης έμειναν στα χαρτιά, αφού ποτέ δεν πήγε εκπαιδευτικός.

Κυβέρνηση και ΥΠΑΙΘΑ να το βάλετε καλά στο μυαλό σας! Δεν θα σας επιτρέψουμε να παίξετε με τις ζωές μας και τις ζωές των μαθητών μας. Δεν θα σας επιτρέψουμε να πετάξετε στην ανεργία χιλιάδες εκπαιδευτικούς και στο μορφωτικό “καιάδα” χιλιάδες παιδιά για να χρηματοδοτήσετε τους επικίνδυνους, πολεμικούς σχεδιασμούς σας!

Έχουμε τη δύναμη να επιβάλλουμε το δίκιο μας και ξέρουμε τον τρόπο!

Δίνουμε πρώτη αγωνιστική απάντηση στο ΥΠΑΙΘΑ Τρίτη 9 Ιουνίου 13:00 Να μη λείψει κανείς/καμία!

Απαιτούμε:

Λεφτά για Υγεία-Παιδεία, όχι για πολεμικούς εξοπλισμούς. Κάλυψη των αναγκών των σχολείων με κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Να μην απολυθεί κανένας και καμία αναπληρωτής/ρια που εργάστηκε την φετινή χρονιά.

Κάλυψη όλων των κενών, με μόνιμους, μαζικούς διορισμούς.

Κάθε εκπαιδευτικός να διδάσκει το αντικείμενό του, κάθε μαθητής να βρίσκεται στην δομή και με την στήριξη που έχει ανάγκη. Όχι στην αποδόμηση των Τ.Ε. Κάλυψη των αναγκών σε Παράλληλη στήριξη με βάση τις επιστημονικές γνωματεύσεις των ΚΕΔΑΣΥ.

Ούτε σκέψη για γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, μονιμοποίηση των αναπληρωτών, που εργάζονται τα τελευταία χρόνια στην Εκπαίδευση.

Εξίσωση δικαιωμάτων των αναπληρωτών/αναπληρωτριών συναδέλφων με αυτά των μονίμων, μέχρι τη μονιμοποίησή τους.

9μηνη άδεια ανατροφής στις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς, επέκτασή του και στους αναπληρωτές συναδέλφους.

12μηνη σύμβαση εργασίας για όλους τους αναπληρωτές.

Γενναία αύξηση του επιδόματος ανεργίας, όχι στο αίσχος της προπληρωμένης κάρτας.

Μέτρα στήριξης της καθημερινής διαβίωσης των εκπαιδευτικών.

Διορισμοί εκπαιδευτικών: Όλα όσα αναμένονται φέτος