Στη Βουλή οι καταγγελίες για homeschooling σε ιδιωτικά σχολεία – Όλα όσα αναφέρουν

Πίνακας περιεχομένων

Σοβαρά ερωτήματα για την εφαρμογή της κατ’ οίκον διδασκαλίας σε ιδιωτικά σχολεία φέρνει στη Βουλή η Ελληνική Λύση, με ερώτηση της βουλευτού Β’ Πειραιά, Σοφίας – Χάιδως Ασημακοπούλου, προς τους υπουργούς Παιδείας, Δικαιοσύνης και Υγείας

Στο επίκεντρο βρίσκονται καταγγελίες για αιφνίδια αύξηση αιτήσεων μαθητών ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων για homeschooling, χωρίς –όπως αναφέρεται– να συνδέονται με τους αυστηρά προβλεπόμενους από τη νομοθεσία λόγους υγείας.

Η βουλευτής ζητά να διερευνηθεί αν υπάρχουν ιδιωτικά σχολεία που φέρονται να διευκολύνουν οικογένειες στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για κατ’ οίκον διδασκαλία, καθώς και αν έχουν τηρηθεί τα νόμιμα κριτήρια έγκρισης. Παράλληλα, θέτει ζήτημα ελέγχων, ισονομίας μεταξύ των μαθητών και προστασίας της αξιοπιστίας του εκπαιδευτικού συστήματος, ζητώντας στοιχεία για τις αιτήσεις και τις εγκρίσεις των τελευταίων ετών.

Αναλυτικά η ΕΡΩΤΗΣΗ:

Αθήνα, 08/05/2026

Της: Ασημακοπούλου Σοφίας – Χάιδως, Βουλευτού Β’ Πειραιά

ΠΡΟΣ: Την κ. Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης

Τον κ. Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: «Καταγγελίες για αμφιλεγόμενες πρακτικές ιδιωτικών

σχολείων σχετικά με την κατ’ οίκον διδασκαλία (homeschooling) και πιθανές παραβιάσεις της εκπαιδευτικής νομοθεσίας»

Κυρία Υπουργέ, κύριοι Υπουργοί,

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, (ν. 3699/2008, αρ. 6, παρ. 4 (4γ), όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 45 του ν. 5128/2024), κατ’ οίκον διδασκαλία παρέχεται σε μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όταν η εκπαίδευση των μαθητών αυτών, καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη στα σχολεία του κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος ή στα τμήματα ένταξης και αφορά μαθητές με σοβαρά βραχυχρόνια ή χρόνια προβλήματα υγείας, τα οποία δεν επιτρέπουν τη μετακίνηση και φοίτηση των μαθητών στο σχολείο. Η έγκριση της διδασκαλίας στο σπίτι γίνεται με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης της αντίστοιχης βαθμίδας στην οποία φοιτά ο μαθητής, κατόπιν αιτιολογημένης πρόσφατης ιατρικής γνωμάτευσης, στην οποία αναγράφεται η διάρκεια επιβεβλημένης παραμονής στο σπίτι. Η γνωμάτευση αυτή παρέχεται από δημόσια ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία ή δημόσια υγειονομική επιτροπή ή δημόσιο νοσοκομείο.

Όμως, σύμφωνα με καταγγελία της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ), παρατηρείται αιφνίδια και ανεξήγητη αύξηση αιτήσεων μαθητών ιδιωτικών σχολείων για κατ’ οίκον διδασκαλία, η οποία δεν συνδέεται με τους προβλεπόμενους από τη σχετική νομοθεσία λόγους. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα αιτήματα αυτά, για τη σχολική σεζόν 2024-2025 είναι υπερδιπλάσια από τα αντίστοιχα της σεζόν 2021-2022 και σαφώς περισσότερα ακόμα και από τα αντίστοιχα της χρονιάς 2023-2024. Σύμφωνα με την καταγγελία, συγκεκριμένα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, φέρονται να «διευκολύνουν» τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για κατ’ οίκον διδασκαλία, φέρνοντας οικογένειες σε επαφή με συγκεκριμένα δημόσια νοσοκομεία όπου «εξυπηρετούν» τις συγκεκριμένες περιπτώσεις παιδιών.

Η πρακτική αυτή, εφόσον ισχύει, εγείρει σοβαρά ζητήματα: τόσο για την ισονομία μεταξύ μαθητών όσο και για την νομιμότητα των διαδικασιών, αλλά και για τον έλεγχο των ιδιωτικών σχολείων από το κράτος και φυσικά για την προστασία των παιδιών από ενδεχόμενη καταστρατήγηση του εκπαιδευτικού συστήματος. Η κατ’ οίκον διδασκαλία αποτελεί εξαιρετικό μέτρο, επιτρεπτό μόνο για σοβαρούς λόγους υγείας. Η καταγγελλόμενη αύξηση αιτιών από συγκεκριμένα ιδιωτικά σχολεία, σε συνδυασμό με την εμπλοκή γονέων υψηλού κοινωνικού προφίλ, δημιουργεί την ανάγκη άμεσης διερεύνησης. Να σημειωθεί ότι ακόμη και σε κράτη, στα οποία η κατ’ οίκον διδασκαλία (homeschooling) έχει θεσμοθετηθεί εδώ και πολλά χρόνια ως νόμιμη επιλογή εκπαίδευσης (ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία, Ινδία κ.ά.), με καθαρά αυξητικές τάσεις (ΗΠΑ: το 1999 ο αριθμός των μαθητών ήταν 850.000, ενώ το 2026 έφτασε στα 3.408.000, αντιπροσωπεύοντας το 6.262% του μαθητικού πληθυσμού), οι έρευνες δείχνουν ότι δύσκολα μπορούν οι αρχές να ελέγξουν αν και κατά πόσο εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα εκπαιδευτικά προτύπων ή/και τα μέτρα προστασίας των μαθητών.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω και επειδή η Πολιτεία οφείλει να προστατεύσει την αξιοπιστία του εκπαιδευτικού συστήματος, την ισονομία των μαθητών και τέλος την τήρηση της νομιμότητας από τα ιδιωτικά σχολεία,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί :

Έχετε λάβει γνώση των καταγγελιών που αναφέρονται στα δημοσιεύματα; Πόσες αιτήσεις κατ’ οίκον διδασκαλίας έχουν κατατεθεί από μαθητές ιδιωτικών σχολείων τα τελευταία δύο έτη και πώς συγκρίνονται με τα προηγούμενα; Πόσες από αυτές τις αιτήσεις εγκρίθηκαν και με ποια κριτήρια; Θα ελεγχθούν τα ιδιωτικά σχολεία που φέρονται να εμπλέκονται σε αθέμιτες πρακτικές; Προτίθεσθε να παρέμβετε ώστε να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι με τη δημιουργία ανεξάρτητης επιτροπής που δεν θα ελέγχει απλώς τα πιστοποιητικά των παιδιών, όπως γίνεται σήμερα, αλλά θα εξετάζει η ίδια τους μαθητές για σωματική ή ψυχική νόσο, όπως συμβαίνει με τις επιτροπές που ελέγχουν τις ασθένειες των εργαζόμενων ή τα ποσοστά αναπηρίας, με σκοπό να αποτραπεί η καταστρατήγηση του θεσμού;

Η ερωτώσα Βουλευτής

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ – ΧΑΪΔΩ