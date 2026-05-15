Κοινωνικός Τουρισμός ΔΥΠΑ: Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα – Πώς θα κάνετε ένσταση
Αναρτήθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Δικαιούχων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων-Ανέργων
Όπως ήδη σας έχει ενημερώσει το iPaidia.gr (δείτε εδώ), βγήκαν σήμερα, Παρασκευή 15/5 τα προσωρινά αποτελέσματα για τον κοινωνικό τουρισμό της ΔΥΠΑ.
Το πρόγραμμα αφορά 300.000 επιταγές και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 50 εκ. ευρώ.
Πώς γίνονται οι ενστάσεις
Οι δικαιούχοι που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο ένσταση κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων από το Σάββατο, 16.05.2026 και ώρα 11:00, έως τη Δευτέρα, 18.05.2026 και ώρα 23:59, αποκλειστικά μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/koinonikos-tourismos
Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι:
Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ)
Οι δικαιούχοι που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση οφείλουν να αναφέρουν σαφώς τον λόγο της ένστασης, σε συνάφεια με τον λόγο απόρριψης (π.χ. εσφαλμένη μοριοδότηση, πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής κ.ο.κ) και να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας στην ένστασή τους ηλεκτρονικά σαρωμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα ανωτέρω.
Ο τρόπος με τον οποίο αποδεικνύεται η πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής και των κριτηρίων μοριοδότησης περιγράφεται στη Δημόσια Πρόσκληση, την οποία πρέπει να συμβουλεύονται οι δικαιούχοι για τη σωστή επισύναψη των δικαιολογητικών:
https://www.dypa.gov.gr/storage/kt-2026-2027/4691o2-2la-diaugia-prosklhsh.pdf
Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται.
