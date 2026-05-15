Εξοργιστική καταγγελία: Βρέφος χρειάζεται μαγνητική εγκεφάλου και του κλείνουν ραντεβού τον Δεκέμβριο

Πίνακας περιεχομένων

Μια εξοργιστική καταγγελία έφεραν στη δημοσιότητα το OPEN και οι «Καθαρές Κουβέντες», η οποία αφορά στην υγεία ενός βρέφους μόλις 46 ημερών.

Όπως δήλωσε και η ίδια η μητέρα του μωρού, το παιδί της χρειάζεται άμεσα μαγνητική εγκεφάλου και από το νοσοκομείο της κλείνουν ραντεβού για τον Δεκέμβρη.

Μιλώντας στην εκπομπή για την αδιανόητη συνθήκη που έχει βρεθεί, η μητέρα του παιδιού αποκάλυψε: «Η μικρή έχει πρόβλημα με την πρόσληψη βάρους και χρειάστηκε να μπούμε στο Παίδων Πεντέλης. Εκεί είδαν ότι έχει πάρεση δεξιού προσωπικού νεύρου, δηλαδή η δεξιά πλευρά του προσώπου της είναι σαν παράλυτη – οπότε μας ζήτησαν να κάνουμε μαγνητική».

«Καλέσαμε το Παίδων Αγία Σοφία γιατί ανακαλύψαμε ότι ήταν το μοναδικό που είχε μαγνητικό τομογράφο. Ούτε το Παίδων Πεντέλης, ούτε το Αγλαΐα Κυριακού διαθέτουν. Εκεί, μας είπαν ότι υπήρχε λίστα αναμονής και για να κλείσουμε ραντεβού θα πάμε… καλό Δεκέμβρη», συμπλήρωσε.