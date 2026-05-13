Πανελλήνιες 2026: Πότε μηδενίζεται η κόλλα στις εξετάσεις

Πίνακας περιεχομένων

Πανελλήνιες 2026: Οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων αρχίζουν στις 29 Μαΐου, με πρώτο εξεταζόμενο μάθημα τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέλθουν στις αίθουσες έχοντας μαζί τους μόνο τα επιτρεπόμενα αντικείμενα, καθώς οι κανόνες είναι αυστηροί.

Κατά την είσοδο στην αίθουσα εξέτασης δεν επιτρέπονται βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό υγρό, κινητά τηλέφωνα, αριθμομηχανές ή οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επικοινωνία ή μετάδοση πληροφοριών. Η παράβαση των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε μηδενισμό του γραπτού.

Τι επιτρέπεται να έχουν οι υποψήφιοι

Στην αίθουσα εξέτασης οι υποψήφιοι μπορούν να έχουν στυλό με ανεξίτηλη μελάνη, σε μπλε ή μαύρο χρώμα. Επιτρέπονται επίσης μολύβια, γόμες και γεωμετρικά όργανα.

Οι εξεταζόμενοι μπορούν ακόμη να έχουν μαζί τους ένα μπουκαλάκι νερό ή αναψυκτικό. Η χρήση μολυβιού στις απαντήσεις δεν επιτρέπεται, εκτός εάν υπάρχει σχετική οδηγία στα θέματα.

Ποια αντικείμενα απαγορεύονται στην αίθουσα

Οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να φέρουν βιβλία, τετράδια ή σημειώσεις. Απαγορεύεται επίσης το διορθωτικό υγρό, όπως και οι αριθμομηχανές.

Στην ίδια κατηγορία απαγορευμένων αντικειμένων περιλαμβάνονται τα κινητά τηλέφωνα και κάθε ηλεκτρονική συσκευή που μπορεί να αξιοποιηθεί για επικοινωνία ή για μετάδοση πληροφοριών. Οι περιορισμοί ισχύουν από την είσοδο των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης.

Πότε μπορεί να αφαιρεθεί το γραπτό

Αν οι επιτηρητές διαπιστώσουν ότι υποψήφιος επιχειρεί να παραβεί τους κανόνες, δεν ακολουθεί τις οδηγίες ή παρενοχλεί άλλους εξεταζόμενους, μπορούν να αφαιρέσουν το γραπτό του. Σε αυτή την περίπτωση ενημερώνεται άμεσα ο πρόεδρος της Λυκειακής Επιτροπής.

Ο εξεταζόμενος παραμένει στην αίθουσα μέχρι να ληφθεί η τελική απόφαση από την Επιτροπή. Η διαδικασία δεν ολοκληρώνεται μόνο με την αφαίρεση του γραπτού, αλλά απαιτείται απόφαση από το αρμόδιο όργανο.

Η απόφαση για μηδενισμό

Σε περίπτωση μηδενισμού, η απόφαση λαμβάνεται από την τριμελή Λυκειακή Επιτροπή. Η απόφαση πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη και να καταγράφεται σε επίσημο πρακτικό.

Το πρακτικό υπογράφεται από τον πρόεδρο, τα μέλη και τον γραμματέα της Επιτροπής. Σε αυτό αναφέρονται αναλυτικά οι λόγοι που οδήγησαν στον μηδενισμό του γραπτού.

Τι γίνεται με τα αντικείμενα που εντοπίζονται

Αν βρεθούν αντικείμενα ή στοιχεία στην κατοχή του υποψηφίου, αυτά επισυνάπτονται στη σχετική έκθεση. Η καταγραφή τους εντάσσεται στη διαδικασία τεκμηρίωσης της παράβασης.

Όταν αποφασιστεί ο μηδενισμός, το γραπτό βαθμολογείται με μηδέν. Για τον λόγο αυτό, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με όσα έχουν μαζί τους κατά την προσέλευση στην αίθουσα.

Προσοχή στο τετράδιο εξέτασης

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέχουν και την κατάσταση του τετραδίου εξέτασης. Δεν πρέπει να διπλώνουν ή να τσαλακώνουν τα εξώφυλλά του κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων τους.

Η ίδια προσοχή απαιτείται και κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Η σωστή διαχείριση του τετραδίου αποτελεί μέρος της ομαλής διαδικασίας μέσα στην αίθουσα.