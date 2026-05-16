Έκλεισε σχολείο λόγω… ψύλλων – Δείτε πού

Κλειστό παρέμεινε το 9ο Γυμνάσιο Ηρακλείου μετά την εμφάνιση ψύλλων σε μαθητές, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να ζητούν απολύμανση και απεντόμωση των χώρων.

9ο Γυμνάσιο Ηρακλείου: κλειστή παρέμεινε η σχολική μονάδα την Παρασκευή 15 Μαΐου, μετά την εμφάνιση ψύλλων σε μαθητές, γεγονός που προκάλεσε την κινητοποίηση της διεύθυνσης και των αρμόδιων υπηρεσιών.

Μετά την επιβεβαίωση της παρουσίας των εντόμων σε παιδιά, ζητήθηκε η αποχώρησή τους από το σχολείο, ενώ ακολούθησαν ενέργειες για τον έλεγχο των χώρων και την πραγματοποίηση των απαραίτητων παρεμβάσεων.

Η παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης προχώρησε σε αυτοψία στους χώρους του σχολείου, αφού είχε προηγηθεί επικοινωνία με την αντιδημαρχία Παιδείας του Δήμου Ηρακλείου.

Μετά τον έλεγχο, ζητήθηκε να κλείσει η σχολική μονάδα, ώστε να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες απολυμάνσεις. Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο των μέτρων που κρίθηκαν απαραίτητα για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Πώς αντέδρασε η διεύθυνση του σχολείου

Η διεύθυνση του 9ου Γυμνασίου Ηρακλείου κινήθηκε αμέσως μόλις έγινε γνωστή η παρουσία ψύλλων σε μαθητές. Τα παιδιά στα οποία εμφανίστηκαν τα συγκεκριμένα έντομα κλήθηκαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Παράλληλα, το σχολείο απευθύνθηκε αρμοδίως, ώστε να υπάρξει η προβλεπόμενη κινητοποίηση. Η συνέχεια δόθηκε με την εμπλοκή των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και του Δήμου Ηρακλείου.

Απεντόμωση στους χώρους του σχολείου

Την Παρασκευή, ιδιωτικό συνεργείο ανέλαβε τις εργασίες απεντόμωσης στους χώρους της σχολικής μονάδας. Οι παρεμβάσεις έγιναν μετά το κλείσιμο του σχολείου και την αυτοψία που είχε προηγηθεί.

Η προσδοκία είναι ότι, με τη μεσολάβηση του Σαββατοκύριακου, η κατάσταση θα έχει ομαλοποιηθεί από τη Δευτέρα. Στόχος είναι να επανέλθει η κανονική λειτουργία του σχολείου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Ανησυχία από γονείς διπλανών σχολείων

Το περιστατικό προκάλεσε ανησυχία και σε γονείς μαθητών από γειτονικές σχολικές μονάδες. Οι προβληματισμοί τους συνδέονται με τον φόβο ότι τα έντομα μπορεί να έχουν επεκταθεί και σε άλλα παιδιά.

Η ανησυχία αυτή εκφράστηκε λόγω του κινδύνου να μην περιορίστηκε το πρόβλημα μόνο στο συγκεκριμένο σχολείο. Το ενδεχόμενο εξάπλωσης σε μαθητές διπλανών σχολείων απασχόλησε γονείς της περιοχής.

Τι επισημαίνεται για την αποφυγή νέων περιστατικών

Ως απαραίτητη προϋπόθεση για να μην εμφανιστεί αντίστοιχο πρόβλημα στο μέλλον, τονίζεται η απομάκρυνση τετράποδων που βρίσκονται στον εξωτερικό χώρο των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων.

Η συγκεκριμένη επισήμανση συνδέεται με την ανάγκη πρόληψης, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος επανεμφάνισης παρόμοιων περιστατικών στους χώρους γύρω από τα σχολεία.

Με πληροφορίες από το cretalive