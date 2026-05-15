Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα για τον Κοινωνικό Τουρισμό 2026-2027: Ο πλήρης οδηγός

Πίνακας περιεχομένων

Αντιμέτωποι με ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα βρίσκονται οι δικαιούχοι και η ΔΥΠΑ, καθώς το πολυαναμενόμενο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027 βρίσκεται προ των πυλών.

Με τις επιταγές (vouchers) να τίθενται σε ισχύ πολύ σύντομα, το ενδιαφέρον για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων κορυφώνεται.

Σε αυτόν τον πλήρη οδηγό, συγκεντρώσαμε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις ημερομηνίες, τις ενστάσεις, τις δωρεάν διανυκτερεύσεις και τη μοριοδότηση.

Πότε βγαίνουν τα προσωρινά αποτελέσματα Κοινωνικού Τουρισμού;

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, εκτός απροόπτου, τα προσωρινά αποτελέσματα για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027 της ΔΥΠΑ θα ανακοινωθούν σήμερα, Παρασκευή 15/5.

Ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά, καθώς η έναρξη ισχύος των επιταγών (vouchers) είναι προγραμματισμένη για τις 18 Μαΐου 2026. Για τον λόγο αυτό, η διαδικασία αξιολόγησης μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της ΔΥΠΑ τρέχει με εντατικούς ρυθμούς.

Στο προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων δεν θα εμφανίζονται προσωπικά δεδομένα, αλλά τα εξής:

Ο κωδικός αριθμός της αίτησης.

Τα 4 τελευταία ψηφία του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ του δικαιούχου.

Τα μόρια ανά κριτήριο, η συνολική μοριοδότηση και η σειρά κατάταξης.

Τα αρχικά και τελικά γράμματα του ονοματεπωνύμου των ωφελούμενων μελών, καθώς και η ένδειξη για την έκδοση (ή μη) Επιταγής.

Σημείωση: Όσοι δικαιούχοι δεν έχουν την ένδειξη επιταγής δίπλα στο όνομά τους, δεν έχουν επιλεγεί για την επιδότηση.

Πώς και πότε γίνονται οι ενστάσεις

Αμέσως μετά την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων, ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή ενστάσεων. Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μόνο μία ένσταση εντός της σύντομης προθεσμίας που θα ορίσει η ΔΥΠΑ.

Μόλις εξεταστούν οι ενστάσεις, θα ακολουθήσει η έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων.

Τι ισχύει για τη διάρκεια, τις επιταγές και τα καταλύματα

Το νέο πρόγραμμα έχει διάρκεια 13 μηνών (ξεκινά 18 Μαΐου 2026), συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ και προβλέπει την έκδοση 300.000 επιταγών. Η επιταγή είναι ένας μοναδικός αριθμός (ξεχωριστός για τον δικαιούχο και κάθε ωφελούμενο μέλος) που επιδοτεί τη διαμονή στα τουριστικά καταλύματα του Μητρώου Παρόχων της ΔΥΠΑ.

Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα της επιλογής τους, καταβάλλοντας μια μικρή ιδιωτική συμμετοχή. Ωστόσο, για συγκεκριμένες περιοχές ισχύουν ιδιαίτερα ευνοϊκές παροχές χωρίς καμία ιδιωτική συμμετοχή:

Έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις: Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κως, Σάμος, Ρόδος.

Έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις (με αυξημένη επιδότηση όλο τον χρόνο): Βόρεια Εύβοια, Έβρος, Θεσσαλία (εξαιρούνται οι Σποράδες).

Επιπλέον, οι τιμές επιδότησης προς τους παρόχους αυξάνονται κατά 20% κατά τις περιόδους αιχμής:

Τον μήνα Αύγουστο.

Τα Χριστούγεννα (15/12/2026 – 14/01/2027).

Το Πάσχα (23/04/2027 – 09/05/2027).

Επιδότηση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων

Το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ δεν περιορίζεται μόνο στη διαμονή, αλλά καλύπτει και τη μετακίνηση. Συγκεκριμένα:

Η ιδιωτική συμμετοχή στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια ανέρχεται στο 25%.

Για τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), η ακτοπλοϊκή μετακίνηση είναι εντελώς δωρεάν.