ΑΣΕΠ: Αντιδράσεις ΟΙΕΛΕ για την προϋπηρεσία εκπαιδευτικών σε ιδιωτικά σχολεία – «Άδικη και αμφίβολης νομιμότητας η μερική αναγνώριση»

Σοβαρές ενστάσεις για τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία εκπαιδευτικών σε ιδιωτικά δημοτικά σχολεία διατυπώνει η ΟΙΕΛΕ, με επίσημη παρέμβασή της προς τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ.

Η Ομοσπονδία καταγγέλλει ότι η μερική αναγνώριση της προϋπηρεσίας–και συγκεκριμένα ο περιορισμός της έως το 2013– δημιουργεί ζητήματα δικαιοσύνης αλλά και νομιμότητας, αφήνοντας εκτός σημαντικό τμήμα εργασιακής εμπειρίας που αποκτήθηκε υπό καθεστώς πλήρων συμβάσεων.

Όπως επισημαίνεται, το ζήτημα επανέρχεται με αφορμή την επικείμενη δημοσίευση των νέων πινάκων, ενώ ήδη έχει προκαλέσει αντιδράσεις από εκπαιδευτικούς που βλέπουν την επαγγελματική τους πορεία να αποτιμάται άνισα. Η ΟΙΕΛΕ ζητά την πλήρη αναγνώριση της προϋπηρεσίας, υπογραμμίζοντας ότι η σημερινή πρακτική οδηγεί σε παράδοξες και αμφισβητούμενες ερμηνείες της νομοθεσίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ:

Παρέμβαση της ΟΙΕΛΕ στον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ για την προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών σε θέση δασκάλων σε ιδιωτικά δημοτικά σχολεία: «Άδικη και αμφίβολης νομιμότητας η μερική αναγνώρισή της μέχρι το 2013»

Επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ απέστειλε σήμερα η ΟΙΕΛΕ για την προϋπηρεσία εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων, κυρίως νηπιαγωγών, που προσλήφθηκαν δυνάμει μονοετών συμβάσεων την περίοδο 2004-2013, λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία και μετά από γόνιμο διάλογο της τότε Υπουργού Παιδείας αείμνηστης Μ. Γιαννάκου, της ΟΙΕΛΕ και του Συνδέσμου των ιδιοκτητών. Με την επιστολή της η Ομοσπονδία ζητά την πλήρη αναγνώριση της προϋπηρεσίας, όχι μόνο αυτής μέχρι το 2013.

Θυμίζουμε ότι η Ομοσπονδία μας πέτυχε, πέρα από την αναγνώριση της γενικής προϋπηρεσίας, και την αναγνώριση της προϋπηρεσίας της συγκεκριμένης, ειδικής κατηγορίας συναδέλφων που χωρίς αυτούς, πολλά ιδιωτικά δημοτικά σχολεία θα είχαν υποχρεωθεί σε λουκέτο. Ωστόσο, αν και η προϋπηρεσία αναγνωρίστηκε, υπήρξαν πολλά ευτράπελα στην προσμέτρησή της για τον Πίνακα 3ΕΑ/2025 του ΑΣΕΠ. Αρχικά, την προσμέτρηση των μορίων είχαν αναλάβει σε διάφορες Διευθύνσεις …εθελοντές (!) εκπαιδευτικοί χωρίς καμιά γνώση της νομοθεσίας με αποτέλεσμα κάποιοι να την αναγνωρίζουν ολόκληρη, κάποιοι τμηματικά και κάποιοι …καθόλου! Με παρέμβασή μας στον Γενικό Γραμματέα κ. Παπαδομαρκάκη ζητήσαμε να υπάρξει ενιαίο κριτήριο στην προσμέτρηση των μορίων, αλλά προς έκπληξή μας διαπιστώσαμε ότι η προϋπηρεσία αναγνωρίζεται μόνο μέχρι το 2013 με την αιτιολογία ότι «με το νόμο 4115/2013 τερματίζεται η πρόσληψη εκπαιδευτικών σε θέση δασκάλων». Πολλοί συνάδελφοί μας έχουν καταθέσει ενστάσεις για το ζήτημα.

Με την αφορμή της επικείμενης δημοσίευσης του Πίνακα Γενικής Εκπαίδευσης τον Απρίλιο, η ΟΙΕΛΕ επαναφέρει το ζήτημα. Στην επιστολή μας αναφέρουμε ότι με το Ν. 4115/2013 η προϋπηρεσία των συγκεκριμένων συναδέλφων αναγνωρίζεται στον κλάδο του βασικού τους πτυχίου και δίδεται η δυνατότητα στα σχολεία να συνεχίσουν να τους απασχολούν με βάση τις διατάξεις του Ν. 682/77, με κανονικές συμβάσεις δηλαδή. Προκύπτει, επομένως, η νομική παραδοξότητα να αναγνωρίζεται προϋπηρεσία με μονετείς συμβάσεις και όχι προϋπηρεσία με κανονικά διοριστήρια βάσει του Ν. 682/77 (με αυτά αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία όλων των υπόλοιπων ιδιωτικών εκπαιδευτικών)!

Στην επιστολή της η ΟΙΕΛΕ, μεταξύ άλλων, επισημαίνει:

«Μετά από συλλογή στοιχείων από πολλούς συναδέλφους μας διαφόρων ειδικοτήτων που υπηρέτησαν σε θέση δασκάλου, διαπιστώνουμε ότι η προϋπηρεσία τους για την προκήρυξη 3ΕΑ/2025 του ΑΣΕΠ αναγνωρίζεται μόνο μέχρι το 2013. Τούτο έχει προκαλέσει έκπληξη και στους ίδιους αλλά και στο νομικό μας επιτελείο. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί εργάζονταν δυνάμει μονοετών συμβάσεων μέχρι την ψήφιση του Ν. 4115/2013 και μετά την ψήφισή του εντάχθηκαν στις διατάξεις του Ν. 682/77, όπως δηλαδή όλοι οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί. Είναι εντυπωσιακό ότι αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία τους μέχρι το 2013, όταν δηλαδή είχαν «προσωρινές» μονοετείς συμβάσεις κι όχι μετά το έτος αυτό, όταν απέκτησαν πλήρεις συμβάσεις με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την ιδιωτική εκπαίδευση, δηλαδή σε χρονικό διάστημα που η προϋπηρεσία τους θα έπρεπε να αναγνωρίζεται με βάση τις γενικές διατάξεις και όχι δυνάμει του ειδικού νόμου. Άλλωστε, με ποιο βάσιμο νομικό επιχείρημα αναγνωρίζεται για την προκήρυξη 3ΕΑ/2025 του ΑΣΕΠ ένα τμήμα της προϋπηρεσίας κι όχι ένα άλλο, κατά τη διάρκεια του οποίου οι συνάδελφοί μας παρείχαν ακριβώς τις ίδιες υπηρεσίες;»

Ελπίζουμε τόσο ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ, ο οποίος είναι έγκριτος νομικός, όσο και η Υπουργός Παιδείας που ήταν εκπαιδευτικός του ιδιωτικού τομέα και έχει γνώση του ζητήματος, να ενεργήσουν, ώστε να αποκατασταθεί η αδικία για έναν πολύ μικρό αριθμό εκπαιδευτικών που πρόσφεραν και εξακολουθούν να προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες στην ιδιωτική εκπαίδευση.