Σχολεία 2026: Πότε κλείνουν για καλοκαίρι – Όλες οι ημερομηνίες για εξετάσεις και Πανελλήνιες

Το Υπουργείο Παιδείας έχει διαμορφώσει το πρόγραμμα των εξετάσεων με στόχο να ολοκληρωθούν πρώτα οι ενδοσχολικές διαδικασίες και στη συνέχεια να ακολουθήσουν ομαλά οι Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2026.

Σχολεία– Μπορεί οι μαθητές να επέστρεψαν πρόσφατα στα θρανία μετά τις διακοπές του Πάσχα, όμως το Υπουργείο Παιδείας έχει ήδη καθορίσει το χρονοδιάγραμμα για τη λήξη των μαθημάτων, τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, αλλά και τη διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2026.

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, τα μαθήματα σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, σηματοδοτώντας την έναρξη των καλοκαιρινών διακοπών για τους μικρούς μαθητές.

Για τα Γυμνάσια, η τελευταία ημέρα μαθημάτων ορίζεται η Τετάρτη 27 Μαΐου 2026, ενώ οι προαγωγικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 2 έως και τις 15 Ιουνίου 2026. Το πρόγραμμα αφορά ημερήσια και εσπερινά Γυμνάσια, καθώς και σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Στα Λύκεια, τα μαθήματα θα ολοκληρωθούν νωρίτερα, την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, ώστε να ακολουθήσουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις πριν από την έναρξη των Πανελληνίων.

Οι μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου θα συμμετάσχουν στις προαγωγικές εξετάσεις από τις 18 Μαΐου έως τις 12 Ιουνίου 2026, με τα αποτελέσματα να ανακοινώνονται έως τις 19 Ιουνίου.

Για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν από τις 18 έως τις 25 Μαΐου 2026, ενώ οι βαθμολογίες θα εκδοθούν το αργότερο έως τις 27 Μαΐου 2026.