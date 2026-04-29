Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο 4χρονος μετά από επίθεση μεγαλόσωμου σκύλου

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Χανίων αγοράκι τεσσάρων ετών, το οποίο δέχτηκε επίθεση από σκύλο εντός της αυλής του σπιτιού του.

Το μεσημέρι ο μικρός βρισκόταν στην αυλή με συγγενικό του πρόσωπο όταν και πλησίασε το μεγαλόσωμο σκύλο, τον οποίο φρόντιζαν μέλη της οικογένειας.

Εκτεταμένα δαγκώματα

Τα δαγκώματα είναι εκτεταμένα σε πρόσωπο και λαιμό με αποτέλεσμα οι γιατροί χειρουργοι του νοσοκομείου Χανίων όπου και μεταφέρθηκε ο μικρός να έχουν δώσει μεγάλο αγώνα για την σταθεροποίηση και επιμέλεια των τραυμάτων και της κλινικής του εικόνας.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ σε ετοιμότητα βρίσκεται ειδικό ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την μεταφορά του 4χρονου μόλις οι γιατροί δώσουν τη σχετική οδηγία.

Σε ετοιμότητα και η μονάδα παίδων του ΠΑΓΝΗ στο Ηράκλειο, ώστε ο μικρός να δεχτεί την καλύτερη ιατρική και χειρουργική βοήθεια.

Ενημέρωση από ΕΚΑΒ

Σχετικά με το σημερινό περιστατικό τραυματισμού ανηλίκου από επίθεση σκύλου, το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Τομέα Χανίων ενημερώνει τα εξής: Από την πρώτη στιγμή υπήρξε άμεση και συντονισμένη κινητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων.

Το τηλεφωνικό κέντρο, τα πληρώματα των ασθενοφόρων, η Κινητή Μονάδα με το γιατρό του ΕΚΑΒ κο Κωνσταντίνο Λάμπρη, ενήργησαν με ταχύτητα, επαγγελματισμό και αποτελεσματικότητα. Η αρχική διαχείριση του περιστατικού στο πεδίο από το πλήρωμα του ασθενοφόρου που έφτασε πρώτο, πραγματοποιήθηκε με επάρκεια, με στόχο τη σταθεροποίηση του ασθενούς και την ασφαλή διακομιδή του.

Η συνεργασία μεταξύ των πληρωμάτων και η άμεση ανταπόκριση της Κινητής Μονάδας με το γιατρό μας συνέβαλαν καθοριστικά στη γρήγορη εξέλιξη της επιχείρησης.

Άμεση ήταν και η κινητοποίηση στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, όπου το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό βρισκόταν σε πλήρη ετοιμότητα κατά την άφιξη του ασθενοφόρου.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η πορεία της υγείας του παιδιού κρίνεται ενθαρρυντική. Το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Τομέα Χανίων συγχαίρει όλους τους επαγγελματίες υγείας που συνέβαλαν στη διαχείριση του περιστατικού, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την ετοιμότητα και το υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών.