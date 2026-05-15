Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Εξ αποστάσεως σπουδές προσαρμοσμένες στις ανάγκες σου – Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

Πρόσθεσε το iPaidia.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πίνακας περιεχομένων

Εξ αποστάσεως σπουδές προσαρμοσμένες στις ανάγκες σου

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), με 24 χρόνια δυναμικής παρουσίας, πρωτοπορεί στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, προσφέροντας σπουδές με ευελιξία, χωρίς περιορισμούς. Με επίκεντρο τον φοιτητή και σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους, αποτελεί μια αξιόπιστη επιλογή υψηλού επιπέδου, με αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών.

Για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά (2026-2027), με έναρξη φοίτησης τον Σεπτέμβριο του 2026, προσφέρονται:

4 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών

προγράμματα σπουδών 22 μεταπτυχιακά προγράμματα

προγράμματα 3 διδακτορικά προγράμματα με 11 ερευνητικές κατευθύνσεις

προγράμματα με 11 ερευνητικές κατευθύνσεις καθώς και όλες οι Θεματικές Ενότητες ως ανεξάρτητες-αυτοτελείς

Η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του ΑΠΚΥ και το εγνωσμένου κύρους ακαδημαϊκό προσωπικό της, με σημαντική διεθνή παρουσία, έχει καλλιεργήσει συστηματικά τα γνωστικά αντικείμενα και πεδία των σχετικών επιστημών. Για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, η Σχολή προσφέρει τρία (3) Προπτυχιακά Προγράμματα και δέκα (10) Μεταπτυχιακά Προγράμματα.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ :

– Διοίκηση Επιχειρήσεων

– Νομική

– Οικονομικά Επιχειρήσεων (νέο πρόγραμμα-με μειωμένο κόστος -10% για 2026-2029)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ :

– Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Διοίκηση Επιχειρήσεων (Το Ανοικτό MBA ) (3 απαλλαγές από ACCA)

-Διοίκηση Μονάδων Υγείας (αναδιαρθρωμένο πρόγραμμα, με 90 ects / μειωμένα δίδακτρα)

– Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα (συνολικό κόστος €4.600)

– Επιστήμες της Αγωγής (συνολικό κόστος €3.300)

– Λογιστική και Χρηματοοικονομική (5 απαλλαγές από ACCA)

– Ποινική Δικαιοσύνη

– Master of Business Administration ( The Open MBA ) (3 απαλλαγές από ACCA)

– Enterprise Risk Management (σε συνεργασία με το ΕΑΠ)

– International Shipping Management (νέο πρόγραμμα / σε συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ /με μειωμένα δίδακτρα 10% για το 2026-2028)

Όλα τα προγράμματα σπουδών προσφέρουν τις Θεματικές τους Ενότητες ως ανεξάρτητες-αυτοτελείς , χωρίς να χρειάζεται η φοίτηση σε ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών. Η Σχολή προσφέρει, επίσης, θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες σε τρεις (3) ερευνητικές περιοχές.

Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της εποχής, το ΑΠΚΥ έχει προσιτό κόστος φοίτησης, προσφέρει οικονομικές διευκολύνσεις και διασφαλίζει εκπτώσεις διδάκτρων για ειδικές ομάδες του πληθυσμού (π.χ. πολύτεκνοι, μονογονείς, ΑμΕΑ, άνεργοι, κ.ά.) υποστηρίζοντας έτσι την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς.

Στο ΑΠΚΥ, όλες οι εκπαιδευτικές διεργασίες, καθώς και οι τελικές εξετάσεις πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως εξ ολοκλήρου με ηλεκτρονικά μέσα. Κύριο εκπαιδευτικό μέσο είναι η Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης eClass, η οποία αποτελεί ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον μάθησης που προσομοιώνει τις παραδοσιακές αίθουσες και συνθήκες διδασκαλίας και υποστηρίζει την ουσιαστική και αποτελεσματική αλληλεπίδραση φοιτητών και διδασκόντων. Η ακαδημαϊκή υποστήριξη που παρέχεται από διεθνώς αναγνωρισμένο και έμπειρο διδακτικό προσωπικό, σε συνδυασμό με το πολυμορφικό εκπαιδευτικό υλικό που διατίθεται στους φοιτητές, εγγυώνται μια πλούσια μαθησιακή εμπειρία.

Η υποβολή αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ ως τις 8 Ιουνίου 2026. Οι ενδιαφερόμενοι για τις διδακτορικές θέσεις πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους ως τις 19/05/2026.