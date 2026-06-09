Εκπαιδευτικοί: «Πώς θα επιλεγούν τα νέα σχολικά βιβλία με τέτοιες προθεσμίες;»

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Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στην εκπαιδευτική κοινότητα η υπουργική απόφαση του ΥΠΑΙΘΑ για την επιλογή των σχολικών εγχειριδίων του 2027-2028 από το λεγόμενο «πολλαπλό βιβλίο», λίγο πριν από τη λήξη της σχολικής χρονιάς.

Τα σχολεία καλούνται να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μέσα σε ασφυκτικά χρονικά περιθώρια, με την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση να έχει προθεσμία έως τις 18 Ιουνίου 2026 και τη Δευτεροβάθμια έως τις 29 Ιουνίου 2026.

Η ΕΛΜΕΖ καταγγέλλει ότι η διαδικασία προωθείται χωρίς ουσιαστική παιδαγωγική και επιστημονική προετοιμασία, σε μια περίοδο κατά την οποία οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να ολοκληρώσουν μια ιδιαίτερα δύσκολη σχολική χρονιά. Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκονται τόσο τα χρονοδιαγράμματα όσο και το περιεχόμενο της επιλογής, καθώς, όπως επισημαίνεται, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αξιολογήσουν εκατοντάδες νέα βιβλία χωρίς τον απαραίτητο χρόνο, τη στήριξη και την οργανωμένη ενημέρωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΜΕ Ζακύνθου:

«Για την υπουργική απόφαση του ΥΠΑΙΘΑ να επιλεγούν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους τα σχολικά εγχειρίδια του 2027-2028 από το λεγόμενο «πολλαπλό βιβλίο».

Η Κυβέρνηση και το ΥΠΑΙΘΑ, με υπουργική απόφαση, λίγες ημέρες πριν τη λήξη της σχολικής χρονιάς απογειώνει, την «πολλαπλή» προσπάθεια εξαπάτησης εκπαιδευτικών, μαθητών και γονιών, με αφορμή και την διαδικασία επιλογής από τους Συλλόγους Διδασκόντων των σχολικών εγχειριδίων της μεθεπόμενης χρονιάς. Καλεί τα σχολεία της Αθμιας εκπαίδευσης έως τις 18/6/2026 και της Βθμιας έως τις 29/6/2026, να επιλέξουν τα βιβλία για το σχολικό έτος 2027-2028.

Με ακόμα μια παιδαγωγικά αστήριχτη και έωλη απόφαση-οδηγία προς τα σχολεία, που πασχίζουν κυριολεκτικά να ολοκληρώσουν ομαλά μια από τις δυσκολότερες χρονιές των τελευταίων χρόνων, η Υπουργός Παιδείας προκαλεί την εκπαιδευτική κοινότητα και την κοινωνία. Αντί να ασχοληθεί με την προετοιμασία της επόμενης χρονιάς, με τα εκρηκτικά προβλήματα που δημιουργεί και εντείνει η πολιτική της εξοικονόμησης, των «κοφτών» σε πόρους και ανάγκες των σχολείων (βλέπε προσλήψεις, χρηματοδότηση, παράλληλη στήριξη, ολοήμερα κ.α.) που εφαρμόζει η Κυβέρνηση και έχει εξουθενώσει τα σχολεία και την εκπαιδευτική διαδικασία, προχωρά σε μια απαράδεκτη, για την ουσία της αλλά και για την εποχή, απόφαση επιλογής «πολλαπλού βιβλίου».

Πέρα από το θέμα της ουσιαστικής κριτικής των νέων σχολικών εγχειριδίων, της λογικής κατάταξης και κατηγοριοποίησης που υποκρύπτει η κατά σχολική μονάδα δυνατότητα διαφοροποίησης επιλογής, υπάρχει το αντιεπιστημονικό σε πολλές περιπτώσεις περιεχόμενό τους, η απαράδεκτη διαδικασία συγγραφής χωρίς καμία πειραματική και επιστημονική προϋπόθεση, οι αναθέσεις με όρους εμπορίου και κερδοσκοπίας σε ιδιώτες κ.α. Η ίδια αγοραία λογική ακολουθείται και κατά τη διαδικασία επιλογής των σχολικών βιβλίων.

Οφείλουν να απαντήσουν οι φωστήρες του ΥΠΑΙΘΑ, πότε πρόλαβαν, με ποια διαδικασία, με ποια στήριξη ή επιστημονική και παιδαγωγική προσέγγιση, να μελετήσουν οι χιλιάδες εκπαιδευτικοί της πράξης τα νέα εγχειρίδια; Μόλις στις αρχές Απρίλη ανακοινώθηκαν 230 νέα βιβλία και ζητείται με διαδικασίες «ψεκάστε σκουπίστε τελειώσατε», να επιλέξει ένας εκπαιδευτικός το βιβλίο που θα κάνει σε δύο χρόνια από σήμερα. Ποια παιδαγωγική λογική επιτάσσει αυτή η τόσο σημαντική και σοβαρή διαδικασία να πραγματοποιηθεί με τέτοιους απαράδεκτους όρους;

Η Κυβέρνηση, το ΥΠΑΙΘΑ και όσοι στηρίζουν αυτή την αντιεκπαιδευτική πολιτική έχουν ακέραιη την ευθύνη για την οργή και την αγανάκτηση που μεγαλώνει στα σχολεία. Τέτοιες επικοινωνιακές πρακτικές «βιτρίνας», συνθλίβονται στην εκπαιδευτική καθημερινότητα που βιώνουμε χιλιάδες εκπαιδευτικοί και μαθητές μέσα στις σχολικές μονάδες.

Το ΔΣ της ΕΛΜΕΖ καλεί:

ü την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ να σταματήσει να απαξιώνει και να προκαλεί τους χιλιάδες εκπαιδευτικούς που στηρίζουμε τα σχολεία χωρίς καμία πραγματικά αρωγή.

ü εδώ και τώρα το ΥΠΑΙΘΑ να αποσύρει άμεσα τη συγκεκριμένη εγκύκλιο και τα απαράδεκτα χρονοδιαγράμματα.

Μέσα από τα σωματεία και τους φορείς του κινήματος χρειάζεται να οργανωθεί με την έναρξη της σχολικής χρονιάς μια ουσιαστική διαδικασία ενημέρωσης και συζήτησης για τις στοχεύσεις, το περιεχόμενο του λεγόμενου «πολλαπλού βιβλίου» και των νέων σχολικών εγχειριδίων.