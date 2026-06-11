IRIS: Νέες αλλαγές στις μεταφορές – Τι ισχύει από 30 Ιουνίου

Πίνακας περιεχομένων

Από τις 30 Ιουνίου 2026 το IRIS payments για προσωπική χρήση επεκτείνεται σε άμεσες διασυνοριακές πληρωμές εντός SEPA, μέσω του δικτύου EuroPA και μόνο με τον δηλωμένο αριθμό κινητού τηλεφώνου.

Από τις 30 Ιουνίου 2026 η υπηρεσία IRIS payments για προσωπική χρήση αναβαθμίζεται, καθώς θα προσφέρει τη δυνατότητα αποστολής και λήψης χρημάτων και εντός χωρών του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών SEPA που συμμετέχουν στο δίκτυο EuroPA.

Η νέα δυνατότητα θα αφορά εγγεγραμμένους χρήστες και θα λειτουργεί μόνο με τη χρήση του δηλωμένου αριθμού κινητού τηλεφώνου. Τα ημερήσια και μηνιαία όρια της υπηρεσίας παραμένουν σε ισχύ όπως ισχύουν σήμερα.

Τι αλλάζει στο IRIS payments

Η βασική αλλαγή αφορά την επέκταση της υπηρεσίας πέρα από τις συναλλαγές εντός Ελλάδας. Οι χρήστες θα μπορούν να στέλνουν και να λαμβάνουν χρήματα σε συμμετέχουσες χώρες του SEPA, μέσω του δικτύου EuroPA.

Η διαδικασία θα γίνεται με βάση τον δηλωμένο αριθμό κινητού τηλεφώνου, χωρίς να απαιτείται χρήση άλλων στοιχείων για την ολοκλήρωση της συναλλαγής μεταξύ εγγεγραμμένων χρηστών.

Τι είναι το EuroPA

Το EuroPA, δηλαδή το European Payments Alliance, αποτελεί μηχανισμό διαλειτουργικότητας μεταξύ ευρωπαϊκών λύσεων άμεσων πληρωμών. Στόχος του είναι να διευκολύνει τις άμεσες διασυνοριακές πληρωμές εντός του SEPA.

Η λειτουργία του βασίζεται σε υφιστάμενα σχήματα SEPA και αφορά συμμετέχοντες παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. Με αυτόν τον τρόπο, διαφορετικά ευρωπαϊκά συστήματα άμεσων πληρωμών μπορούν να διασυνδέονται μεταξύ τους.

Τα όρια παραμένουν ίδια

Παρότι η υπηρεσία εμπλουτίζεται με νέα δυνατότητα για διασυνοριακές συναλλαγές, τα ημερήσια και μηνιαία όρια παραμένουν σε ισχύ όπως έχουν ήδη καθοριστεί.

Αυτό σημαίνει ότι η επέκταση αφορά κυρίως το πεδίο χρήσης της υπηρεσίας και όχι την αλλαγή των υφιστάμενων ορίων συναλλαγών. Οι χρήστες θα συνεχίσουν να λειτουργούν μέσα στα ίδια όρια που ισχύουν για το IRIS payments.

Τα προϊόντα της υπηρεσίας IRIS

Η υπηρεσία IRIS payments αποτελείται από τρία προϊόντα άμεσης πληρωμής. Το πρώτο είναι το IRIS Person-to-Person, που αφορά πληρωμές μεταξύ ιδιωτών.

Το δεύτερο είναι το IRIS Person-to-Professionals, για πληρωμές προς ελεύθερους επαγγελματίες ή ατομικές επιχειρήσεις. Το τρίτο είναι το IRIS Commerce, που αφορά αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών, τόσο διαδικτυακά όσο και σε φυσικά καταστήματα.

Τι σημαίνει για τους χρήστες

Η νέα δυνατότητα διευρύνει τη χρήση του IRIS payments, καθώς επιτρέπει συναλλαγές και με χρήστες σε άλλες συμμετέχουσες χώρες του SEPA. Η αποστολή και λήψη χρημάτων θα γίνεται άμεσα, αξιοποιώντας τον αριθμό κινητού τηλεφώνου.

Η αλλαγή εντάσσεται στη γενικότερη κατεύθυνση ενίσχυσης των ψηφιακών πληρωμών και της διαλειτουργικότητας των ευρωπαϊκών συστημάτων. Για τους χρήστες, το βασικό πλεονέκτημα είναι η απλούστερη πραγματοποίηση άμεσων πληρωμών πέρα από τα εθνικά σύνορα.