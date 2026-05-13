Market Pass: Ποιοί δικαιούνται voucher για τρόφιμα και βασικά είδη

Το Market Pass εξετάζεται εκ νέου ως μέτρο στήριξης για ευάλωτα νοικοκυριά, με ψηφιακά voucher, μηνιαία επιδότηση από 40 ευρώ και αναδρομικά ποσά ανάλογα με τη διάρκεια συμμετοχής.

Το Market Pass επανέρχεται στο τραπέζι του κυβερνητικού επιτελείου, με νέο πλαίσιο εφαρμογής για τη στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών. Το μέτρο αφορά οικονομική ενίσχυση για αγορές τροφίμων και βασικών ειδών πρώτης ανάγκης.

Οι πρώτες εκτιμήσεις τοποθετούσαν τις πληρωμές στις αρχές του φθινοπώρου, ωστόσο δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις μέσα στο καλοκαίρι. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 400 εκατομμύρια ευρώ.

Πώς θα χορηγείται η ενίσχυση

Η επιδότηση προβλέπεται να δοθεί μέσω ψηφιακών voucher. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να λαμβάνουν το voucher είτε στο κινητό τους είτε στο email τους.

Η χρήση του θα μπορεί να γίνεται ψηφιακά ή εκτυπωμένα. Τα voucher θα αξιοποιούνται για αγορές σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα με είδη πρώτης ανάγκης.

Πού θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα voucher

Το Market Pass στοχεύει στην κάλυψη βασικών αναγκών των νοικοκυριών. Για τον λόγο αυτό, η χρήση του συνδέεται με αγορές τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης.

Από τις επιλέξιμες αγορές εξαιρούνται τα καπνικά προϊόντα και τα τυχερά παιχνίδια. Έτσι, η ενίσχυση παραμένει προσανατολισμένη στις καθημερινές ανάγκες των δικαιούχων.

Το βασικό ποσό της επιδότησης

Το μηνιαίο επίδομα ξεκινά από τα 40 ευρώ. Το ποσό αυτό αποτελεί τη βάση της επιδότησης για τους δικαιούχους του προγράμματος.

Η τελική ενίσχυση θα προσαυξάνεται ανάλογα με το μέγεθος του νοικοκυριού. Με αυτόν τον τρόπο, το πρόγραμμα λαμβάνει υπόψη τον αριθμό των μελών κάθε οικογένειας.

Τα αναδρομικά ποσά

Στο νέο πλαίσιο προβλέπεται και καταβολή αναδρομικών ποσών, ανάλογα με τους μήνες συμμετοχής στο πρόγραμμα. Η πρώτη πληρωμή θα περιλαμβάνει και τα αναδρομικά.

Για συμμετοχή 6 μηνών, το ποσό διαμορφώνεται στα 240 ευρώ, ενώ για 12 μήνες φτάνει τα 480 ευρώ. Για 18 μήνες το ποσό ανεβαίνει στα 720 ευρώ.

Σε μεγαλύτερη διάρκεια συμμετοχής, τα αναδρομικά αυξάνονται ακόμη περισσότερο. Για 24 μήνες φτάνουν τα 960 ευρώ, ενώ για 30 μήνες μπορούν να ανέλθουν έως τα 1.200 ευρώ.

Πότε θα γίνονται οι πληρωμές

Η πρώτη καταβολή θα είναι αυξημένη, καθώς θα περιλαμβάνει και τα αναδρομικά ποσά που αντιστοιχούν στον δικαιούχο. Μετά την πρώτη πληρωμή, η διαδικασία θα συνεχίζεται αυτόματα.

Οι επόμενες πληρωμές προβλέπεται να πραγματοποιούνται σε μηνιαία βάση. Το ακριβές χρονοδιάγραμμα θα εξαρτηθεί από τις τελικές αποφάσεις για την εφαρμογή του νέου πλαισίου.

Ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι

Στους δικαιούχους του Market Pass περιλαμβάνονται όσοι λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Στο πρόγραμμα εντάσσονται επίσης πρώην δικαιούχοι, όπως ίσχυε έως την 1η Μαρτίου 2024.

Δικαίωμα συμμετοχής προβλέπεται και για πολίτες που βρίσκονται σε κατάσταση ακραίας φτώχειας, εφόσον υπάρχει σχετική βεβαίωση από κοινωνικές υπηρεσίες. Το μέτρο έχει στόχο να κατευθυνθεί σε νοικοκυριά με αυξημένη ανάγκη στήριξης.