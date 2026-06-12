MySchool: Δυσλειτουργίες στα σχολεία μετά την αναβάθμιση 1 εκατ. ευρώ

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Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του MySchool προκαλούν αναστάτωση σε σχολικές μονάδες, με διευθυντές να καταγγέλλουν καθυστερήσεις, αποσυνδέσεις και αδυναμία ολοκλήρωσης βασικών διοικητικών εργασιών.

Σοβαρή αναστάτωση προκαλούν σε σχολικές μονάδες της χώρας τα προβλήματα που καταγράφονται στη λειτουργία της πλατφόρμας MySchool, σε μια περίοδο κατά την οποία τα σχολεία έχουν αυξημένες διοικητικές υποχρεώσεις και χρειάζονται άμεση και σταθερή πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα.

Διευθυντές δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καταγγέλλουν εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες απόκρισης, δυσκολίες πρόσβασης, συχνές αποσυνδέσεις και αδυναμία ολοκλήρωσης βασικών διαδικασιών. Το πρόβλημα δεν αφορά μια δευτερεύουσα λειτουργία, αλλά καθημερινές υπηρεσιακές εργασίες που είναι απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία των σχολείων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το γεγονός ότι οι δυσλειτουργίες εμφανίζονται σε χρονικό σημείο κατά το οποίο οι σχολικές μονάδες καλούνται να διεκπεραιώσουν κρίσιμες εργασίες, όπως η καταχώριση στοιχείων και η έκδοση αποτελεσμάτων μαθητών. Όταν η πλατφόρμα καθυστερεί, αποσυνδέει τους χρήστες ή δεν επιτρέπει την ολοκλήρωση ενεργειών, η πίεση μεταφέρεται απευθείας στις διευθύνσεις των σχολείων και στο διοικητικό έργο των εκπαιδευτικών.

Το θέμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη διάσταση λόγω της χρηματοδότησης που είχε εγκριθεί το 2024 για την ενίσχυση και αναβάθμιση του MySchool. Το ποσό ανερχόταν σε 1.050.000 ευρώ και αφορούσε την προμήθεια και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού, μεταξύ άλλων εξυπηρετητών, αποθηκευτικών συστημάτων, εφεδρικών υποδομών, συστημάτων ασφαλείας, λογισμικού εικονικοποίησης και κέντρου ανάκαμψης από καταστροφές.

Στο πλαίσιο της ίδιας παρέμβασης προβλέπονταν, επίσης, υπηρεσίες παραμετροποίησης, υποστήριξης και πολυετούς εγγύησης καλής λειτουργίας. Η αναβάθμιση είχε χαρακτηριστεί κρίσιμη και επείγουσα, με στόχο να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος που χρησιμοποιείται καθημερινά από τις σχολικές μονάδες.

Στο μέσο αυτής της συζήτησης, το ζήτημα μεταφέρθηκε και κοινοβουλευτικά, με ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στην οποία τίθενται ερωτήματα για τα αίτια των δυσλειτουργιών, το εύρος των προβλημάτων και την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων που χρηματοδοτήθηκαν.

Το βασικό ερώτημα που αναδεικνύεται είναι αν τα τεχνικά προβλήματα οφείλονται σε αστοχίες στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση ή στη λειτουργία των νέων υποδομών. Παράλληλα, ζητείται να αποσαφηνιστεί αν έχουν διερευνηθεί οι λόγοι για τους οποίους, μετά την αναβάθμιση, το σύστημα εξακολουθεί να εμφανίζει σοβαρές αδυναμίες σε περιόδους αυξημένης χρήσης.

Το MySchool αποτελεί βασικό εργαλείο για τη διοικητική λειτουργία της εκπαίδευσης. Μέσα από αυτό περνούν κρίσιμες διαδικασίες για μαθητές, εκπαιδευτικούς και σχολικές μονάδες. Επομένως, κάθε σοβαρή δυσλειτουργία δεν περιορίζεται σε ένα τεχνικό πρόβλημα, αλλά επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα των σχολείων και την έγκαιρη ολοκλήρωση υπηρεσιακών υποχρεώσεων.

Για τον λόγο αυτόν, ζητούνται άμεσα μέτρα αποκατάστασης της λειτουργίας της πλατφόρμας, σε συνεργασία με το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα επαναληφθούν αντίστοιχα φαινόμενα. Παράλληλα, τίθεται ζήτημα διαφάνειας για την αξιοποίηση των κονδυλίων και για το αν οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν ανταποκρίθηκαν πράγματι στις ανάγκες του συστήματος.

Η υπόθεση φέρνει στο προσκήνιο ένα ευρύτερο πρόβλημα: την ανάγκη τα ψηφιακά εργαλεία της εκπαίδευσης να λειτουργούν με αξιοπιστία, ειδικά όταν από αυτά εξαρτώνται βασικές διαδικασίες των σχολείων. Για τις σχολικές μονάδες, η σταθερή λειτουργία του MySchool δεν είναι πολυτέλεια, αλλά προϋπόθεση για να μπορεί να ολοκληρώνεται χωρίς εμπόδια το καθημερινό διοικητικό έργο.