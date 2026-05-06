Φίδια εμφανίστηκαν σε νηπιαγωγείο, δύο περιστατικά σε λίγες ημέρες – Ανήσυχοι οι γονείς

Πίνακας περιεχομένων

Έντονη ανησυχία και φόβο προκαλεί σε γονείς, παιδιά και δασκάλους η εμφάνιση δύο φιδιών στον προαύλιο χώρο του 4ου νηπιαγωγείου στις Συκιές Θεσσαλονίκης μέσα σε διάστημα λίγων ημερών.

Σύμφωνα με το thestival το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη, όταν ένα μικρό παιδί εντόπισε φίδι στον προαύλιο χώρο του σχολείου και τρομοκρατήθηκε.

Η κινητοποίηση ήταν άμεση, με την καθαρίστρια του νηπιαγωγείου να απομακρύνει το φίδι χρησιμοποιώντας σκούπα.

Όμως το φαινόμενο επαναλήφθηκε, αφού λίγες ημέρες αργότερα καταγράφηκε και δεύτερη εμφάνιση φιδιού στον ίδιο χώρο.

Σε αυτήν την περίπτωση κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία προχώρησε στην απομάκρυνσή του.

Ανησυχία γονιών

Την έντονη ανησυχία τους για την ασφάλεια των παιδιών τους, εκφράζουν οι γονείς επισημαίνοντας ότι ο προαύλιος χώρος του σχολείου βρίσκεται μέσα σε δασική περιοχή, με τη βλάστηση να είναι πυκνή και τα χόρτα ακούρευτα.

«Ο προαύλιος χώρος του σχολείου είναι κυριολεκτικά μέσα στο δάσος. Τα χόρτα έχουν μεγαλώσει και δεν έχουν γίνει ενέργειες για να κοπούν, με αποτέλεσμα να εμφανιστούν μέσα σε έξι ημέρες δύο φίδια», ανέφερε χαρακτηριστικά γονέας στο Thestival.gr.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, όπως σημειώνουν οι ίδιοι, το γεγονός ότι πρόκειται για νηπιαγωγείο, όπου τα παιδιά περνούν αρκετές ώρες στο πάτωμα, ακόμη και κατά τη διάρκεια της ξεκούρασης.

«Φοβόμαστε να στείλουμε τα παιδιά μας στο σχολείο. Επειδή είναι νηπιαγωγείο κοιμούνται με στρώμα κάτω στο πάτωμα. Αυτό μας τρομάζει περισσότερο. Καλούμε τον δήμο να πάρει τα μέτρα του και να προχωρήσει σε κοπή των χόρτων γύρω από το σχολείο», πρόσθεσε η ίδια γονέας.