Τελευταίο κουδούνι σήμερα για τα λύκεια: Πότε ξεκινούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις

Το τελευταίο κουδούνι χτυπά σήμερα για τα λύκεια, καθώς από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.

Τα λύκεια της χώρας ολοκληρώνουν σήμερα, Παρασκευή, τα μαθήματα, καθώς χτυπά το τελευταίο κουδούνι πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου. Από την ερχόμενη εβδομάδα οι μαθητές και οι μαθήτριες μπαίνουν στη διαδικασία των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων.

Η αρχή θα γίνει τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026, με διαφορετικό χρονοδιάγραμμα για τις τάξεις του λυκείου. Οι μαθητές της Α’ και Β’ λυκείου θα εξεταστούν σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ενώ για τη Γ’ λυκείου οι ενδοσχολικές εξετάσεις ολοκληρώνονται νωρίτερα, λόγω των Πανελλαδικών εξετάσεων που ακολουθούν.

Πότε ξεκινούν οι εξετάσεις στα λύκεια

Η εξεταστική περίοδος στα λύκεια αρχίζει τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026. Από την ημερομηνία αυτή ξεκινούν τόσο οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α’ και Β’ λυκείου όσο και οι απολυτήριες εξετάσεις για τη Γ’ λυκείου.

Το σημερινό τελευταίο κουδούνι σηματοδοτεί τη μετάβαση από την κανονική ροή των μαθημάτων στην περίοδο των εξετάσεων. Για τους μαθητές, η επόμενη εβδομάδα ανοίγει την τελική φάση της σχολικής χρονιάς.

Το πρόγραμμα για Α’ και Β’ λυκείου

Οι προαγωγικές εξετάσεις για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Α’ και Β’ λυκείου θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026. Το διάστημα αυτό καλύπτει την εξεταστική διαδικασία για τις δύο τάξεις.

Η έκδοση των αποτελεσμάτων για τις προαγωγικές εξετάσεις έχει οριστεί να ολοκληρωθεί έως τις 19 Ιουνίου 2026. Η ημερομηνία αυτή αποτελεί το καταληκτικό σημείο για την ανακοίνωση της τελικής εικόνας στους μαθητές.

Οι απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ λυκείου

Για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ’ λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις, οι οποίες αναφέρονται και ως ενδοσχολικές, αρχίζουν επίσης τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026. Η διάρκεια τους, όμως, είναι μικρότερη σε σχέση με τις προαγωγικές των άλλων τάξεων.

Οι απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ λυκείου θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026. Η συντομότερη διάρκεια συνδέεται με το γεγονός ότι στη συνέχεια ακολουθούν οι Πανελλαδικές εξετάσεις.

Πότε θα βγουν τα αποτελέσματα της Γ’ λυκείου

Για τις απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ λυκείου, η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων είναι η 27η Μαΐου 2026. Έτσι, η διαδικασία ολοκληρώνεται λίγο πριν από την έναρξη των Πανελλαδικών εξετάσεων.

Το χρονοδιάγραμμα δίνει στους μαθητές της Γ’ λυκείου περιορισμένο διάστημα ανάμεσα στις ενδοσχολικές και στις Πανελλαδικές. Για τον λόγο αυτό, οι απολυτήριες εξετάσεις έχουν προγραμματιστεί να ολοκληρωθούν μέσα σε μία εβδομάδα.

Η τελική ευθεία της σχολικής χρονιάς

Η σημερινή ημέρα κλείνει τον κύκλο των μαθημάτων για τα λύκεια της επικράτειας. Από εδώ και πέρα, το βάρος μεταφέρεται στην εξεταστική διαδικασία και στην έκδοση των αποτελεσμάτων.

Για την Α’ και Β’ λυκείου, η εξεταστική περίοδος θα διαρκέσει έως τις 12 Ιουνίου, ενώ για τη Γ’ λυκείου ολοκληρώνεται στις 25 Μαΐου. Μετά τις ενδοσχολικές εξετάσεις, οι μαθητές της τελευταίας τάξης στρέφονται στις Πανελλαδικές.