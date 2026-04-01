Κραυγή γονέα για την ειδική αγωγή: «Ποιός αποφασίζει για αυτά τα παιδιά; Γιατί βρίσκονται σε γενικά σχολεία;»

Ανοιχτή επιστολή με σοβαρά ερωτήματα για τη λειτουργία της Ειδικής Αγωγής στη χώρα έλαβε το ipaidia.gr από αναγνώστρια, γονέα παιδιού νηπιαγωγείου στην Πάτρα.

Η επιστολή, η οποία απευθύνεται προς το Υπουργείο Παιδείας και το αρμόδιο τμήμα Ειδικής Αγωγής, αναδεικνύει προβληματισμούς σχετικά με την ένταξη μαθητών με αυξημένες εκπαιδευτικές ανάγκες σε σχολεία γενικής αγωγής, αλλά και τις συνθήκες υποστήριξής τους.

Η αποστολέας περιγράφει συγκεκριμένο περιστατικό μέσα σε νηπιαγωγείο, θέτοντας παράλληλα καίρια ερωτήματα για την επάρκεια των δομών, τον ρόλο της παράλληλης στήριξης, τη λειτουργία των Τμημάτων Ένταξης και την κατάσταση των ειδικών σχολείων. Μέσα από την επιστολή της ζητά σαφείς απαντήσεις για τις επιλογές που εφαρμόζονται στην πράξη, αλλά και για το αν υπάρχει σχεδιασμός ουσιαστικής ενίσχυσης της Ειδικής Αγωγής.

Αναλυτικά η επιστολή που έλαβε το iPaidia.gr:

ΘΕΜΑ : «Ερωτήματα για την Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα»

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες του Υπουργείου Παιδείας,

Θα ήθελα να σας υποβάλω κάποια ερωτήματα και κάποιους προβληματισμούς μου σε ότι αφορά τη φοίτηση παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα σχολεία της χώρας μας.

Το παιδί μου φοιτά για δεύτερη χρονιά φέτος σε ένα νηπιαγωγείο της Πάτρας, το οποίο έχει δύο τμήματα και από φέτος έχει και τμήμα ένταξης. Επίσης, υπάρχουν και δύο παιδιά που έχουν παράλληλη στήριξη μέσα στο νηπιαγωγείο μας.

Στη γιορτή των Χριστουγέννων παρατήρησα ένα παιδάκι με παράλληλη στήριξη το οποίο ήταν με πάνα, δε μιλούσε και έβγαζε κραυγές. Όταν ρώτησα τι συμβαίνει με αυτό το παιδάκι με ενημέρωσαν ότι αυτό το παιδάκι ήταν για ειδικό σχολείο, αλλά επειδή οι γονείς του δεν ήθελαν να το πάνε εκεί, το έφεραν με ιδιωτική παράλληλη στήριξη στο σχολείο μας.

Κατόπιν πληροφοριών που συγκέντρωσα, έμαθα τα εξής:

Λειτουργούν Τμήματα Ένταξης σε πολλά σχολεία για τους μαθητές με ήπιες/μέτριες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που έχουν γνωμάτευση από το ΚΕΔΑΣΥ για Τμήμα Ένταξης.

Σε κάποιες πιο δύσκολες περιπτώσεις, υπάρχει η Παράλληλη Στήριξη του δημοσίου, όπου ο μαθητής υποστηρίζεται όλη την ώρα 1 προς 1 (shadow teacher)με γνωμάτευση από το ΚΕΔΑΣΥ.

Σε ακόμη πιο δύσκολες περιπτώσεις, υπάρχει το ειδικό νηπιαγωγείο, όπου οι μαθητές υποστηρίζονται από ειδικό βοηθό, ειδικό εκπαιδευτικό, εργοθεραπευτή και λογοθεραπευτή, με γνωμάτευση από το ΚΕΔΑΣΥ.

Τα ερωτήματά μου είναι τα εξής:

Γιατί βρέθηκε ένας μαθητής με τόσο ιδιαίτερες και απαιτητικές ανάγκες μέσα σε ένα σχολείο γενικής αγωγής; Πώς βοηθιέται αυτός ο μαθητής; Τι του προσφέρει μια ιδιωτική παράλληλη στήριξη μέσα σε τόσους άλλους μαθητές; Πώς θα μάθει αυτός ο μαθητής να μιλάει, να κάνει πράγματα, να πηγαίνει στην τουαλέτα χωρίς εργοθεραπευτή, λογοθεραπευτή και ειδικό παιδαγωγό; Ποιός επέτρεψε να γίνεται αυτό;;; Γιατί το Υπουργείο επιτρέπει ένα τέτοιο πράγμα;

Εφόσον το σχολείο μας έχει τμήμα ένταξης και μία δημόσια παράλληλη στήριξη, πώς βοηθιούνται και αυτά τα παιδιά, όταν προστίθενται μαθητές με σοβαρότατα προβλήματα έχοντας ιδιωτικές παράλληλες στηρίξεις; Πόσοι ενήλικες εκπαιδευτικοί μπορούν να μαζευτούν μέσα σε μία τάξη;;;

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί με ενημέρωσαν ότι τα ειδικά νηπιαγωγεία είναι πολύ λίγα και δε λειτουργούν σωστά, γι αυτό και πολλοί γονείς δεν τα εμπιστεύονται. Δε θα έπρεπε να φτιάξετε ΠΡΩΤΑ τα ειδικά σχολεία και μετά τα γενικά;

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί με ενημέρωσαν ότι το Υπουργείο Παιδείας τελευταία έχει μπερδέψει τους ρόλους του Τμήματος Ένταξης με της Παράλληλης Στήριξης. Είναι δυνατό να βάζεις μαθητή που χρειάζεται στήριξη 1 προς 1 να υποστηρίζεται από τμήμα ένταξης που μπορεί να έχει έως 12 μαθητές; Είναι αυτά τα δύο πράγματα το ίδιο;