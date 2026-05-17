Διορισμοί εκπαιδευτικών 2026: Περίπου 5.600 διορισμοί και προβληματισμός για τα οργανικά κενά

Περίπου 5.600 μόνιμοι διορισμοί στην εκπαίδευση εμφανίζονται ως το επικρατέστερο σενάριο για το 2026, με την κατανομή ανά κλάδο να αναμένεται μέσα στον Ιούνιο.

Περίπου 5.600 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών εμφανίζονται, σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρουσιάζει το ipaidia.gr, ως το επικρατέστερο σενάριο για τη φετινή διαδικασία. Τα στοιχεία, όπως επισημαίνεται, δεν είναι ακόμη επίσημα, καθώς αναμένεται η κατανομή ανά κλάδο και ειδικότητα. Με βάση τις ίδιες πληροφορίες, η κατανομή των θέσεων αναμένεται μέσα στον Ιούνιο, ενώ τονίζεται ότι για να συμμετάσχουν οι ενδιαφερόμενοι στη διαδικασία των διορισμών θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αιτήσεις, όταν ανακοινωθούν οι αντίστοιχες ημερομηνίες.

Το σενάριο των περίπου 5.600 διορισμών

Ο αριθμός που έχει επικρατήσει στις συζητήσεις υπερβαίνει τις φετινές συνταξιοδοτήσεις, οι οποίες, σύμφωνα με την ενημέρωση που μεταφέρεται, ανέρχονται σε 5.043. Αυτό σημαίνει ότι, σε επίπεδο αριθμητικού ισοζυγίου, οι διορισμοί που εξετάζονται εμφανίζουν θετικό πρόσημο σε σχέση με τις αποχωρήσεις.

Ωστόσο, εκπαιδευτικοί σημειώνουν ότι η εικόνα αυτή δεν αποτυπώνει πλήρως τις ανάγκες των σχολείων. Όπως αναφέρουν, η κάλυψη των συνταξιοδοτήσεων τηρείται, αλλά πρακτικά η παρέμβαση φαίνεται να σταματά εκεί, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετές χιλιάδες οργανικά κενές θέσεις που ιδρύθηκαν τα προηγούμενα έτη και δεν έχουν ακόμη στελεχωθεί.

Οι οργανικές θέσεις που παραμένουν ανοιχτές

Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, οι επιπλέον κενές οργανικές θέσεις εκτιμάται ότι αφορούν κυρίως τα Τμήματα Ένταξης, τα ΚΕΔΑΣΥ, τα ΣΔΕΥ, καθώς και Νηπιαγωγεία. Οι ίδιες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 3.000 έως 4.000 θέσεις που παραμένουν ακόμη χωρίς στελέχωση.

Για τον λόγο αυτό, η εκτίμηση για περίπου 5.600 διορισμούς χαρακτηρίζεται ως μερικώς θετική εξέλιξη, όχι όμως ως πλήρης απάντηση στις ανάγκες της εκπαίδευσης. Το βασικό επιχείρημα που προβάλλεται είναι ότι, πέρα από τις συνταξιοδοτήσεις, υπάρχουν ήδη θεσμοθετημένες ανάγκες που δεν έχουν καλυφθεί από προηγούμενες χρονιές.

Τι αναμένεται για την παράλληλη στήριξη και τη χρηματοδότηση

Στο εκπαιδευτικό πεδίο υπάρχει έντονη συζήτηση για τη σχέση των μόνιμων διορισμών με τις πιστώσεις αναπληρωτών. Σύμφωνα με τα σχόλια που παρατίθενται από εκπαιδευτικούς, το νέο πλαίσιο συνδέεται με το σχέδιο Πιερρακάκη, με βάση το οποίο ευρωπαϊκά πακέτα που αφορούσαν αναπληρωτές θα μετατρέπονταν σε χρήματα για επιπλέον διορισμούς μονίμων.

Στις ίδιες επισημάνσεις αναφέρεται ότι το 2024 αξιοποιήθηκαν πιστώσεις αναπληρωτών από το ΠΔΕ, οι οποίες χρησιμοποιούνταν κυρίως για τη Δευτεροβάθμια Γενική, ενώ το 2025 αξιοποιήθηκαν πιστώσεις ΕΣΠΑ για το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο και το Ολοήμερο Δημοτικό. Οι πιστώσεις αυτές αφορούσαν αποκλειστικά ΠΕ60, ΠΕ70 και ειδικότητες στην Πρωτοβάθμια Γενική.

Οι προβληματισμοί για τα επόμενα έτη

Σύμφωνα με την ίδια ανάλυση που διακινήθηκε σε εκπαιδευτικό φόρουμ PDE , η πρόθεση πριν από την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς ήταν το σχέδιο αυτό να συνεχιστεί και τα έτη 2026 και 2027. Εκεί εκφράζεται ο προβληματισμός ότι, αν εξαντλούνταν σταδιακά οι διαθέσιμες πιστώσεις αναπληρωτών, θα υπήρχε κίνδυνος μείωσης των προσλήψεων στην Παράλληλη Στήριξη.

Στο ίδιο πλαίσιο, γίνεται αναφορά στο ενδεχόμενο οι φετινοί διορισμοί να έφταναν ακόμη και τις 10.000, κάτι που τελικά δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται με βάση το επικρατέστερο σενάριο. Η συζήτηση συνδέεται και με το ερώτημα αν το μεγαλύτερο πολιτικό κόστος θα προερχόταν από λιγότερους διορισμούς ή από χιλιάδες παιδιά που θα έμεναν χωρίς την αναγκαία Παράλληλη Στήριξη.

Η ανάγκη για αναπληρωτές το καλοκαίρι

Οι εκτιμήσεις για τους φετινούς μόνιμους διορισμούς οδηγούν εκπαιδευτικούς στο συμπέρασμα ότι το καλοκαίρι θα χρειαστούν και πάλι πολλοί αναπληρωτές. Το στοιχείο αυτό συνδέεται με την ύπαρξη κενών που δεν καλύπτονται πλήρως από τον αριθμό των μόνιμων διορισμών που φαίνεται να προκρίνεται.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ο θεσμός της Παράλληλης Στήριξης χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα έτη 2017-2027. Η συγκεκριμένη παράμετρος έχει ιδιαίτερη σημασία στη συζήτηση, καθώς οι ανάγκες για εκπαιδευτικό προσωπικό δεν περιορίζονται μόνο στις οργανικές θέσεις, αλλά επεκτείνονται και στις προσλήψεις αναπληρωτών που απαιτούνται για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών.

Αναμονή για την κατανομή ανά ειδικότητα

Σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό και αιρετό ΠΥΣΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, Χρήστο Καρμπάτση, η κατανομή ανά ειδικότητα αναμένεται μέσα στον Ιούνιο. Μέχρι τότε, ο αριθμός των περίπου 5.600 διορισμών παραμένει το επικρατέστερο σενάριο, χωρίς όμως να έχει λάβει ακόμη επίσημο χαρακτήρα.

Η εκπαιδευτική κοινότητα αναμένει πλέον τις ανακοινώσεις για να διαπιστωθεί πώς θα μοιραστούν οι θέσεις ανά κλάδο και ποιες ανάγκες θα δοθεί προτεραιότητα να καλυφθούν. Το τελικό αποτέλεσμα θα κρίνει αν οι φετινοί διορισμοί θα περιοριστούν κυρίως στην κάλυψη των αποχωρήσεων ή αν θα συμβάλουν ουσιαστικά και στη στελέχωση των οργανικών κενών που παραμένουν ανοιχτά.

